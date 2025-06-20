Франція, Німеччина та Британія готують переговорну пропозицію Ірану щодо ядерної програми, - Макрон

Франція, Німеччина та Велика Британія планують представити Ірану "всеосяжну переговорну пропозицію" щодо ядерного питання у Женеві вже цієї п’ятниці.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Паризькому авіасалоні в Ле Бурже, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно необхідно визначити пріоритетом повернення до предметних переговорів, які включають ядерне питання, щоб рухатися до нульового збагачення; балістику, щоб обмежити діяльність, можливості і фінансування всіх терористичних угруповань, що дестабілізують регіон", - заявив Макрон.

Французький лідер наголосив, що іранська ядерна програма становить загрозу, однак відповідати на неї слід не лише силовими операціями: "Є електростанції, які надзвичайно захищені; ніхто не знає сьогодні повністю, де знаходиться уран, збагачений на 60%. Отже, це програма, над якою нам потрібно відновити контроль за допомогою технічної експертизи і переговорів", - підкреслив він.

Крім того, Макрон закликав Ізраїль утриматися від ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

Очікується, що в Женеві відбудеться зустріч міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі з дипломатами Великої Британії, Франції, Німеччини та верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас.

