Иран атаковал город Хайфу на севере Израиля баллистическими ракетами: есть раненые. ВИДЕО+ФОТО

В пятницу, 20 июня, Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами. В городе Хайфе на севере страны были взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report и Ynet.

По состоянию на сейчас известно, что десять человек пострадали в Хайфе, двое из них - в тяжелом состоянии.

После иранской атаки над городом поднялся густой дым.

Также сообщается о падении ракет или их обломков в Тель-Авиве, Бней-Браке, Беэр-Шеве и Ашкелоне.

Так, по данным СМИ, иранская ракета упала прямо на школу в районе Тель-Авива. Школы сейчас на каникулах. Над городом также поднялся дым.

