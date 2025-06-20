РУС
Новости
Женщина избила двух подростков в Змиеве на Харьковщине: полиция расследует инцидент

Избиение подростков в Змиеве: полиция открыла производство

В городе Змиев Харьковской области 42-летняя местная жительница избила двух подростков. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, 19 июня к ним поступило сообщение из местного медицинского учреждения - за помощью обратились родители двух мальчиков, которым 12 и 13 лет. Подростки получили телесные повреждения.

Дети объяснили, что их избила 42-летняя местная жительница на детской площадке возле многоэтажки в городе Змиев. В тот же день родители обратились с соответствующим заявлением в полицию.

В комментарии для "УП. Жизнь" пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская рассказала, что мотивом для избиения ребят стал конфликт между ребенком нападающей и пострадавшими.

Полицейские начали досудебное расследование по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненных несовершеннолетним телесных повреждений.

избиение (9866) подростки (476) Харьковская область (1634) Чугуевский район (224) Змиев (2)
+15
Може статись що так звані потерпілі самі є нападниками
20.06.2025 17:07 Ответить
+13
Обычная история, «крутые 13 летние ганста» нарвались на ********* и в мамкиной подмышке побежали к ментам, такие понятия у современной молодёжи.
20.06.2025 17:44 Ответить
+11
12-13 років - це досить здоровенні довбні, які палять цигарки та матюгаються на кожному кроці.
Що такі обормоти робили на дитячому майданчику?
20.06.2025 17:32 Ответить
Може статись що так звані потерпілі самі є нападниками
20.06.2025 17:07 Ответить
в 12-13 років? сопляки вони, а не нападники. Я розумію почуття жінки, якщо вони образили її дитину, але в таких випадках треба йти битися з батьками. Принаймні я так робила поки дитина не виросла
20.06.2025 17:12 Ответить
12-13 років - це досить здоровенні довбні, які палять цигарки та матюгаються на кожному кроці.
Що такі обормоти робили на дитячому майданчику?
20.06.2025 17:32 Ответить
Обычная история, «крутые 13 летние ганста» нарвались на ********* и в мамкиной подмышке побежали к ментам, такие понятия у современной молодёжи.
20.06.2025 17:44 Ответить
та ну. щойно прийшли з онуком (йому 5 років) з двору,там двоє пацанів саме 12 років. ДІти як діти, мій з ними любить по кущам у війнушку погасати. Вони йому пару днів тому навіть подарували автомат - насправді дерев'яний макет, але мій малий щасливий
20.06.2025 18:08 Ответить
Звичайно, підлітки бувають різними (як і усі люди). У мене поруч школа і я бачу як вони поводяться, йдучи компаніями після уроків.
Ну а вам попалися хороші хлопці. А якщо б вони замісь того, щоб автомат вашому онуку подарувати, надавали б йому цим автоматом по голові, відібрали б у нього машинку і гроші на морозиво та таке інше... Як би ви віднеслися до цього?
Так що, нехай суд розбирається. Хоча наші суди, то таке ще...
20.06.2025 20:45 Ответить
Ну так. Але я пам'ятаю, як ростила онукового тата - і всяке бувало, і від старших було. Але або я розмовляла з тими старшими, або розмовляла з їхніми батьками. З батьками дозволяла собі бути більш вільною в емоціях
20.06.2025 21:37 Ответить
Там написано що у них був конфлікт з дитиною тієї жінки
20.06.2025 17:51 Ответить
Якщо сказали щось зайве, що підліткам більш ніж притаманно - правильно зробила.
20.06.2025 17:11 Ответить
И теперь должна получить юридическую оценку в суде за так называемое "правильно сделала". Если п#здюки с длинным языком, то это никак не оправдывает их избиение. Если они на неё напали - хорошо, что она смогла защититься и хорошо бы, чтоб родители понесли юридическую ответственность за своих недоумков.
Попробуйте мыслить здраво, а не как подросток.
20.06.2025 18:33 Ответить
Малолєток треба ******* і виховувати!
Хай вчаться слідкувати за діями і язиком
21.06.2025 00:15 Ответить
Не стоит проецировать свой травматический опыт хотя бы на чужих детей.
21.06.2025 01:19 Ответить
Правильно зробила
20.06.2025 17:13 Ответить
Чого "швидить"? Ще розібраться треба - з чого все почалося... Бо "дітки" різні бувають...
20.06.2025 17:16 Ответить
даремно у нас жінок не мобілізують приммусуво! ви дивіться яка рембо в юбці!
20.06.2025 17:22 Ответить
тобто ви вважаєте що проти ЗСУ воює дітвора років по 10. Раз рембо в юбці подолала двох 12 річок
20.06.2025 17:53 Ответить
Теж такої думки
+
21.06.2025 00:16 Ответить
Що за новина, так аби щось написати
20.06.2025 17:22 Ответить
20.06.2025 17:59 Ответить
Не дала свою дитину відп*здить,мабуть...
Ще і винна буде...
20.06.2025 18:02 Ответить
І саме така новина варта уваги широкого загалу, коли в країні війна?
20.06.2025 18:06 Ответить
Ще новенького,дітки цього віку зі зміьова бігають по електричці ,та що ходе пізно ,шукають або п'яного або сплячого щоб що
Кажу відповідально бо живу в цьому напрямку
Батьки не відповідають за своїх дітей
20.06.2025 18:33 Ответить
Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОН? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
20.06.2025 18:43 Ответить
Літо.... в нас малі піськуни повсідались на мопеди мотоцикли. Одні гонять як навіжені, інші громихають двигунами вночі, ще одні додумались хаотично поза межами розумного обганяти автівки і тикати всім підряд факи. І це ж не самі вони собі ці транспортні засоби купили.
І не всі з них виживуть.
20.06.2025 19:03 Ответить
Буде іншим батькам наука,- бити потрібно не просто так, а примовляючи та так, щоб у побитих назавжди відпала охота бикувати. У цьому віці ублюдки розуміють тільки добрячого стусана, та такого, щоб пів рота зубів вихаркали, а другу половину висрали зі дзвоном в унітаз... і це був би найкращий педагогічний захід, адже добре слово це добре, а добре слово на додачу з кольтом - це ще й дуже дієво, дає ефективний довготривалий результат🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
20.06.2025 18:53 Ответить
Ця жінка ще добра на віру, могла б і ножом по горлу.
20.06.2025 18:59 Ответить
 
 