За добу на фронті 171 бойове зіткнення. Майже третина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Ворог найбільше атакував на Покровському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’яти ракетних ударів 14 ракетами та 82 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіаційних бомб, залучив 3410 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6366 артилерійських обстрілів, зокрема 88 - із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Комісарове, Глибоке, Покаляне, Крейдянка, Артільне, Милове Харківської області; Новоекономічне, Сухий Яр, Новоторецьке, Панківка, Шахове, Володимирівка, Бойківка, Коптєве, Новопавлівка, Новопіль, Воскресенка, Новохатське, Зоря, Запоріжжя, Зелений Гай Донецької області; Ольгівське, Новодарівка, Малинівка, Лобкове, Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 17 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіаційних бомб, та здійснив 260 обстрілів, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у бік Липців.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Голубівки.

На Лиманському напрямку сталося 21 бойове зіткнення. Ворог намагався йти вперед поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Верхньокам’янського, Григорівки та в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок та Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 15 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, в бік Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Нова Полтавка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, Звірове, в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Полтавка, Новопавлівка, Мирноград, Шахове, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників у районах населених пунктів Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новопіль.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, сім засобів ракетних військ і артилерії, один склад з боєприпасами та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, дві бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 157 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет та 117 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються вийти на адмінкордони Дніпропетровської області, але їхні спроби марні, - ОСУВ "Хортиця"