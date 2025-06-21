Росія повинна почати добросовісні переговори про припинення війни, - США в ООН

США закликали Росію негайно почати добросовісні переговори щодо припинення розв'язаної нею війни проти України та встановлення міцного й довготривалого миру.

Відповідний заклик озвучила під час засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні в.о. постпреда США при цій організації Дороті Ші, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минуло 116 днів, відколи ця Рада ухвалила резолюцію, в якій закликала до швидкого припинення конфлікту та встановлення міцного миру між РФ і Україною. Однак дії Росії суперечать цій меті", - сказала дипломатка.

Ші заявила, що сьогодні США поновлюють свій заклик до Росії "вести добросовісні переговори щодо припинення вогню та встановлення міцного й довготривалого миру".

Окрім цього, представниця США в ООН засудила атаки Росії на українські міста, які призвели до смертей серед мирного населення. При цьому Ші вказала, що цього місяця РФ застосувала касетні боєприпаси для обстрілу мирних населених пунктів.

"Немає жодного виправдання нападам Росії на міста України. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне – припинити війну. Росія повинна припинити вбивства мирних жителів та руйнування їхніх будинків, шкіл та дитячих майданчиків",- заявила вона.

Також Ші висловила офіційний заклик до Китаю припинити експорт до Росії товарів подвійного призначення, які сприяють військовій промисловій базі РФ та дозволяють їй здійснювати атаки безпілотниками та ракетами проти України.

"Ми також засуджуємо Іран за постачання Росії безпілотників "Шахед" та ракет, а також КНДР за передачу Росії боєприпасів, ракет та живої сили",- заявила американська дипломатка.

