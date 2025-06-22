Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 011 490 человек (+1100 за сутки), 10 964 танка, 29 432 артсистемы, 22 867 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 011 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1011490 (+1100) человек,

танков - 10964 (+9) ед.

боевых бронированных машин - 22867 (+2) ед.

артиллерийских систем - 29432 (+39) ед.

РСЗО - 1421 (+0) ед

средства ППО - 1188 (+0) ед.

самолетов - 416 (+0) ед.

вертолетов - 337 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41579 (+157)

крылатые ракеты - 3376 (+7)

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 52734 (+117) ед.

специальная техника - 3920 (+0)

