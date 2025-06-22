За сутки на фронте 171 боевое столкновение. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Враг больше всего атаковал на Покровском, Лиманском, Северском, Краматорском и Торецком направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов 14 ракетами и 82 авиационных ударов, сбросил 140 управляемых авиационных бомб, привлек 3410 дронов-камикадзе. Также враг совершил 6366 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Комиссарово, Глубокое, Покаляне, Крейдянка, Артельное, Меловое Харьковской области; Новоэкономичное, Сухой Яр, Новоторецкое, Панковка, Шахово, Владимировка, Бойковка, Коптево, Новопавловка, Новополь, Воскресенка, Новохатское, Заря, Запорожье, Зеленый Гай Донецкой области; Ольговское, Новодаровка, Малиновка, Лобковое, Степногорск Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 17 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиационных бомб, и осуществил 260 обстрелов, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцев.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Голубовки.

На Лиманском направлении произошло 21 боевое столкновение. Враг пытался идти вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки.

На Северском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Верхнекаменского, Григорьевки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении враг совершил 11 атак в районах Часова Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 15 раз атаковал украинские подразделения в районах Делиевки, Торецка, Щербиновки, в сторону Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новая Полтавка, Лысовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Ореховое, Котляровка, Зверево, в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Полтавка, Новопавловка, Мирноград, Шахово, Алексеевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Свободное Поле, Новополье.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь средств ракетных войск и артиллерии, один склад с боеприпасами и еще один другой важный объект российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1100 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, две боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 157 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет и 117 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются выйти на административные границы Днепропетровщины, но их попытки - напрасны, - ОСГВ "Хортиця"