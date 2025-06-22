Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 011 490 осіб (+1100 за добу), 10 964 танки, 29 432 артсистеми, 22 867 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 011 490 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1011490 (+1100) осіб,
танків – 10964 (+9) од
бойових броньованих машин – 22867 (+2) од
артилерійських систем - 29432 (+39) од
РСЗВ – 1421 (+0) од
засоби ППО – 1188 (+0) од
літаків – 416 (+0) од
гелікоптерів – 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41579 (+157)
крилаті ракети – 3376 (+7)
кораблі / катери – 28 (+0) од
підводні човни – 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од
спеціальна техніка – 3920 (+0)
167! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, трохи танків.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 011 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
Оскільки, ворожа залізнична логістика змінила свій напрямок на ризиковану лінію у 40 км від фронту, то це означає, що залізнична гілка Керченського мосту не працює для важких вантажних потягів.
На першому місті - урвати бабла.
Сьогодня мабуть ще не показали. Або вже не горить - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-22;@35.60,47.18,14.00z
20 тисяч логістика з початку року.