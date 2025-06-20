Франция, Германия и Великобритания готовят переговорное предложение Ирану по ядерной программе, - Макрон
Франция, Германия и Великобритания планируют представить Ирану "всеобъемлющее переговорное предложение" по ядерному вопросу в Женеве уже в эту пятницу.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Парижском авиасалоне в Ле Бурже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Абсолютно необходимо определить приоритетом возвращение к предметным переговорам, которые включают ядерный вопрос, чтобы двигаться к нулевому обогащению; баллистику, чтобы ограничить деятельность, возможности и финансирование всех террористических группировок, дестабилизирующих регион", - заявил Макрон.
Французский лидер подчеркнул, что иранская ядерная программа представляет угрозу, но отвечать на нее следует не только силовыми операциями: "Есть электростанции, чрезвычайно защищенные; никто не знает сегодня полностью, где находится уран, обогащенный на 60%. Следовательно, это программа, над которой нам нужно восстановить контроль с помощью технической экспертизы и переговоров", - подчеркнул он.
Кроме того, Макрон призвал Израиль воздержаться от ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению.
Ожидается, что в Женеве состоится встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с дипломатами Великобритании, Франции, Германии и верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" молода іранська джамахерія шукає переговорну позицію - меморандум не пропонувати !"
В Украине все проблемы уже порешали, что Письков сегодня целый каминг-аут совершил.
Эх Пыня Пыня. Не на юг тебе надо было идти, а на запад. Мыл бы уже сапоги в Ла-Манше, а не третий год у Покровска стоял.
Е у захiдних крис одна риса, якоi немае в нас (в сенсi у слов'ян) - вони не ******** своi мiста.
Якщо в нашому випадку наприклад орки займають мiсто - ми починаемо по ньому гатити, ну тобто по цiлям в мiстi звичайно, але ракета все одно зачiпае мiстян, то у iх випадку - вони наврядчи будуть бомбити мiста, якi вже захопили орки.
Втiм як вже показала ця вiйна - вона ведеться штурмовиками, як не крути. Цi всi високоточнi ракети, дрони - це все добре, але кiлометри захоплюе досi м'ясо, а у оркiв його багато, а головне - воно тупе та бiдне, кредитиком притиснув - i ось тобi готовий пiхотинець.
Тому здаеться менi що це було б для нього краще, анiж сточувати зуби об украiнцiв, якi ********* всю iсторiю любили та вмiли.
- вона показала , що з початку з'являються зелені чоловічки ... паралельно йдуть масові теракти - вибухи на складах і підприємствах , вбивства високопосадовців ...
Штурмовики з'являються на останньому етапі , коли всі інші засоби вже в користані
Просто у нас цієї зброї обмаль, тому і захоплюють штурмовиками
Це показала навіть друга світова де у совка була значна перевага в піхоті.
Запросіть аятоллу у Париж, чи що...
Це все що треба знати про любі "гарантії"...
Перше вони б точно оркам поставляли їх дешеву балістику, друге маніпулювали нестабільністю цінами на ринку енергоносіїв, це б поставило в ЄС багато проблем і вони б ще більш лояльно ставились до орків. Закриваючи на все очі.
Лише ціна на нафту орків була б на 20 баксів менша...
А тепер візьміть ситуацію в Ірана ЯО і той передав його хуситам або хезболі