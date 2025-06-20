РУС
Иран атаковал город Хайфу на севере Израиля баллистическими ракетами: есть раненые. ВИДЕО+ФОТО

В пятницу, 20 июня, Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами. В городе Хайфе на севере страны были взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report и Ynet.

По состоянию на сейчас известно, что десять человек пострадали в Хайфе, двое из них - в тяжелом состоянии.

После иранской атаки над городом поднялся густой дым.

Также сообщается о падении ракет или их обломков в Тель-Авиве, Бней-Браке, Беэр-Шеве и Ашкелоне.

Так, по данным СМИ, иранская ракета упала прямо на школу в районе Тель-Авива. Школы сейчас на каникулах. Над городом также поднялся дым.

Иран нанес удар по городу Хайфа в Израиле 20 июня
Иран нанес удар по городу Хайфа в Израиле 20 июня

+13
Тримайтесь ізраїльтяни та перемоги вам над всіма ворогами...
20.06.2025 16:52 Ответить
+11
Ось до чого призводять два тижні тампона. Обстріли тривають, інфраструктура знищується, люди страждають, Цьому довбню чітко дають зрозуміти, що пісділи тут ніхто підписувати не хоче. Тягнути час, імітуючи переговори, - так. Але при цьому удари ракетами та безпілотниками будуть продовжуватися.
20.06.2025 16:54 Ответить
+10
"Залізний купол" не працює по балістиці.
20.06.2025 16:47 Ответить
***** допомогло зробити ракети які не перехватує залізний купол
20.06.2025 16:44 Ответить
"Залізний купол" не працює по балістиці.
20.06.2025 16:47 Ответить
Ото нех.й було як зебіли шашлики обіцяти. Так і деякі ізраїльтяне свої волохаті ноги викладали, що в нас все спокійно. Ми захищені на всі 100, засмагаємо
20.06.2025 16:48 Ответить
20.06.2025 16:51 Ответить
Читайте Цензор.
20.06.2025 17:17 Ответить
В ютюбі писали, мовляв Бібі сказав закупляти закуплятись водою, а закупили пиво і ракети до них так і не прилетіли.
20.06.2025 17:44 Ответить
Щось у Ірану напружена обстановка на полі бою - ніяк тисячу обіцяних ракет не запустять
20.06.2025 16:48 Ответить
Воздушный бой проигран Ираном, а наземный бой ещё не начинали!!! Давайте вспомним, а чем закончил Ассад, где его хваленая армия с вооружением и ракетами с самолётами и поддержкой от *****?!?! В Приехали на машинах и захватили Сирию и чем помогли самолёты и ракеты?! Посмотрим. Может следующий будет Ын, а потом *****. Трамп предложит Ыну хорошую сделку, тот откажется и ....
24.06.2025 12:03 Ответить
Ні, ********** ватнику, всьо можна лише кацапським та чурбанським мавпам, а інші мають діяти відповідно до міжнародного права.
20.06.2025 17:01 Ответить
Шахедопоклонник сруцкой душой и по всему чужими атрибутами идентификации.
20.06.2025 17:03 Ответить
***** диряве, піди підмийся, засранцю!!!🥳🤗🤪🤡🤣🥳🤣
24.06.2025 11:57 Ответить
А вам известно, шо газет не иранский ударный беспилотник, а китайский подсолнух, в котором ни одно иранской детали нету, в основном китайские и американские!!!!! 🤪🤡🥳
24.06.2025 21:39 Ответить
Нормально так в порт прилетіло.
20.06.2025 16:44 Ответить
Це не порт. Нижнє місто, порт саме там, але прилетіло по арабським районом Хайфи поряд з портом
20.06.2025 16:54 Ответить
ви просто все фото не бачили...
20.06.2025 16:56 Ответить
у вас же не забороняють викладати фото і відео прильотів в мережу, як я розумію.

через кілька хвилин все в мережі...
20.06.2025 16:58 Ответить
Забороняють і всі камери відключили.
20.06.2025 17:07 Ответить
Забороняють.
А хто під час самого прильоту веде зйомку, може і в камері опинитися. Потім розберуться - чи просто талпайп без мізків, чи на іранського замовника працює. Араби переважно цим займаються.
Але ці фото я переглянув, припортовий район Даун Таун, Нижнє місто. Але не сам порт
20.06.2025 17:10 Ответить
може і так, там поруч прямо кораблі стоять.
Може туди і хотіли потрапити, всього 100-300 метрів.
20.06.2025 17:16 Ответить
Тримайтесь ізраїльтяни та перемоги вам над всіма ворогами...
20.06.2025 16:52 Ответить
Не буде ніякої перемоги,поки вісь зла згуртована а західні союзники розгублені,налякані та окрім як окопи копати на кордоні з кацапами,та балачки балакати постійно оглядаючись на рижого довбойоба в білому дурдомв,ні на що не здатні
20.06.2025 16:57 Ответить
вони вже воювали та перемагали самі без підтримки-це є історичними фактами...
20.06.2025 16:59 Ответить
ні, з таким ворогами вони ще не воювали.россія,китай та іран це не те що воювати з бородачами на мопедах
20.06.2025 17:03 Ответить
Іран відстала країна. Ракет залишилося на два дні. Росія бензоколонка.
20.06.2025 16:54 Ответить
Ні нажаль вони налагодили виробницвто дешевих ракет, нам б їх моделі отримати для створення своїх було б чудово.
Собівартість іранської зброї досить низька і це їх головний козир, якщо щось технологічно не складне і дешеве то поставити на конвеєр можна досить швидко, те саме з маштабуванням виробнцтва.
20.06.2025 17:00 Ответить
Росія це російськомовна купа лайна.
20.06.2025 17:21 Ответить
Ось до чого призводять два тижні тампона. Обстріли тривають, інфраструктура знищується, люди страждають, Цьому довбню чітко дають зрозуміти, що пісділи тут ніхто підписувати не хоче. Тягнути час, імітуючи переговори, - так. Але при цьому удари ракетами та безпілотниками будуть продовжуватися.
20.06.2025 16:54 Ответить
Urals Oil rose to 74.55 USD/Bbl on June 19, 2025
20.06.2025 16:57 Ответить
Погано.
20.06.2025 17:18 Ответить
Однодумці прутіна, із середовища хамеймі, гадять Ізраїлю регулярно! А за два-три тижні, як їм дав, банкрот Трамп, вони уб'ють, чимало Ізраїльтян ???
20.06.2025 17:00 Ответить
2 тижні льогкім двіженієм рукі перетворюються у нескінченність.
Ковбої дуже давно втратили будь-яку сміливість, навіть у їх "геройських" бойовиках пріоритети змінились ще мінімум років 15 тому - замість американця, який самотужки всім наваляв, з'явився американець, співпрацюючий з кацапом та американець, який запобіг світовій війні.
Толерантність зробила їх м'якими, як гівно.
20.06.2025 17:08 Ответить
Натаньяху необхідно втягнути США у свої війни. Для цього він так само, як і ***** для своєї безпеки, почав бомбити чужу країну Ірак. Щось якось не так пішло. Все це не це. все не те.
20.06.2025 17:04 Ответить
Нарешті перше повідомлення від нашої високодемократичної преси.
Тільки повністю знищена авіація та ракети Ірану здійснюють нальоти щоденно з 15 числа.
20.06.2025 17:05 Ответить
ви у вісні знищили усі 2500 іранських ракет класса "земля-земля" ?
20.06.2025 20:48 Ответить
Москалі на фоні "крайнєго занепокоєння" потирають лапки і рахують нафтобабки. Це те, що їм потрібно. Свою функцію партнера Іран виконав - тепер він їм буде корисніший, якщо там триватиме війна.
20.06.2025 17:09 Ответить
наземну операцію бояться проводити

тому прилітати буде щодня, війна там надовго.
20.06.2025 17:17 Ответить
Наше глибоке занепокоєння.
20.06.2025 17:12 Ответить
Very deep.
20.06.2025 17:17 Ответить
When a bad country attacks a good country, it's a very bad thing. When a good country attacks a bad country, it's a very good thing. When a bad country kills someone in a good country, it's genocide. When a good country kills any number of people in a bad country, it's self-defense and those killed were nasty people anyways. Anything a bad country does is bad, it can never do a good thing. Anything a good country does is good, it can never do a bad thing. Anything a bad country says is a lie, it cannot be trusted. Anything a good country says is truth, it must always be trusted. A bad country can never become a good country, it is bad by its nature. A good country can never become a bad country, it's virtuous by its nature. A good country is convinced that it is good, and that the bad country is bad. A bad country firmly believes that it is good, and that the good country is bad.
20.06.2025 17:18 Ответить
Це була спроба навчати ботів і не лише ботів цензора ,англійської мови?Біда в тому ,що тут можливо більшість пенсіонери ,певна частина взагалі диваки ,частина ботів ,які строчать одне й те саме,але думаю всерівно варто продовжувати .
20.06.2025 19:41 Ответить
Такі країни як США та Китай або кацапія ніколи не будуть мірятись силами на власних територіях ,завжди можна знайти поле битви ,хто знає ,можливо саме Іранові випала така доля.
20.06.2025 19:48 Ответить
USA have no trump, they have a joker
20.06.2025 20:09 Ответить
Шахедів скільки запустили?
20.06.2025 17:19 Ответить
А для чого? Вони балістикою б'ють, чого мєлочіцца?
20.06.2025 17:54 Ответить
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

Говорит апостол Павел: Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники(Гал. 3:29). Так что, когда Бог говорит: и благословятся в тебе все племена земные, это все равно, что сказать: в семени твоем благословятся все племена земные(Деян. 3:11) .

Господь, благослови Израиль!
20.06.2025 17:22 Ответить
Евреи наверное в растерянности, даже скорее, в ужасе, чит бомбы и на них обрушиваются. Победоносная война фашиста Нетаньяху не удалась, Иран - это не мирных палестинцев убивать. Агрессор п конце концов будет разбит! Это касается и путинскую Срашку. Нет геноциду палестинского народа. С нетерпением ждём ответных ударов защитников своих стран! Мне так же, как и многим, ненавистен режим в Иране, но они защищаются от агрессора! Помните Ирак? Тоже начали из-за якобы атомной бомбы, но оказалось её нет в помине. И для этого надо было развалить страну!
20.06.2025 17:23 Ответить
не там они хотели свергнуть Хусейна по быстрому, получилось там повоевать чуть по дольше с 2003 до 2011года
20.06.2025 17:26 Ответить
Не атомну, а хімзброю. Прімаков встиг її вивезти і її не знайшли.
20.06.2025 19:04 Ответить
разхерячат иран,потом китай под тайванем получит,додушат рашу экономически. и на лет 20 будет мир.пока не вырастет очередное *****
20.06.2025 17:24 Ответить
Хто "розхерячат"? Трамп буде два тижні яйця чухати, а це означає "нєт". Він і в першу каденцію якщо казав про два тижні, то це означало "ніколи". Так що бібі облажався - Іран це не роззброєна Україна, їхні шахеди нам кожну ніч це доводять
20.06.2025 17:52 Ответить
израильтяне в первую очередь может сша подтянется.
20.06.2025 20:47 Ответить
Ти диви, трампівських 20 тис ракет не допомогли, яка прикрість!
20.06.2025 18:16 Ответить
Що пуйло, що хаменеї, почерк один.
Ці режими мають бути знищені
20.06.2025 19:01 Ответить
Якби Тампон був президентом цього б не сталося
20.06.2025 19:09 Ответить
без сша ізраїлю кришка
21.06.2025 01:01 Ответить
Давно пора терористов атакавать так будет с каждим акупантом и терористом кто будет нападать первим и убивать женщин и детей Слава Украине
23.06.2025 12:10 Ответить
 
 