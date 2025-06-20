Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: поранено 77-річну жінку

У селищі Білозерка на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військ постраждала 77-річна місцева мешканка.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що приблизно об 11:40 один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Внаслідок вибуху жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення руки. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу.

