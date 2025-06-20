РУС
Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: ранена 77-летняя женщина

В поселке Белозерка на Херсонщине в результате артиллерийского обстрела со стороны российских войск пострадала 77-летняя местная жительница.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что примерно в 11:40 один из снарядов попал во двор жилого дома. В результате взрыва женщина получила взрывную травму и осколочные ранения руки. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

