Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: ранена 77-летняя женщина
В поселке Белозерка на Херсонщине в результате артиллерийского обстрела со стороны российских войск пострадала 77-летняя местная жительница.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что примерно в 11:40 один из снарядов попал во двор жилого дома. В результате взрыва женщина получила взрывную травму и осколочные ранения руки. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.
