Глубоко разочарована визитом регионального директора ВОЗ Клюге в РФ, - глава МИД Латвии Браже
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала визит регионального директора ВОЗ Ханса Клюге в Москву, где он провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Об этом Браже написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Глубоко разочарована визитом Регионального директора ВОЗ Ханса Клюге в Россию. Заявление настолько же ужасное, как и сам визит. Россия ведет войну против Украины, убивая мирных жителей, медицинский персонал, атакуя больницы - в частности детскую онкологическую больницу, если ВОЗ вдруг пропустила это", - написала Браже.
Напомним, ранее сообщалось, что региональный директор ВОЗ Ханс Клюге провел в Москве встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и пожал ему руку.
