Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
Росія повинна почати добросовісні переговори про припинення війни, - США в ООН

США в ООН закликали Росію до мирних перемовин

США закликали Росію негайно почати добросовісні переговори щодо припинення розв'язаної нею війни проти України та встановлення міцного й довготривалого миру.

Відповідний заклик озвучила під час засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні в.о. постпреда США при цій організації Дороті Ші, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минуло 116 днів, відколи ця Рада ухвалила резолюцію, в якій закликала до швидкого припинення конфлікту та встановлення міцного миру між РФ і Україною. Однак дії Росії суперечать цій меті", - сказала дипломатка.

Ші заявила, що сьогодні США поновлюють свій заклик до Росії "вести добросовісні переговори щодо припинення вогню та встановлення міцного й довготривалого миру".

Окрім цього, представниця США в ООН засудила атаки Росії на українські міста, які призвели до смертей серед мирного населення. При цьому Ші вказала, що цього місяця РФ застосувала касетні боєприпаси для обстрілу мирних населених пунктів.

"Немає жодного виправдання нападам Росії на міста України. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне – припинити війну. Росія повинна припинити вбивства мирних жителів та руйнування їхніх будинків, шкіл та дитячих майданчиків",- заявила вона.

Читайте також: Путін тягне кота за хвіст у питанні припинення вогню, - Стармер

Також Ші висловила офіційний заклик до Китаю припинити експорт до Росії товарів подвійного призначення, які сприяють військовій промисловій базі РФ та дозволяють їй здійснювати атаки безпілотниками та ракетами проти України.

"Ми також засуджуємо Іран за постачання Росії безпілотників "Шахед" та ракет, а також КНДР за передачу Росії боєприпасів, ракет та живої сили",- заявила американська дипломатка.

Читайте також: Сибіга: Минуло 100 днів, як Росія відкидає пропозицію США про припинення вогню. Настав час діяти

ООН (3456) перемовини (3095) росія (67998) США (24388)
+15
На Х.........Ю они вас вертели и ваши призывы !!! Когда вы начнете это понимать?
показати весь коментар
21.06.2025 00:21 Відповісти
+13
Стидоба! Бл*дські імпотенти!
показати весь коментар
21.06.2025 00:24 Відповісти
+12
Це вже навіть не смішно...
показати весь коментар
21.06.2025 00:23 Відповісти
На Х.........Ю они вас вертели и ваши призывы !!! Когда вы начнете это понимать?
показати весь коментар
21.06.2025 00:21 Відповісти
через два тижніроки.
показати весь коментар
21.06.2025 00:25 Відповісти
Після наступних президентських виборів... можливо
показати весь коментар
21.06.2025 00:39 Відповісти
Я вас запевняю, що у США чудово розуміють це, але є дипломатичний протокол, бо людям так легше, один говорить правильні речі, інший плює на це, всі задоволені, можна і в буфет ООНівський піти, коньяку хряпнути.
показати весь коментар
21.06.2025 01:05 Відповісти
Це вже навіть не смішно...
показати весь коментар
21.06.2025 00:23 Відповісти
Стидоба! Бл*дські імпотенти!
показати весь коментар
21.06.2025 00:24 Відповісти
А то що ви зробите? Китайці вперше, відкрито заявили,що час величи США в минулому..
показати весь коментар
21.06.2025 00:26 Відповісти
США так не вважають... Трамп заявив що на зникнення величі у США він дає ще два тижні.
показати весь коментар
21.06.2025 01:43 Відповісти
Дура старая, до тебя тоже одни призывали, призывали, давали две недели, а потом еще две недели ... И еще две недели... !!!
показати весь коментар
21.06.2025 00:26 Відповісти
And if not, then what?

250 Raytheon Tomahawk cruise missiles will be attacking rsuian military complex?
показати весь коментар
21.06.2025 00:41 Відповісти
Переклад:

Якщо вони скажуть ні, то що тоді?
250 Томогавків мають зруйнувати російські військові об'єкти?
показати весь коментар
21.06.2025 09:10 Відповісти
НО ПЕРЕИЭТИМ ХУПУ ОСАМОКЧИТЬ У БОМЖА НИГЕРА!СОГЛАСНА!!!
показати весь коментар
21.06.2025 00:48 Відповісти
А як же ж 2 тижні, чи це попереду?
показати весь коментар
21.06.2025 00:55 Відповісти
А як не почнуть, то ми вийдем з переговорів... Як за кілька місяців велика країна перетворилася на позорище.
показати весь коментар
21.06.2025 01:01 Відповісти
Де кацап, а де совість?
показати весь коментар
21.06.2025 01:07 Відповісти
А якщо ні, то ми дамо ще два тижні і так допоки вона не погодиться. Так, безжалісно. А що робити?
показати весь коментар
21.06.2025 01:07 Відповісти
Дайте їм 2 тижні!
показати весь коментар
21.06.2025 03:25 Відповісти
Їх пукин посилає ***** а вони радіють....куколди блд...
показати весь коментар
21.06.2025 05:15 Відповісти
та їх вже і посилати не потрібно, самі йдуть....
показати весь коментар
21.06.2025 05:24 Відповісти
Як потужно, мля!
показати весь коментар
21.06.2025 08:26 Відповісти
Президент США Дональд Трамп заявив, що є "незначний прогрес" у перемовинах між Україною та Росією. Він назвав себе "миротворцем". "трамбону" варто прочитати те.що написав куйло поміж рядків-"ти є американський використаний презерватив"
показати весь коментар
21.06.2025 08:26 Відповісти
Одночасно з цим йоршик ху#ла (піськов) заявляє, що кацапетівка не зацікавлена ні в яких переговорах, тому що має успіх на полі бою. То про що лопочуть ця дамочка і її босс - двотижневий TACO?
показати весь коментар
21.06.2025 08:33 Відповісти
Да дайте вже йому премію Нобеля !
показати весь коментар
21.06.2025 08:53 Відповісти
премію "РОСІЙСЬКОГО ШНОБЕЛЯ"
показати весь коментар
21.06.2025 09:12 Відповісти
Яке марення ! З одного боку США підтримує Московію, а з іншого робить вигляд що вони миротворці.
показати весь коментар
21.06.2025 08:52 Відповісти
Минуло 116 днів, відколи ця Рада ухвалила резолюцію, в якій закликала до швидкого припинення конфлікту та встановлення міцного миру між РФ і Україною.

Ші заявила, що сьогодні США поновлюють свій заклик до Росії "вести добросовісні переговори щодо припинення вогню та встановлення міцного й довготривалого миру".

Отже тут вони замість двох тижнів вирішили розтягнути все на 4 місяці. Тобто наступне "поновлення" слід очікувати не раніше жовтня-листопада.

Русня аплодує стоячи...
показати весь коментар
21.06.2025 08:52 Відповісти
Знайдено причину такого піетету Трампа до пуйла:
https://www.youtube.com/watch?v=O3_LEa6WcFk&t=1183s
показати весь коментар
21.06.2025 09:13 Відповісти
Які не чемні москальські окупанти - департамент Трампа їм пальчиком помахав - і сказав, що якщо вони і надалі вбиватимуть Українців - то американці подумають над тим, щоб поставити нечемних москалів в кутик - а можливо навіть придумають москалям страшну кару - по попі надають.
показати весь коментар
21.06.2025 12:14 Відповісти
 
 