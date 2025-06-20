УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9739 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
198 0

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: поранено 77-річну жінку

швидка

У селищі Білозерка на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військ постраждала 77-річна місцева мешканка.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що приблизно об 11:40 один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Внаслідок вибуху жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення руки. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ випустили "шахеди" в бік Одещини

Автор: 

обстріл (31036) Херсонська область (6241) Херсонський район (613) Білозерка (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 