8 981 63

Іран атакував місто Хайфа на півночі Ізраїлю балістичними ракетами: є поранені. ВІДЕО+ФОТО

У п'ятницю, 20 червня, Іран вдарив по Ізраїлю балістичними ракетами. У місті Хайфа на півночі країни лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report та Ynet.

Станом на зараз відомо, що десять осіб постраждали в Хайфі, двоє з них у важкому стані.

Після іранської атаки над містом здійнявся густий дим.

Також повідомляється про падіння ракет або їхніх уламків у Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.

Так, за даними ЗМІ, іранська ракета впала прямо на школу в районі Тель-Авіва. Школи зараз на канікулах. Над містом також здійнявся дим. 

Іран вдарив по місту Хайфа в Ізраїлі 20 червня
Іран вдарив по місту Хайфа в Ізраїлі 20 червня

Топ коментарі
+13
Тримайтесь ізраїльтяни та перемоги вам над всіма ворогами...
показати весь коментар
20.06.2025 16:52 Відповісти
+11
Ось до чого призводять два тижні тампона. Обстріли тривають, інфраструктура знищується, люди страждають, Цьому довбню чітко дають зрозуміти, що пісділи тут ніхто підписувати не хоче. Тягнути час, імітуючи переговори, - так. Але при цьому удари ракетами та безпілотниками будуть продовжуватися.
показати весь коментар
20.06.2025 16:54 Відповісти
+10
"Залізний купол" не працює по балістиці.
показати весь коментар
20.06.2025 16:47 Відповісти
***** допомогло зробити ракети які не перехватує залізний купол
показати весь коментар
20.06.2025 16:44 Відповісти
"Залізний купол" не працює по балістиці.
показати весь коментар
20.06.2025 16:47 Відповісти
Ото нех.й було як зебіли шашлики обіцяти. Так і деякі ізраїльтяне свої волохаті ноги викладали, що в нас все спокійно. Ми захищені на всі 100, засмагаємо
показати весь коментар
20.06.2025 16:48 Відповісти
Не покажете?
показати весь коментар
20.06.2025 16:51 Відповісти
Читайте Цензор.
показати весь коментар
20.06.2025 17:17 Відповісти
В ютюбі писали, мовляв Бібі сказав закупляти закуплятись водою, а закупили пиво і ракети до них так і не прилетіли.
показати весь коментар
20.06.2025 17:44 Відповісти
Щось у Ірану напружена обстановка на полі бою - ніяк тисячу обіцяних ракет не запустять
показати весь коментар
20.06.2025 16:48 Відповісти
Воздушный бой проигран Ираном, а наземный бой ещё не начинали!!! Давайте вспомним, а чем закончил Ассад, где его хваленая армия с вооружением и ракетами с самолётами и поддержкой от *****?!?! В Приехали на машинах и захватили Сирию и чем помогли самолёты и ракеты?! Посмотрим. Может следующий будет Ын, а потом *****. Трамп предложит Ыну хорошую сделку, тот откажется и ....
показати весь коментар
24.06.2025 12:03 Відповісти
Ні, ********** ватнику, всьо можна лише кацапським та чурбанським мавпам, а інші мають діяти відповідно до міжнародного права.
показати весь коментар
20.06.2025 17:01 Відповісти
Шахедопоклонник сруцкой душой и по всему чужими атрибутами идентификации.
показати весь коментар
20.06.2025 17:03 Відповісти
***** диряве, піди підмийся, засранцю!!!🥳🤗🤪🤡🤣🥳🤣
показати весь коментар
24.06.2025 11:57 Відповісти
А вам известно, шо газет не иранский ударный беспилотник, а китайский подсолнух, в котором ни одно иранской детали нету, в основном китайские и американские!!!!! 🤪🤡🥳
показати весь коментар
24.06.2025 21:39 Відповісти
Нормально так в порт прилетіло.
показати весь коментар
20.06.2025 16:44 Відповісти
Це не порт. Нижнє місто, порт саме там, але прилетіло по арабським районом Хайфи поряд з портом
показати весь коментар
20.06.2025 16:54 Відповісти
ви просто все фото не бачили...
показати весь коментар
20.06.2025 16:56 Відповісти
у вас же не забороняють викладати фото і відео прильотів в мережу, як я розумію.

через кілька хвилин все в мережі...
показати весь коментар
20.06.2025 16:58 Відповісти
Забороняють і всі камери відключили.
показати весь коментар
20.06.2025 17:07 Відповісти
Забороняють.
А хто під час самого прильоту веде зйомку, може і в камері опинитися. Потім розберуться - чи просто талпайп без мізків, чи на іранського замовника працює. Араби переважно цим займаються.
Але ці фото я переглянув, припортовий район Даун Таун, Нижнє місто. Але не сам порт
показати весь коментар
20.06.2025 17:10 Відповісти
може і так, там поруч прямо кораблі стоять.
Може туди і хотіли потрапити, всього 100-300 метрів.
показати весь коментар
20.06.2025 17:16 Відповісти
Тримайтесь ізраїльтяни та перемоги вам над всіма ворогами...
показати весь коментар
20.06.2025 16:52 Відповісти
Не буде ніякої перемоги,поки вісь зла згуртована а західні союзники розгублені,налякані та окрім як окопи копати на кордоні з кацапами,та балачки балакати постійно оглядаючись на рижого довбойоба в білому дурдомв,ні на що не здатні
показати весь коментар
20.06.2025 16:57 Відповісти
вони вже воювали та перемагали самі без підтримки-це є історичними фактами...
показати весь коментар
20.06.2025 16:59 Відповісти
ні, з таким ворогами вони ще не воювали.россія,китай та іран це не те що воювати з бородачами на мопедах
показати весь коментар
20.06.2025 17:03 Відповісти
Іран відстала країна. Ракет залишилося на два дні. Росія бензоколонка.
показати весь коментар
20.06.2025 16:54 Відповісти
Ні нажаль вони налагодили виробницвто дешевих ракет, нам б їх моделі отримати для створення своїх було б чудово.
Собівартість іранської зброї досить низька і це їх головний козир, якщо щось технологічно не складне і дешеве то поставити на конвеєр можна досить швидко, те саме з маштабуванням виробнцтва.
показати весь коментар
20.06.2025 17:00 Відповісти
Росія це російськомовна купа лайна.
показати весь коментар
20.06.2025 17:21 Відповісти
Ось до чого призводять два тижні тампона. Обстріли тривають, інфраструктура знищується, люди страждають, Цьому довбню чітко дають зрозуміти, що пісділи тут ніхто підписувати не хоче. Тягнути час, імітуючи переговори, - так. Але при цьому удари ракетами та безпілотниками будуть продовжуватися.
показати весь коментар
20.06.2025 16:54 Відповісти
Urals Oil rose to 74.55 USD/Bbl on June 19, 2025
показати весь коментар
20.06.2025 16:57 Відповісти
Погано.
показати весь коментар
20.06.2025 17:18 Відповісти
Однодумці прутіна, із середовища хамеймі, гадять Ізраїлю регулярно! А за два-три тижні, як їм дав, банкрот Трамп, вони уб'ють, чимало Ізраїльтян ???
показати весь коментар
20.06.2025 17:00 Відповісти
2 тижні льогкім двіженієм рукі перетворюються у нескінченність.
Ковбої дуже давно втратили будь-яку сміливість, навіть у їх "геройських" бойовиках пріоритети змінились ще мінімум років 15 тому - замість американця, який самотужки всім наваляв, з'явився американець, співпрацюючий з кацапом та американець, який запобіг світовій війні.
Толерантність зробила їх м'якими, як гівно.
показати весь коментар
20.06.2025 17:08 Відповісти
Натаньяху необхідно втягнути США у свої війни. Для цього він так само, як і ***** для своєї безпеки, почав бомбити чужу країну Ірак. Щось якось не так пішло. Все це не це. все не те.
показати весь коментар
20.06.2025 17:04 Відповісти
Нарешті перше повідомлення від нашої високодемократичної преси.
Тільки повністю знищена авіація та ракети Ірану здійснюють нальоти щоденно з 15 числа.
показати весь коментар
20.06.2025 17:05 Відповісти
ви у вісні знищили усі 2500 іранських ракет класса "земля-земля" ?
показати весь коментар
20.06.2025 20:48 Відповісти
Москалі на фоні "крайнєго занепокоєння" потирають лапки і рахують нафтобабки. Це те, що їм потрібно. Свою функцію партнера Іран виконав - тепер він їм буде корисніший, якщо там триватиме війна.
показати весь коментар
20.06.2025 17:09 Відповісти
наземну операцію бояться проводити

тому прилітати буде щодня, війна там надовго.
показати весь коментар
20.06.2025 17:17 Відповісти
Наше глибоке занепокоєння.
показати весь коментар
20.06.2025 17:12 Відповісти
Very deep.
показати весь коментар
20.06.2025 17:17 Відповісти
When a bad country attacks a good country, it's a very bad thing. When a good country attacks a bad country, it's a very good thing. When a bad country kills someone in a good country, it's genocide. When a good country kills any number of people in a bad country, it's self-defense and those killed were nasty people anyways. Anything a bad country does is bad, it can never do a good thing. Anything a good country does is good, it can never do a bad thing. Anything a bad country says is a lie, it cannot be trusted. Anything a good country says is truth, it must always be trusted. A bad country can never become a good country, it is bad by its nature. A good country can never become a bad country, it's virtuous by its nature. A good country is convinced that it is good, and that the bad country is bad. A bad country firmly believes that it is good, and that the good country is bad.
показати весь коментар
20.06.2025 17:18 Відповісти
Це була спроба навчати ботів і не лише ботів цензора ,англійської мови?Біда в тому ,що тут можливо більшість пенсіонери ,певна частина взагалі диваки ,частина ботів ,які строчать одне й те саме,але думаю всерівно варто продовжувати .
показати весь коментар
20.06.2025 19:41 Відповісти
Такі країни як США та Китай або кацапія ніколи не будуть мірятись силами на власних територіях ,завжди можна знайти поле битви ,хто знає ,можливо саме Іранові випала така доля.
показати весь коментар
20.06.2025 19:48 Відповісти
USA have no trump, they have a joker
показати весь коментар
20.06.2025 20:09 Відповісти
Шахедів скільки запустили?
показати весь коментар
20.06.2025 17:19 Відповісти
А для чого? Вони балістикою б'ють, чого мєлочіцца?
показати весь коментар
20.06.2025 17:54 Відповісти
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

Говорит апостол Павел: Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники(Гал. 3:29). Так что, когда Бог говорит: и благословятся в тебе все племена земные, это все равно, что сказать: в семени твоем благословятся все племена земные(Деян. 3:11) .

Господь, благослови Израиль!
показати весь коментар
20.06.2025 17:22 Відповісти
Евреи наверное в растерянности, даже скорее, в ужасе, чит бомбы и на них обрушиваются. Победоносная война фашиста Нетаньяху не удалась, Иран - это не мирных палестинцев убивать. Агрессор п конце концов будет разбит! Это касается и путинскую Срашку. Нет геноциду палестинского народа. С нетерпением ждём ответных ударов защитников своих стран! Мне так же, как и многим, ненавистен режим в Иране, но они защищаются от агрессора! Помните Ирак? Тоже начали из-за якобы атомной бомбы, но оказалось её нет в помине. И для этого надо было развалить страну!
показати весь коментар
20.06.2025 17:23 Відповісти
не там они хотели свергнуть Хусейна по быстрому, получилось там повоевать чуть по дольше с 2003 до 2011года
показати весь коментар
20.06.2025 17:26 Відповісти
Не атомну, а хімзброю. Прімаков встиг її вивезти і її не знайшли.
показати весь коментар
20.06.2025 19:04 Відповісти
разхерячат иран,потом китай под тайванем получит,додушат рашу экономически. и на лет 20 будет мир.пока не вырастет очередное *****
показати весь коментар
20.06.2025 17:24 Відповісти
Хто "розхерячат"? Трамп буде два тижні яйця чухати, а це означає "нєт". Він і в першу каденцію якщо казав про два тижні, то це означало "ніколи". Так що бібі облажався - Іран це не роззброєна Україна, їхні шахеди нам кожну ніч це доводять
показати весь коментар
20.06.2025 17:52 Відповісти
израильтяне в первую очередь может сша подтянется.
показати весь коментар
20.06.2025 20:47 Відповісти
Ти диви, трампівських 20 тис ракет не допомогли, яка прикрість!
показати весь коментар
20.06.2025 18:16 Відповісти
Що пуйло, що хаменеї, почерк один.
Ці режими мають бути знищені
показати весь коментар
20.06.2025 19:01 Відповісти
Якби Тампон був президентом цього б не сталося
показати весь коментар
20.06.2025 19:09 Відповісти
без сша ізраїлю кришка
показати весь коментар
21.06.2025 01:01 Відповісти
Давно пора терористов атакавать так будет с каждим акупантом и терористом кто будет нападать первим и убивать женщин и детей Слава Украине
показати весь коментар
23.06.2025 12:10 Відповісти
 
 