Россия должна начать добросовестные переговоры о прекращении войны, - США в ООН

США в ООН призвали Россию к мирным переговорам

США призвали Россию немедленно начать добросовестные переговоры о прекращении развязанной ею войны против Украины и установлении прочного и долговременного мира.

Соответствующий призыв озвучила во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине и.о. постпреда США при этой организации Дороти Ши, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Прошло 116 дней с тех пор, как этот Совет принял резолюцию, в которой призвал к быстрому прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Однако действия России противоречат этой цели", - сказала дипломат.

Ши заявила, что сегодня США возобновляют свой призыв к России "вести добросовестные переговоры по прекращению огня и установлению прочного и долговременного мира".

Кроме этого, представитель США в ООН осудила атаки России на украинские города, которые привели к смертям среди мирного населения. При этом Ши указала, что в этом месяце РФ применила кассетные боеприпасы для обстрела мирных населенных пунктов.

"Нет никакого оправдания нападениям России на города Украины. Россия убивает украинских мирных жителей, когда должна делать прямо противоположное - прекратить войну. Россия должна прекратить убийства мирных жителей и разрушение их домов, школ и детских площадок",- заявила она.

Читайте также: Путин тянет кота за хвост в вопросе прекращения огня, - Стармер

Также Ши выразила официальный призыв к Китаю прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые способствуют военной промышленной базе РФ и позволяют ей осуществлять атаки беспилотниками и ракетами против Украины.

"Мы также осуждаем Иран за поставки России беспилотников "Шахед" и ракет, а также КНДР за передачу России боеприпасов, ракет и живой силы",- заявила американский дипломат.

Читайте также: Сибига: Прошло 100 дней, как Россия отвергает предложение США о прекращении огня. Пришло время действовать

ООН (4264) переговоры (5158) россия (97378) США (27966)
+15
На Х.........Ю они вас вертели и ваши призывы !!! Когда вы начнете это понимать?
21.06.2025 00:21 Ответить
+13
Стидоба! Бл*дські імпотенти!
21.06.2025 00:24 Ответить
+12
Це вже навіть не смішно...
21.06.2025 00:23 Ответить
через два тижніроки.
21.06.2025 00:25 Ответить
Після наступних президентських виборів... можливо
21.06.2025 00:39 Ответить
Я вас запевняю, що у США чудово розуміють це, але є дипломатичний протокол, бо людям так легше, один говорить правильні речі, інший плює на це, всі задоволені, можна і в буфет ООНівський піти, коньяку хряпнути.
21.06.2025 01:05 Ответить
А то що ви зробите? Китайці вперше, відкрито заявили,що час величи США в минулому..
21.06.2025 00:26 Ответить
США так не вважають... Трамп заявив що на зникнення величі у США він дає ще два тижні.
21.06.2025 01:43 Ответить
Дура старая, до тебя тоже одни призывали, призывали, давали две недели, а потом еще две недели ... И еще две недели... !!!
21.06.2025 00:26 Ответить
And if not, then what?

250 Raytheon Tomahawk cruise missiles will be attacking rsuian military complex?
21.06.2025 00:41 Ответить
Переклад:

Якщо вони скажуть ні, то що тоді?
250 Томогавків мають зруйнувати російські військові об'єкти?
21.06.2025 09:10 Ответить
НО ПЕРЕИЭТИМ ХУПУ ОСАМОКЧИТЬ У БОМЖА НИГЕРА!СОГЛАСНА!!!
21.06.2025 00:48 Ответить
А як же ж 2 тижні, чи це попереду?
21.06.2025 00:55 Ответить
А як не почнуть, то ми вийдем з переговорів... Як за кілька місяців велика країна перетворилася на позорище.
21.06.2025 01:01 Ответить
Де кацап, а де совість?
21.06.2025 01:07 Ответить
А якщо ні, то ми дамо ще два тижні і так допоки вона не погодиться. Так, безжалісно. А що робити?
21.06.2025 01:07 Ответить
Дайте їм 2 тижні!
21.06.2025 03:25 Ответить
Їх пукин посилає ***** а вони радіють....куколди блд...
21.06.2025 05:15 Ответить
та їх вже і посилати не потрібно, самі йдуть....
21.06.2025 05:24 Ответить
Як потужно, мля!
21.06.2025 08:26 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що є "незначний прогрес" у перемовинах між Україною та Росією. Він назвав себе "миротворцем". "трамбону" варто прочитати те.що написав куйло поміж рядків-"ти є американський використаний презерватив"
21.06.2025 08:26 Ответить
Одночасно з цим йоршик ху#ла (піськов) заявляє, що кацапетівка не зацікавлена ні в яких переговорах, тому що має успіх на полі бою. То про що лопочуть ця дамочка і її босс - двотижневий TACO?
21.06.2025 08:33 Ответить
Да дайте вже йому премію Нобеля !
21.06.2025 08:53 Ответить
премію "РОСІЙСЬКОГО ШНОБЕЛЯ"
21.06.2025 09:12 Ответить
Яке марення ! З одного боку США підтримує Московію, а з іншого робить вигляд що вони миротворці.
21.06.2025 08:52 Ответить
Минуло 116 днів, відколи ця Рада ухвалила резолюцію, в якій закликала до швидкого припинення конфлікту та встановлення міцного миру між РФ і Україною.

Ші заявила, що сьогодні США поновлюють свій заклик до Росії "вести добросовісні переговори щодо припинення вогню та встановлення міцного й довготривалого миру".

Отже тут вони замість двох тижнів вирішили розтягнути все на 4 місяці. Тобто наступне "поновлення" слід очікувати не раніше жовтня-листопада.

Русня аплодує стоячи...
21.06.2025 08:52 Ответить
Знайдено причину такого піетету Трампа до пуйла:
https://www.youtube.com/watch?v=O3_LEa6WcFk&t=1183s
21.06.2025 09:13 Ответить
Які не чемні москальські окупанти - департамент Трампа їм пальчиком помахав - і сказав, що якщо вони і надалі вбиватимуть Українців - то американці подумають над тим, щоб поставити нечемних москалів в кутик - а можливо навіть придумають москалям страшну кару - по попі надають.
21.06.2025 12:14 Ответить
 
 