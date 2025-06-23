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Новости Поставки боеприпасов от ЕС
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ЕС уже обязался поставить 80% от запланированных 2 млн боеприпасов для Украины в 2025 году, - Каллас

каллас,кая

В рамках инициативы Евросоюза по поставке Украине двух миллионов боеприпасов в 2025 году уже задекларированы обязательства на 80% от запланированного объема.

Об этом сообщила глава внешней политики ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я рада сообщить, что в рамках инициативы по поставкам боеприпасов уже задекларированы обязательства на 80% запланированных объемов. Но, конечно, нужно сделать больше, чтобы достичь цели - 2 миллиона снарядов до конца этого года", - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что война России против Украины остается среди главных тем повестки дня Совета ЕС, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. По словам Каллас, крайне важно продолжать давление на РФ и параллельно усиливать военную поддержку Украины.

"В Киеве ежедневно гибнут люди, потому что Россия продолжает бомбардировки. Мы должны сохранять давление на Россию. Именно поэтому мы продвигаем 18-й пакет санкций. Также мы должны обеспечить военную поддержку для Украины", - добавила дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас: ЕС сосредоточен на дипломатическом решении по Ирану, не забывая о ежедневном терроре России в Украине

Автор: 

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Дякую , справжнім союзникам України з ЄС
Що навідмінно від ссаної ФША та ,пуделя кремля, трупа - не припинили допомогу Україні
А навіть закривають ті прогали , які утворилися у наслідок дій агента кремля з ФША

Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4004755-evropa-znacnou-mirou-kompensue-skorocenna-dopomogi-ssa-ukraini.html

Не дивно, що агент кремля біситься і погрожує ЄС
Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова" Джерело: https://censor.net/ua/n3559187
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23.06.2025 11:51 Ответить
Вчора писали шо пупси в 2025 р готові притаранити в рашку 2 млн снарядів -- 25 - ти млн корея і 500 млн Європа
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23.06.2025 11:55 Ответить
Сейчас вылезут "менеджеры потужни"! Вещать про перемоги. Хотя, уже не смешно. Смотришь, или читаешь новости и понимаешь, что трандец мирной, спокойной жизни, потому, что ДЕБИЛАМ нет покоя!
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23.06.2025 11:57 Ответить
Ціль - "2 мільйони снарядів до кінця цього року" при тому, що кацапи виготовляють десь по 250к в місяць (що в рік десь +/- 3 000 000 штук). Щось цифри не грають, це ми так повинні воювати на думку "європейців", типу крок вперед, два назад?
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23.06.2025 11:57 Ответить
задекларовано зобов'язання на 80% запланованих обсягів до кінця 2025 року
ще б зрозуміти що це означає і який факт станом на півроку
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23.06.2025 12:02 Ответить
Ця Кая - "говорящая" піхва з вухами... дурачка картонна. Бла-бла-бла... Як свого часу Борель. Як і весь конаючий ЄС
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23.06.2025 12:07 Ответить
ЄС продовжує сидіти в теплій ванні і постачати крихти з барського столу тільки б Україна продовжувала воювати в "лисячих норах", в той час як справжні союзники постачають балістичні ракети, мільйони снарядів, далекобійні дрони і навіть солдат. Правда, не нам.
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23.06.2025 12:22 Ответить
Плановый облом на всех фронтах, гэбэшный дружек плешивого Патрушев поторопился с захватом Украины с приходом Трампа)))
+ Полный перенос критического US производства в ЕС идет полным ходом.
Перспективы гэбухи пока очень радужные..
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23.06.2025 12:43 Ответить
 
 