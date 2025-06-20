РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8873 посетителя онлайн
Новости Атаки Ирана на Израиль
842 23

Франция, Германия и Великобритания готовят переговорное предложение Ирану по ядерной программе, - Макрон

Макрон ответил на тарифные угрозы Трампа

Франция, Германия и Великобритания планируют представить Ирану "всеобъемлющее переговорное предложение" по ядерному вопросу в Женеве уже в эту пятницу.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Парижском авиасалоне в Ле Бурже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Абсолютно необходимо определить приоритетом возвращение к предметным переговорам, которые включают ядерный вопрос, чтобы двигаться к нулевому обогащению; баллистику, чтобы ограничить деятельность, возможности и финансирование всех террористических группировок, дестабилизирующих регион", - заявил Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть Brent снизились на фоне двухнедельной "паузы" США по Ирану

Французский лидер подчеркнул, что иранская ядерная программа представляет угрозу, но отвечать на нее следует не только силовыми операциями: "Есть электростанции, чрезвычайно защищенные; никто не знает сегодня полностью, где находится уран, обогащенный на 60%. Следовательно, это программа, над которой нам нужно восстановить контроль с помощью технической экспертизы и переговоров", - подчеркнул он.

Кроме того, Макрон призвал Израиль воздержаться от ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Ожидается, что в Женеве состоится встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с дипломатами Великобритании, Франции, Германии и верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран атаковал город Хайфу на севере Израиля баллистическими ракетами: есть раненые. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Великобритания (5143) Германия (7284) Иран (2076) Франция (3598) Макрон Эмманюэль (1457)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"Відмовтесь від ядерної зброї, а ми вам у разі чого надамо всебічну підтримку скільки буде потрібно. Як Україні."
показать весь комментарий
20.06.2025 17:15 Ответить
+7
Меморандум їм запропонуйте.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:07 Ответить
+7
Коалиция гарантов безопасности все никак не угомонится.
В Украине все проблемы уже порешали, что Письков сегодня целый каминг-аут совершил.

Эх Пыня Пыня. Не на юг тебе надо было идти, а на запад. Мыл бы уже сапоги в Ла-Манше, а не третий год у Покровска стоял.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Меморандум їм запропонуйте.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:07 Ответить
Об'ява -
" молода іранська джамахерія шукає переговорну позицію - меморандум не пропонувати !"
показать весь комментарий
20.06.2025 17:37 Ответить
🤣🤣🤣 Приклад України показав, до чого призводить відмова від ЯЗ.... Дурних більше немає....
показать весь комментарий
20.06.2025 17:12 Ответить
Кризу вирішити просто: нехай передадуть збагачений уран Україні. На тимчасове зберігання. Ну і також половину своїх балістичних ракет і безпілотників. Одразу настане мир у двох гарячих точках.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:13 Ответить
"Відмовтесь від ядерної зброї, а ми вам у разі чого надамо всебічну підтримку скільки буде потрібно. Як Україні."
показать весь комментарий
20.06.2025 17:15 Ответить
Коалиция гарантов безопасности все никак не угомонится.
В Украине все проблемы уже порешали, что Письков сегодня целый каминг-аут совершил.

Эх Пыня Пыня. Не на юг тебе надо было идти, а на запад. Мыл бы уже сапоги в Ла-Манше, а не третий год у Покровска стоял.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:17 Ответить
Цікаво як б він це зробив якщо в нього вся зброя на західних компонентах була, це він зараз уже перейшов на 50% китайських комплектуючих, але всерівно та ж авіація всі складові з заходу.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:21 Ответить
Ну як як. Перейшов через сувалкський коридор та через Бiлорусь, зайшов до Польщi (там вiд Бресту до Варшави ~180 км), через пiвнiч до Германii, вiд цих супротиву не буде однозначно, спустився до Францii, ну й в такому ж дусi.

Е у захiдних крис одна риса, якоi немае в нас (в сенсi у слов'ян) - вони не ******** своi мiста.

Якщо в нашому випадку наприклад орки займають мiсто - ми починаемо по ньому гатити, ну тобто по цiлям в мiстi звичайно, але ракета все одно зачiпае мiстян, то у iх випадку - вони наврядчи будуть бомбити мiста, якi вже захопили орки.

Втiм як вже показала ця вiйна - вона ведеться штурмовиками, як не крути. Цi всi високоточнi ракети, дрони - це все добре, але кiлометри захоплюе досi м'ясо, а у оркiв його багато, а головне - воно тупе та бiдне, кредитиком притиснув - i ось тобi готовий пiхотинець.

Тому здаеться менi що це було б для нього краще, анiж сточувати зуби об украiнцiв, якi ********* всю iсторiю любили та вмiли.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:33 Ответить
як вже показала ця вiйна -
- вона показала , що з початку з'являються зелені чоловічки ... паралельно йдуть масові теракти - вибухи на складах і підприємствах , вбивства високопосадовців ...
Штурмовики з'являються на останньому етапі , коли всі інші засоби вже в користані
показать весь комментарий
20.06.2025 17:41 Ответить
Якщо піхоту відрізати від постачання припасів високоточною зброєю, багато вона не захопить.
Просто у нас цієї зброї обмаль, тому і захоплюють штурмовиками

Це показала навіть друга світова де у совка була значна перевага в піхоті.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:47 Ответить
Пехота это Альфа и Омега в любой серьезной войне.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:32 Ответить
Самміт миру зберіть.

Запросіть аятоллу у Париж, чи що...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:17 Ответить
Украина,Белорусь,Казахстан ждем Иран )
показать весь комментарий
20.06.2025 17:19 Ответить
Якби в Ірану ВЖЕ була ЯЗ, то сидів би Ізраєль на попі рівно.
Це все що треба знати про любі "гарантії"...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:20 Ответить
Якби у Ірану було б ЯО, для нас нічого доброго, тому що це як мавпі дати гранату.

Перше вони б точно оркам поставляли їх дешеву балістику, друге маніпулювали нестабільністю цінами на ринку енергоносіїв, це б поставило в ЄС багато проблем і вони б ще більш лояльно ставились до орків. Закриваючи на все очі.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:25 Ответить
Якби в Ірану була ЯЗ для нас нічого б не змінилось.
Лише ціна на нафту орків була б на 20 баксів менша...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:31 Ответить
Іран основний дохід це поставка сировини в Азію, раніше поки саудити ще не лягли під китай, то коли ціни падали вони лупили беспілотниками по нафтогазу саудитів, або підбивали хуситів на такі дії.
А тепер візьміть ситуацію в Ірана ЯО і той передав його хуситам або хезболі
показать весь комментарий
20.06.2025 18:49 Ответить
Ядерна зброя повинна бути у всіх, або її не повинно бути ні в кого...Це було б справедливо...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:32 Ответить
Справедливість - це міф, її не існує
показать весь комментарий
20.06.2025 17:38 Ответить
Це так не працює) То як скажімо накачалися - усі мають бути як Шварц, тільки різні стартові параметри, різні сили лишаються після роботи, різні фінансові можливості для харчування, всяких там протеїнів і так далі.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:41 Ответить
3,14здець переговорній позиції
показать весь комментарий
20.06.2025 17:43 Ответить
При подготовке незабудте КОМУФЛАЖ АНТИРАДИАЦИОННЫЙ ОДЕТЬ!!!!Честно это серьёзно!!!СТОЯКА НЕБУДЕТ!!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 22:28 Ответить
 
 