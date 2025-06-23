Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1012500 осіб (+1010 за добу), 10965 танків, 29490 артсистем, 22 872 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 011 490 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1012500 (+1010) осіб
- танків – 10965 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22872 (+5) од
- артилерійських систем – 29490 (+58) од
- РСЗВ – 1423 (+2) од
- засоби ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів - 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41717 (+138)
- крилаті ракети – 3376 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52861 (+127) од
- спеціальна техніка – 3920 (+0)
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193! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, броня мінімум.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 012 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Щира дяка Воїнам ЗСУ за тяжку роботу 24/7/365×11!!!