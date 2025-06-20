Франция, Германия и Великобритания готовят переговорное предложение Ирану по ядерной программе, - Макрон

Франция, Германия и Великобритания планируют представить Ирану "всеобъемлющее переговорное предложение" по ядерному вопросу в Женеве уже в эту пятницу.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Парижском авиасалоне в Ле Бурже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Абсолютно необходимо определить приоритетом возвращение к предметным переговорам, которые включают ядерный вопрос, чтобы двигаться к нулевому обогащению; баллистику, чтобы ограничить деятельность, возможности и финансирование всех террористических группировок, дестабилизирующих регион", - заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что иранская ядерная программа представляет угрозу, но отвечать на нее следует не только силовыми операциями: "Есть электростанции, чрезвычайно защищенные; никто не знает сегодня полностью, где находится уран, обогащенный на 60%. Следовательно, это программа, над которой нам нужно восстановить контроль с помощью технической экспертизы и переговоров", - подчеркнул он.

Кроме того, Макрон призвал Израиль воздержаться от ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Ожидается, что в Женеве состоится встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с дипломатами Великобритании, Франции, Германии и верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас.

