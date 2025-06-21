Россия должна начать добросовестные переговоры о прекращении войны, - США в ООН

США призвали Россию немедленно начать добросовестные переговоры о прекращении развязанной ею войны против Украины и установлении прочного и долговременного мира.

Соответствующий призыв озвучила во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине и.о. постпреда США при этой организации Дороти Ши, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Прошло 116 дней с тех пор, как этот Совет принял резолюцию, в которой призвал к быстрому прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Однако действия России противоречат этой цели", - сказала дипломат.

Ши заявила, что сегодня США возобновляют свой призыв к России "вести добросовестные переговоры по прекращению огня и установлению прочного и долговременного мира".

Кроме этого, представитель США в ООН осудила атаки России на украинские города, которые привели к смертям среди мирного населения. При этом Ши указала, что в этом месяце РФ применила кассетные боеприпасы для обстрела мирных населенных пунктов.

"Нет никакого оправдания нападениям России на города Украины. Россия убивает украинских мирных жителей, когда должна делать прямо противоположное - прекратить войну. Россия должна прекратить убийства мирных жителей и разрушение их домов, школ и детских площадок",- заявила она.

Читайте также: Путин тянет кота за хвост в вопросе прекращения огня, - Стармер

Также Ши выразила официальный призыв к Китаю прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые способствуют военной промышленной базе РФ и позволяют ей осуществлять атаки беспилотниками и ракетами против Украины.

"Мы также осуждаем Иран за поставки России беспилотников "Шахед" и ракет, а также КНДР за передачу России боеприпасов, ракет и живой силы",- заявила американский дипломат.

Читайте также: Сибига: Прошло 100 дней, как Россия отвергает предложение США о прекращении огня. Пришло время действовать