Иран атаковал город Хайфу на севере Израиля баллистическими ракетами: есть раненые. ВИДЕО+ФОТО
В пятницу, 20 июня, Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами. В городе Хайфе на севере страны были взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report и Ynet.
По состоянию на сейчас известно, что десять человек пострадали в Хайфе, двое из них - в тяжелом состоянии.
После иранской атаки над городом поднялся густой дым.
Также сообщается о падении ракет или их обломков в Тель-Авиве, Бней-Браке, Беэр-Шеве и Ашкелоне.
Так, по данным СМИ, иранская ракета упала прямо на школу в районе Тель-Авива. Школы сейчас на каникулах. Над городом также поднялся дым.
через кілька хвилин все в мережі...
А хто під час самого прильоту веде зйомку, може і в камері опинитися. Потім розберуться - чи просто талпайп без мізків, чи на іранського замовника працює. Араби переважно цим займаються.
Але ці фото я переглянув, припортовий район Даун Таун, Нижнє місто. Але не сам порт
Може туди і хотіли потрапити, всього 100-300 метрів.
Собівартість іранської зброї досить низька і це їх головний козир, якщо щось технологічно не складне і дешеве то поставити на конвеєр можна досить швидко, те саме з маштабуванням виробнцтва.
Ковбої дуже давно втратили будь-яку сміливість, навіть у їх "геройських" бойовиках пріоритети змінились ще мінімум років 15 тому - замість американця, який самотужки всім наваляв, з'явився американець, співпрацюючий з кацапом та американець, який запобіг світовій війні.
Толерантність зробила їх м'якими, як гівно.
Тільки повністю знищена авіація та ракети Ірану здійснюють нальоти щоденно з 15 числа.
тому прилітати буде щодня, війна там надовго.
Говорит апостол Павел: Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники(Гал. 3:29). Так что, когда Бог говорит: и благословятся в тебе все племена земные, это все равно, что сказать: в семени твоем благословятся все племена земные(Деян. 3:11) .
Господь, благослови Израиль!
Ці режими мають бути знищені