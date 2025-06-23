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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1012500 человек (+1010 за сутки), 10965 танков, 29490 артсистем, 22 872 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Уничтоженная техника РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 011 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1012500 (+1010) человек
  • танков - 10965 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин - 22872 (+5) ед.
  • артиллерийских систем - 29490 (+58) ед.
  • РСЗО - 1423 (+2) ед.
  • средства ППО - 1188 (+0) ед.
  • самолетов - 416 (+0) ед.
  • вертолетов - 337 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 41717 (+138)
  • крылатые ракеты - 3376 (+0)
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52861 (+127) ед.
  • специальная техника - 3920 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю враг потерял 7630 человек и 1968 единиц техники. ИНФОГРАФИКА

Потери врага за 22 июня

Автор: 

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6567) ликвидация (3763) уничтожение (7379)


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Героям слава!!!
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23.06.2025 07:51 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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23.06.2025 07:52 Ответить
Авто 115 середньодобово (червень на сьогодні) БпЛА 152, за такої тенденії до кінця літа безпілотники випередять логістику.
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23.06.2025 08:13 Ответить
Минув 4142 день москальсько-української війни.
193! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, броня мінімум.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 012 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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23.06.2025 08:44 Ответить
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23.06.2025 08:48 Ответить
Волгоград пішов по писді, це добре!😁 коли вже моцква?!
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23.06.2025 10:15 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.06.2025 09:17 Ответить
Хай вони там, на царіцінє, усі до 0 зменшаться!!! До 12-го коліна...
Щира дяка Воїнам ЗСУ за тяжку роботу 24/7/365×11!!!
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23.06.2025 10:48 Ответить
Смерть рашистам!
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23.06.2025 11:47 Ответить
 
 