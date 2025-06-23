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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1012500 осіб (+1010 за добу), 10965 танків, 29490 артсистем, 22 872 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищена техніка РФ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 011 490 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1012500 (+1010) осіб
  • танків – 10965 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22872 (+5) од
  • артилерійських систем – 29490 (+58) од
  • РСЗВ – 1423 (+2) од
  • засоби ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів - 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41717 (+138)
  • крилаті ракети – 3376 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52861 (+127) од
  • спеціальна техніка  – 3920 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень ворог втратив 7630 осіб та 1968 одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА

Втрати ворога за 22 червня

Автор: 

армія рф (18034) Генштаб ЗС (6869) ліквідація (4146) знищення (7692)


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Героям слава!!!
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23.06.2025 07:51 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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23.06.2025 07:52 Відповісти
Авто 115 середньодобово (червень на сьогодні) БпЛА 152, за такої тенденії до кінця літа безпілотники випередять логістику.
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23.06.2025 08:13 Відповісти
Минув 4142 день москальсько-української війни.
193! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, броня мінімум.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 012 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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23.06.2025 08:44 Відповісти
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23.06.2025 08:48 Відповісти
Волгоград пішов по писді, це добре!😁 коли вже моцква?!
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23.06.2025 10:15 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.06.2025 09:17 Відповісти
Хай вони там, на царіцінє, усі до 0 зменшаться!!! До 12-го коліна...
Щира дяка Воїнам ЗСУ за тяжку роботу 24/7/365×11!!!
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23.06.2025 10:48 Відповісти
Смерть рашистам!
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23.06.2025 11:47 Відповісти
 
 