Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1012500 человек (+1010 за сутки), 10965 танков, 29490 артсистем, 22 872 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 011 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1012500 (+1010) человек

танков - 10965 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 22872 (+5) ед.

артиллерийских систем - 29490 (+58) ед.

РСЗО - 1423 (+2) ед.

средства ППО - 1188 (+0) ед.

самолетов - 416 (+0) ед.

вертолетов - 337 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41717 (+138)

крылатые ракеты - 3376 (+0)

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 52861 (+127) ед.

специальная техника - 3920 (+0)

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