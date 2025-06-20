Іран атакував місто Хайфа на півночі Ізраїлю балістичними ракетами: є поранені. ВІДЕО+ФОТО

У п'ятницю, 20 червня, Іран вдарив по Ізраїлю балістичними ракетами. У місті Хайфа на півночі країни лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report та Ynet.

Станом на зараз відомо, що десять осіб постраждали в Хайфі, двоє з них у важкому стані.

Після іранської атаки над містом здійнявся густий дим.

Також повідомляється про падіння ракет або їхніх уламків у Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.

Так, за даними ЗМІ, іранська ракета впала прямо на школу в районі Тель-Авіва. Школи зараз на канікулах. Над містом також здійнявся дим.

