Глибоко розчарована візитом регіонального директора ВООЗ Клюге до РФ, - глава МЗС Латвії Браже

Браже про візит Клюге до Москви

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала візит регіонального директора ВООЗ Ханса Клюге до Москви, де він провів зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це Браже написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Глибоко розчарована візитом Регіонального директора ВООЗ Ханса Клюге до Росії. Заява настільки ж жахлива, як і сам візит. Росія веде війну проти України, вбиваючи мирних жителів, медичний персонал, атакуючи лікарні – зокрема дитячу онкологічну лікарню, якщо ВООЗ раптом пропустила це", – написала Браже.

Також читайте: Візити високопосадовців ВООЗ до РФ - неприпустимі на тлі агресії проти України, - МОЗ України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге провів у Москві зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та потиснув йому руку.

Топ коментарі
+6
тіп навіть мінімально не старався, щоб виправдатись. поїхав щою:

- "обговорити допомогу росії з ініціативами вооз в азії"
- "інша бридота"

параша, яка нищить здоров'я, життя і екологію сусідньої країни, буде допомагати вооз ? ****, це як ґвалтівника відправити в центр реабілітації
20.06.2025 18:06 Відповісти
+4
Деньги ж не пахнут.
20.06.2025 17:59 Відповісти
+4
ВОЗ не хоче наших поленених відвідати в канцтаборах параши. А плєшивого обцілувати то так.
20.06.2025 18:03 Відповісти
А що тут розчаровуватись,було ж повідомлення,що у них фінансові труднощі...
А охорона здоров'я то таке,а зарплата то зовсім інше...
20.06.2025 17:56 Відповісти
Деньги ж не пахнут.
20.06.2025 17:59 Відповісти
...бат твенті бакс іс твенті бакс..
20.06.2025 18:12 Відповісти
ВОЗ не хоче наших поленених відвідати в канцтаборах параши. А плєшивого обцілувати то так.
20.06.2025 18:03 Відповісти
20.06.2025 18:06 Відповісти
Угу педофіла волонтьором в дитсадок...
20.06.2025 18:09 Відповісти
Він бельгієць.
20.06.2025 18:10 Відповісти
А Трамп німець Його дід, Фрідріх Трамп, емігрував до США з Німеччини.
20.06.2025 18:23 Відповісти
Трамп по національності - пі'дар...
20.06.2025 18:33 Відповісти
Тут з вами не посперечаєшся.👍
20.06.2025 18:55 Відповісти
Ну треба ж трутням десь харчуватись!
20.06.2025 18:10 Відповісти
Цей Клюге завжди в якесь гівно вляпається
20.06.2025 18:27 Відповісти
Пора перестати жити старими стандартами.
ПОТИСНУВ РУКУ ВІЙСЬКОВОМУ ЗЛОЧИНЦЮ І ВБИВЦЕ - ГОНИТЬ У ВІДСТАВКУ
20.06.2025 19:02 Відповісти
Розчарована у своий вагини глубокой
20.06.2025 22:52 Відповісти
 
 