Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1012500 человек (+1010 за сутки), 10965 танков, 29490 артсистем, 22 872 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 011 490 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1012500 (+1010) человек
- танков - 10965 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 22872 (+5) ед.
- артиллерийских систем - 29490 (+58) ед.
- РСЗО - 1423 (+2) ед.
- средства ППО - 1188 (+0) ед.
- самолетов - 416 (+0) ед.
- вертолетов - 337 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 41717 (+138)
- крылатые ракеты - 3376 (+0)
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 52861 (+127) ед.
- специальная техника - 3920 (+0)
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193! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, броня мінімум.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 012 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Щира дяка Воїнам ЗСУ за тяжку роботу 24/7/365×11!!!