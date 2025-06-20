Женщина избила двух подростков в Змиеве на Харьковщине: полиция расследует инцидент
В городе Змиев Харьковской области 42-летняя местная жительница избила двух подростков. Правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, 19 июня к ним поступило сообщение из местного медицинского учреждения - за помощью обратились родители двух мальчиков, которым 12 и 13 лет. Подростки получили телесные повреждения.
Дети объяснили, что их избила 42-летняя местная жительница на детской площадке возле многоэтажки в городе Змиев. В тот же день родители обратились с соответствующим заявлением в полицию.
В комментарии для "УП. Жизнь" пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская рассказала, что мотивом для избиения ребят стал конфликт между ребенком нападающей и пострадавшими.
Полицейские начали досудебное расследование по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненных несовершеннолетним телесных повреждений.
Що такі обормоти робили на дитячому майданчику?
Ну а вам попалися хороші хлопці. А якщо б вони замісь того, щоб автомат вашому онуку подарувати, надавали б йому цим автоматом по голові, відібрали б у нього машинку і гроші на морозиво та таке інше... Як би ви віднеслися до цього?
Так що, нехай суд розбирається. Хоча наші суди, то таке ще...
Попробуйте мыслить здраво, а не как подросток.
Хай вчаться слідкувати за діями і язиком
+
Ще і винна буде...
Кажу відповідально бо живу в цьому напрямку
Батьки не відповідають за своїх дітей
І не всі з них виживуть.