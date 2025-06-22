Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 011 490 человек (+1100 за сутки), 10 964 танка, 29 432 артсистемы, 22 867 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 011 490 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1011490 (+1100) человек,
танков - 10964 (+9) ед.
боевых бронированных машин - 22867 (+2) ед.
артиллерийских систем - 29432 (+39) ед.
РСЗО - 1421 (+0) ед
средства ППО - 1188 (+0) ед.
самолетов - 416 (+0) ед.
вертолетов - 337 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 41579 (+157)
крылатые ракеты - 3376 (+7)
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 1 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн - 52734 (+117) ед.
специальная техника - 3920 (+0)
167! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, трохи танків.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 011 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
Оскільки, ворожа залізнична логістика змінила свій напрямок на ризиковану лінію у 40 км від фронту, то це означає, що залізнична гілка Керченського мосту не працює для важких вантажних потягів.
На першому місті - урвати бабла.
Сьогодня мабуть ще не показали. Або вже не горить - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-22;@35.60,47.18,14.00z
20 тисяч логістика з початку року.