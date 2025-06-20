Глибоко розчарована візитом регіонального директора ВООЗ Клюге до РФ, - глава МЗС Латвії Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала візит регіонального директора ВООЗ Ханса Клюге до Москви, де він провів зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це Браже написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Глибоко розчарована візитом Регіонального директора ВООЗ Ханса Клюге до Росії. Заява настільки ж жахлива, як і сам візит. Росія веде війну проти України, вбиваючи мирних жителів, медичний персонал, атакуючи лікарні – зокрема дитячу онкологічну лікарню, якщо ВООЗ раптом пропустила це", – написала Браже.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге провів у Москві зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та потиснув йому руку.