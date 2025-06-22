РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7256 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
4 267 15

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 011 490 человек (+1100 за сутки), 10 964 танка, 29 432 артсистемы, 22 867 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 011 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1011490 (+1100) человек,

танков - 10964 (+9) ед.

боевых бронированных машин - 22867 (+2) ед.

артиллерийских систем - 29432 (+39) ед.

РСЗО - 1421 (+0) ед

средства ППО - 1188 (+0) ед.

самолетов - 416 (+0) ед.

вертолетов - 337 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41579 (+157)

крылатые ракеты - 3376 (+7)

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 52734 (+117) ед.

специальная техника - 3920 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11 цистерн с российским топливом горят под оккупированным Токмаком, - Андрющенко. ФОТО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (20679) Генштаб ВС (7006) ликвидация (4073) уничтожение (8001)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Минув 4141 день москальсько-української війни.
167! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, трохи танків.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 011 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
показать весь комментарий
22.06.2025 08:26 Ответить
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
22.06.2025 08:41 Ответить
+10
показать весь комментарий
22.06.2025 08:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ватоцид в дії
показать весь комментарий
22.06.2025 07:39 Ответить
Просто цікаво - прутін усвідомлює що здійснює геноцид своїх кацапів? Чи це така істерія - подихайте всі разом зі мною?
показать весь комментарий
22.06.2025 12:35 Ответить
Йому пох..., він рахує, що у нього місія ...
показать весь комментарий
23.06.2025 08:50 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! О, сохаті знов металобрухт підігнали !!))
показать весь комментарий
22.06.2025 08:02 Ответить
Минув 4141 день москальсько-української війни.
167! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, трохи танків.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 011 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
показать весь комментарий
22.06.2025 08:26 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 08:27 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
22.06.2025 08:41 Ответить
🙏🙏🙏❤️
показать весь комментарий
22.06.2025 08:43 Ответить
При відступах нема кому і ніколи забирати тіла загиблих. Тому кацапи зібрали 6000 трупів, а ми в десятки разів менші. Тут усе зрозуміло. Але в 22-му вони відступали, але цифри втрат були іншими.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:11 Ответить
Другу добу горить ешелон рашистів з паливом під Молочанськом біля Токмака.
Оскільки, ворожа залізнична логістика змінила свій напрямок на ризиковану лінію у 40 км від фронту, то це означає, що залізнична гілка Керченського мосту не працює для важких вантажних потягів.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:45 Ответить
Там не тільки паливо. Кілька вагонів з БК
показать весь комментарий
22.06.2025 10:36 Ответить
кацапи просто упрощують та здешевлюють логістику - а на ризик їм всеодно.
На першому місті - урвати бабла.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:38 Ответить
вчора горів - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-21;@35.60,47.18,14.00z
Сьогодня мабуть ще не показали. Або вже не горить - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-22;@35.60,47.18,14.00z
показать весь комментарий
22.06.2025 21:11 Ответить
таки горіло ще і 22-го: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-22;@35.60,47.18,14.00z
показать весь комментарий
23.06.2025 04:19 Ответить
220 тисяч чумардосів з початку року.
20 тисяч логістика з початку року.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:46 Ответить
 
 