Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1012500 осіб (+1010 за добу), 10965 танків, 29490 артсистем, 22 872 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 011 490 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1012500 (+1010) осіб

танків – 10965 (+1) од

бойових броньованих машин – 22872 (+5) од

артилерійських систем – 29490 (+58) од

РСЗВ – 1423 (+2) од

засоби ППО – 1188 (+0) од

літаків – 416 (+0) од

гелікоптерів - 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41717 (+138)

крилаті ракети – 3376 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0) од

підводні човни – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 52861 (+127) од

спеціальна техніка – 3920 (+0)

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