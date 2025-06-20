РУС
Глубоко разочарована визитом регионального директора ВОЗ Клюге в РФ, - глава МИД Латвии Браже

Браже о визите Клюге в Москву

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала визит регионального директора ВОЗ Ханса Клюге в Москву, где он провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Браже написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Глубоко разочарована визитом Регионального директора ВОЗ Ханса Клюге в Россию. Заявление настолько же ужасное, как и сам визит. Россия ведет войну против Украины, убивая мирных жителей, медицинский персонал, атакуя больницы - в частности детскую онкологическую больницу, если ВОЗ вдруг пропустила это", - написала Браже.

Также читайте: Визиты высокопоставленных чиновников ВОЗ в РФ - недопустимы на фоне агрессии против Украины, - Минздрав Украины

Напомним, ранее сообщалось, что региональный директор ВОЗ Ханс Клюге провел в Москве встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и пожал ему руку.

+6
тіп навіть мінімально не старався, щоб виправдатись. поїхав щою:

- "обговорити допомогу росії з ініціативами вооз в азії"
- "інша бридота"

параша, яка нищить здоров'я, життя і екологію сусідньої країни, буде допомагати вооз ? ****, це як ґвалтівника відправити в центр реабілітації
20.06.2025 18:06 Ответить
+4
Деньги ж не пахнут.
20.06.2025 17:59 Ответить
+4
ВОЗ не хоче наших поленених відвідати в канцтаборах параши. А плєшивого обцілувати то так.
20.06.2025 18:03 Ответить
А що тут розчаровуватись,було ж повідомлення,що у них фінансові труднощі...
А охорона здоров'я то таке,а зарплата то зовсім інше...
20.06.2025 17:56 Ответить
Деньги ж не пахнут.
20.06.2025 17:59 Ответить
...бат твенті бакс іс твенті бакс..
20.06.2025 18:12 Ответить
ВОЗ не хоче наших поленених відвідати в канцтаборах параши. А плєшивого обцілувати то так.
20.06.2025 18:03 Ответить
20.06.2025 18:06 Ответить
Угу педофіла волонтьором в дитсадок...
20.06.2025 18:09 Ответить
Він бельгієць.
20.06.2025 18:10 Ответить
А Трамп німець Його дід, Фрідріх Трамп, емігрував до США з Німеччини.
20.06.2025 18:23 Ответить
Трамп по національності - пі'дар...
20.06.2025 18:33 Ответить
Тут з вами не посперечаєшся.👍
20.06.2025 18:55 Ответить
Ну треба ж трутням десь харчуватись!
20.06.2025 18:10 Ответить
Цей Клюге завжди в якесь гівно вляпається
20.06.2025 18:27 Ответить
Пора перестати жити старими стандартами.
ПОТИСНУВ РУКУ ВІЙСЬКОВОМУ ЗЛОЧИНЦЮ І ВБИВЦЕ - ГОНИТЬ У ВІДСТАВКУ
20.06.2025 19:02 Ответить
Розчарована у своий вагини глубокой
20.06.2025 22:52 Ответить
 
 