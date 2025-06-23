ЄС вже зобов’язався постачати 80% від запланованих 2 млн боєприпасів для України у 2025 році, - Каллас
У рамках ініціативи Євросоюзу з постачання Україні двох мільйонів боєприпасів у 2025 році вже задекларовано зобов’язання на 80% від запланованого обсягу.
Про це повідомила очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я рада повідомити, що в межах ініціативи щодо постачання боєприпасів вже задекларовано зобов’язання на 80% запланованих обсягів. Але, звісно, потрібно зробити більше, щоб досягти цілі - 2 мільйони снарядів до кінця цього року", - зазначила Каллас.
Вона наголосила, що війна Росії проти України залишається серед головних тем порядку денного Ради ЄС, попри загострення ситуації на Близькому Сході. За словами Каллас, вкрай важливо продовжувати тиск на РФ і паралельно посилювати військову підтримку України.
"У Києві щодня гинуть люди, тому що Росія продовжує бомбардування. Ми маємо зберігати тиск на Росію. Саме тому ми просуваємо 18-й пакет санкцій. Також ми повинні забезпечити військову підтримку для України", - додала дипломатка.
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Що навідмінно від ссаної ФША та ,пуделя кремля, трупа - не припинили допомогу Україні
А навіть закривають ті прогали , які утворилися у наслідок дій агента кремля з ФША
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4004755-evropa-znacnou-mirou-kompensue-skorocenna-dopomogi-ssa-ukraini.html
Не дивно, що агент кремля біситься і погрожує ЄС
Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова" Джерело: https://censor.net/ua/n3559187
ще б зрозуміти що це означає і який факт станом на півроку
+ Полный перенос критического US производства в ЕС идет полным ходом.
Перспективы гэбухи пока очень радужные..