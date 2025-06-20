Франція, Німеччина та Британія готують переговорну пропозицію Ірану щодо ядерної програми, - Макрон
Франція, Німеччина та Велика Британія планують представити Ірану "всеосяжну переговорну пропозицію" щодо ядерного питання у Женеві вже цієї п’ятниці.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Паризькому авіасалоні в Ле Бурже, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Абсолютно необхідно визначити пріоритетом повернення до предметних переговорів, які включають ядерне питання, щоб рухатися до нульового збагачення; балістику, щоб обмежити діяльність, можливості і фінансування всіх терористичних угруповань, що дестабілізують регіон", - заявив Макрон.
Французький лідер наголосив, що іранська ядерна програма становить загрозу, однак відповідати на неї слід не лише силовими операціями: "Є електростанції, які надзвичайно захищені; ніхто не знає сьогодні повністю, де знаходиться уран, збагачений на 60%. Отже, це програма, над якою нам потрібно відновити контроль за допомогою технічної експертизи і переговорів", - підкреслив він.
Крім того, Макрон закликав Ізраїль утриматися від ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.
Очікується, що в Женеві відбудеться зустріч міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі з дипломатами Великої Британії, Франції, Німеччини та верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас.
" молода іранська джамахерія шукає переговорну позицію - меморандум не пропонувати !"
В Украине все проблемы уже порешали, что Письков сегодня целый каминг-аут совершил.
Эх Пыня Пыня. Не на юг тебе надо было идти, а на запад. Мыл бы уже сапоги в Ла-Манше, а не третий год у Покровска стоял.
Е у захiдних крис одна риса, якоi немае в нас (в сенсi у слов'ян) - вони не ******** своi мiста.
Якщо в нашому випадку наприклад орки займають мiсто - ми починаемо по ньому гатити, ну тобто по цiлям в мiстi звичайно, але ракета все одно зачiпае мiстян, то у iх випадку - вони наврядчи будуть бомбити мiста, якi вже захопили орки.
Втiм як вже показала ця вiйна - вона ведеться штурмовиками, як не крути. Цi всi високоточнi ракети, дрони - це все добре, але кiлометри захоплюе досi м'ясо, а у оркiв його багато, а головне - воно тупе та бiдне, кредитиком притиснув - i ось тобi готовий пiхотинець.
Тому здаеться менi що це було б для нього краще, анiж сточувати зуби об украiнцiв, якi ********* всю iсторiю любили та вмiли.
- вона показала , що з початку з'являються зелені чоловічки ... паралельно йдуть масові теракти - вибухи на складах і підприємствах , вбивства високопосадовців ...
Штурмовики з'являються на останньому етапі , коли всі інші засоби вже в користані
Просто у нас цієї зброї обмаль, тому і захоплюють штурмовиками
Це показала навіть друга світова де у совка була значна перевага в піхоті.
Запросіть аятоллу у Париж, чи що...
Це все що треба знати про любі "гарантії"...
Перше вони б точно оркам поставляли їх дешеву балістику, друге маніпулювали нестабільністю цінами на ринку енергоносіїв, це б поставило в ЄС багато проблем і вони б ще більш лояльно ставились до орків. Закриваючи на все очі.
Лише ціна на нафту орків була б на 20 баксів менша...
А тепер візьміть ситуацію в Ірана ЯО і той передав його хуситам або хезболі