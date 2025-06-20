8 981 63
Іран атакував місто Хайфа на півночі Ізраїлю балістичними ракетами: є поранені. ВІДЕО+ФОТО
У п'ятницю, 20 червня, Іран вдарив по Ізраїлю балістичними ракетами. У місті Хайфа на півночі країни лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report та Ynet.
Станом на зараз відомо, що десять осіб постраждали в Хайфі, двоє з них у важкому стані.
Після іранської атаки над містом здійнявся густий дим.
Також повідомляється про падіння ракет або їхніх уламків у Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.
Так, за даними ЗМІ, іранська ракета впала прямо на школу в районі Тель-Авіва. Школи зараз на канікулах. Над містом також здійнявся дим.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.06.2025 16:52 Відповісти Посилання
+11 Randall Flag #387882
показати весь коментар20.06.2025 16:54 Відповісти Посилання
+10 Перехватчик
показати весь коментар20.06.2025 16:47 Відповісти Посилання
через кілька хвилин все в мережі...
А хто під час самого прильоту веде зйомку, може і в камері опинитися. Потім розберуться - чи просто талпайп без мізків, чи на іранського замовника працює. Араби переважно цим займаються.
Але ці фото я переглянув, припортовий район Даун Таун, Нижнє місто. Але не сам порт
Може туди і хотіли потрапити, всього 100-300 метрів.
Собівартість іранської зброї досить низька і це їх головний козир, якщо щось технологічно не складне і дешеве то поставити на конвеєр можна досить швидко, те саме з маштабуванням виробнцтва.
Ковбої дуже давно втратили будь-яку сміливість, навіть у їх "геройських" бойовиках пріоритети змінились ще мінімум років 15 тому - замість американця, який самотужки всім наваляв, з'явився американець, співпрацюючий з кацапом та американець, який запобіг світовій війні.
Толерантність зробила їх м'якими, як гівно.
Тільки повністю знищена авіація та ракети Ірану здійснюють нальоти щоденно з 15 числа.
тому прилітати буде щодня, війна там надовго.
Говорит апостол Павел: Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники(Гал. 3:29). Так что, когда Бог говорит: и благословятся в тебе все племена земные, это все равно, что сказать: в семени твоем благословятся все племена земные(Деян. 3:11) .
Господь, благослови Израиль!
Ці режими мають бути знищені