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Новини Постачання боєприпасів від ЄС
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ЄС вже зобов’язався постачати 80% від запланованих 2 млн боєприпасів для України у 2025 році, - Каллас

каллас,кая

У рамках ініціативи Євросоюзу з постачання Україні двох мільйонів боєприпасів у 2025 році вже задекларовано зобов’язання на 80% від запланованого обсягу.

Про це повідомила очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я рада повідомити, що в межах ініціативи щодо постачання боєприпасів вже задекларовано зобов’язання на 80% запланованих обсягів. Але, звісно, потрібно зробити більше, щоб досягти цілі - 2 мільйони снарядів до кінця цього року", - зазначила Каллас.

Вона наголосила, що війна Росії проти України залишається серед головних тем порядку денного Ради ЄС, попри загострення ситуації на Близькому Сході. За словами Каллас, вкрай важливо продовжувати тиск на РФ і паралельно посилювати військову підтримку України.

"У Києві щодня гинуть люди, тому що Росія продовжує бомбардування. Ми маємо зберігати тиск на Росію. Саме тому ми просуваємо 18-й пакет санкцій. Також ми повинні забезпечити військову підтримку для України", - додала дипломатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас: ЄС зосереджений на дипломатичному вирішенні щодо Ірану, не забуваючи про щоденний терор Росії в Україні

Автор: 

боєприпаси (2309) Євросоюз (13779) Каллас Кая (309)


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Дякую , справжнім союзникам України з ЄС
Що навідмінно від ссаної ФША та ,пуделя кремля, трупа - не припинили допомогу Україні
А навіть закривають ті прогали , які утворилися у наслідок дій агента кремля з ФША

Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4004755-evropa-znacnou-mirou-kompensue-skorocenna-dopomogi-ssa-ukraini.html

Не дивно, що агент кремля біситься і погрожує ЄС
Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова" Джерело: https://censor.net/ua/n3559187
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23.06.2025 11:51 Відповісти
Вчора писали шо пупси в 2025 р готові притаранити в рашку 2 млн снарядів -- 25 - ти млн корея і 500 млн Європа
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23.06.2025 11:55 Відповісти
Сейчас вылезут "менеджеры потужни"! Вещать про перемоги. Хотя, уже не смешно. Смотришь, или читаешь новости и понимаешь, что трандец мирной, спокойной жизни, потому, что ДЕБИЛАМ нет покоя!
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23.06.2025 11:57 Відповісти
Ціль - "2 мільйони снарядів до кінця цього року" при тому, що кацапи виготовляють десь по 250к в місяць (що в рік десь +/- 3 000 000 штук). Щось цифри не грають, це ми так повинні воювати на думку "європейців", типу крок вперед, два назад?
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23.06.2025 11:57 Відповісти
задекларовано зобов'язання на 80% запланованих обсягів до кінця 2025 року
ще б зрозуміти що це означає і який факт станом на півроку
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23.06.2025 12:02 Відповісти
Ця Кая - "говорящая" піхва з вухами... дурачка картонна. Бла-бла-бла... Як свого часу Борель. Як і весь конаючий ЄС
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23.06.2025 12:07 Відповісти
ЄС продовжує сидіти в теплій ванні і постачати крихти з барського столу тільки б Україна продовжувала воювати в "лисячих норах", в той час як справжні союзники постачають балістичні ракети, мільйони снарядів, далекобійні дрони і навіть солдат. Правда, не нам.
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23.06.2025 12:22 Відповісти
Плановый облом на всех фронтах, гэбэшный дружек плешивого Патрушев поторопился с захватом Украины с приходом Трампа)))
+ Полный перенос критического US производства в ЕС идет полным ходом.
Перспективы гэбухи пока очень радужные..
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23.06.2025 12:43 Відповісти
 
 