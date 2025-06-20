УКР
Новини Атаки Ірану на Ізраїль
Франція, Німеччина та Британія готують переговорну пропозицію Ірану щодо ядерної програми, - Макрон

Макрон відповів на тарифні погрози Трампа

Франція, Німеччина та Велика Британія планують представити Ірану "всеосяжну переговорну пропозицію" щодо ядерного питання у Женеві вже цієї п’ятниці.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Паризькому авіасалоні в Ле Бурже, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно необхідно визначити пріоритетом повернення до предметних переговорів, які включають ядерне питання, щоб рухатися до нульового збагачення; балістику, щоб обмежити діяльність, можливості і фінансування всіх терористичних угруповань, що дестабілізують регіон", - заявив Макрон.

Французький лідер наголосив, що іранська ядерна програма становить загрозу, однак відповідати на неї слід не лише силовими операціями: "Є електростанції, які надзвичайно захищені; ніхто не знає сьогодні повністю, де знаходиться уран, збагачений на 60%. Отже, це програма, над якою нам потрібно відновити контроль за допомогою технічної експертизи і переговорів", - підкреслив він.

Крім того, Макрон закликав Ізраїль утриматися від ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

Очікується, що в Женеві відбудеться зустріч міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі з дипломатами Великої Британії, Франції, Німеччини та верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас.

Велика Британія (5800) Німеччина (7742) Іран (2337) Франція (3168) Макрон Емманюель (1614)
Топ коментарі
+8
"Відмовтесь від ядерної зброї, а ми вам у разі чого надамо всебічну підтримку скільки буде потрібно. Як Україні."
20.06.2025 17:15 Відповісти
+7
Меморандум їм запропонуйте.
20.06.2025 17:07 Відповісти
+7
Коалиция гарантов безопасности все никак не угомонится.
В Украине все проблемы уже порешали, что Письков сегодня целый каминг-аут совершил.

Эх Пыня Пыня. Не на юг тебе надо было идти, а на запад. Мыл бы уже сапоги в Ла-Манше, а не третий год у Покровска стоял.
20.06.2025 17:17 Відповісти
" молода іранська джамахерія шукає переговорну позицію - меморандум не пропонувати !"
20.06.2025 17:37 Відповісти
🤣🤣🤣 Приклад України показав, до чого призводить відмова від ЯЗ.... Дурних більше немає....
20.06.2025 17:12 Відповісти
Кризу вирішити просто: нехай передадуть збагачений уран Україні. На тимчасове зберігання. Ну і також половину своїх балістичних ракет і безпілотників. Одразу настане мир у двох гарячих точках.
20.06.2025 17:13 Відповісти
Цікаво як б він це зробив якщо в нього вся зброя на західних компонентах була, це він зараз уже перейшов на 50% китайських комплектуючих, але всерівно та ж авіація всі складові з заходу.
20.06.2025 17:21 Відповісти
Ну як як. Перейшов через сувалкський коридор та через Бiлорусь, зайшов до Польщi (там вiд Бресту до Варшави ~180 км), через пiвнiч до Германii, вiд цих супротиву не буде однозначно, спустився до Францii, ну й в такому ж дусi.

Е у захiдних крис одна риса, якоi немае в нас (в сенсi у слов'ян) - вони не ******** своi мiста.

Якщо в нашому випадку наприклад орки займають мiсто - ми починаемо по ньому гатити, ну тобто по цiлям в мiстi звичайно, але ракета все одно зачiпае мiстян, то у iх випадку - вони наврядчи будуть бомбити мiста, якi вже захопили орки.

Втiм як вже показала ця вiйна - вона ведеться штурмовиками, як не крути. Цi всi високоточнi ракети, дрони - це все добре, але кiлометри захоплюе досi м'ясо, а у оркiв його багато, а головне - воно тупе та бiдне, кредитиком притиснув - i ось тобi готовий пiхотинець.

Тому здаеться менi що це було б для нього краще, анiж сточувати зуби об украiнцiв, якi ********* всю iсторiю любили та вмiли.
20.06.2025 17:33 Відповісти
як вже показала ця вiйна -
- вона показала , що з початку з'являються зелені чоловічки ... паралельно йдуть масові теракти - вибухи на складах і підприємствах , вбивства високопосадовців ...
Штурмовики з'являються на останньому етапі , коли всі інші засоби вже в користані
20.06.2025 17:41 Відповісти
Якщо піхоту відрізати від постачання припасів високоточною зброєю, багато вона не захопить.
Просто у нас цієї зброї обмаль, тому і захоплюють штурмовиками

Це показала навіть друга світова де у совка була значна перевага в піхоті.
20.06.2025 18:47 Відповісти
Пехота это Альфа и Омега в любой серьезной войне.
20.06.2025 19:32 Відповісти
Самміт миру зберіть.

Запросіть аятоллу у Париж, чи що...
20.06.2025 17:17 Відповісти
Украина,Белорусь,Казахстан ждем Иран )
20.06.2025 17:19 Відповісти
Якби в Ірану ВЖЕ була ЯЗ, то сидів би Ізраєль на попі рівно.
Це все що треба знати про любі "гарантії"...
20.06.2025 17:20 Відповісти
Якби у Ірану було б ЯО, для нас нічого доброго, тому що це як мавпі дати гранату.

Перше вони б точно оркам поставляли їх дешеву балістику, друге маніпулювали нестабільністю цінами на ринку енергоносіїв, це б поставило в ЄС багато проблем і вони б ще більш лояльно ставились до орків. Закриваючи на все очі.
20.06.2025 17:25 Відповісти
Якби в Ірану була ЯЗ для нас нічого б не змінилось.
Лише ціна на нафту орків була б на 20 баксів менша...
20.06.2025 17:31 Відповісти
Іран основний дохід це поставка сировини в Азію, раніше поки саудити ще не лягли під китай, то коли ціни падали вони лупили беспілотниками по нафтогазу саудитів, або підбивали хуситів на такі дії.
А тепер візьміть ситуацію в Ірана ЯО і той передав його хуситам або хезболі
20.06.2025 18:49 Відповісти
Ядерна зброя повинна бути у всіх, або її не повинно бути ні в кого...Це було б справедливо...
20.06.2025 17:32 Відповісти
Справедливість - це міф, її не існує
20.06.2025 17:38 Відповісти
Це так не працює) То як скажімо накачалися - усі мають бути як Шварц, тільки різні стартові параметри, різні сили лишаються після роботи, різні фінансові можливості для харчування, всяких там протеїнів і так далі.
20.06.2025 17:41 Відповісти
3,14здець переговорній позиції
20.06.2025 17:43 Відповісти
При подготовке незабудте КОМУФЛАЖ АНТИРАДИАЦИОННЫЙ ОДЕТЬ!!!!Честно это серьёзно!!!СТОЯКА НЕБУДЕТ!!!!
20.06.2025 22:28 Відповісти
 
 