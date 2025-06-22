УКР
4 267 15

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 011 490 осіб (+1100 за добу), 10 964 танки, 29 432 артсистеми, 22 867 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 011 490 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1011490 (+1100) осіб,

танків – 10964 (+9) од

бойових броньованих машин – 22867 (+2) од

артилерійських систем - 29432 (+39) од

РСЗВ – 1421 (+0) од

засоби ППО – 1188 (+0) од

літаків – 416 (+0) од

гелікоптерів – 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41579 (+157)

крилаті ракети – 3376 (+7)

кораблі / катери – 28 (+0) од

підводні човни – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од

спеціальна техніка – 3920 (+0)

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18832) Генштаб ЗС (7312) ліквідація (4465) знищення (8318)
Топ коментарі
+20
Минув 4141 день москальсько-української війни.
167! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, трохи танків.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 011 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
22.06.2025 08:26 Відповісти
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
22.06.2025 08:41 Відповісти
+10
22.06.2025 08:27 Відповісти
Ватоцид в дії
22.06.2025 07:39 Відповісти
Просто цікаво - прутін усвідомлює що здійснює геноцид своїх кацапів? Чи це така істерія - подихайте всі разом зі мною?
22.06.2025 12:35 Відповісти
Йому пох..., він рахує, що у нього місія ...
23.06.2025 08:50 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! О, сохаті знов металобрухт підігнали !!))
22.06.2025 08:02 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
22.06.2025 08:41 Відповісти
🙏🙏🙏❤️
22.06.2025 08:43 Відповісти
При відступах нема кому і ніколи забирати тіла загиблих. Тому кацапи зібрали 6000 трупів, а ми в десятки разів менші. Тут усе зрозуміло. Але в 22-му вони відступали, але цифри втрат були іншими.
22.06.2025 09:11 Відповісти
Другу добу горить ешелон рашистів з паливом під Молочанськом біля Токмака.
Оскільки, ворожа залізнична логістика змінила свій напрямок на ризиковану лінію у 40 км від фронту, то це означає, що залізнична гілка Керченського мосту не працює для важких вантажних потягів.
22.06.2025 09:45 Відповісти
Там не тільки паливо. Кілька вагонів з БК
22.06.2025 10:36 Відповісти
кацапи просто упрощують та здешевлюють логістику - а на ризик їм всеодно.
На першому місті - урвати бабла.
22.06.2025 12:38 Відповісти
вчора горів - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-21;@35.60,47.18,14.00z
Сьогодня мабуть ще не показали. Або вже не горить - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-22;@35.60,47.18,14.00z
22.06.2025 21:11 Відповісти
таки горіло ще і 22-го: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-22;@35.60,47.18,14.00z
23.06.2025 04:19 Відповісти
220 тисяч чумардосів з початку року.
20 тисяч логістика з початку року.
22.06.2025 16:46 Відповісти
 
 