ЕС уже обязался поставить 80% от запланированных 2 млн боеприпасов для Украины в 2025 году, - Каллас

В рамках инициативы Евросоюза по поставке Украине двух миллионов боеприпасов в 2025 году уже задекларированы обязательства на 80% от запланированного объема.

Об этом сообщила глава внешней политики ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я рада сообщить, что в рамках инициативы по поставкам боеприпасов уже задекларированы обязательства на 80% запланированных объемов. Но, конечно, нужно сделать больше, чтобы достичь цели - 2 миллиона снарядов до конца этого года", - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что война России против Украины остается среди главных тем повестки дня Совета ЕС, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. По словам Каллас, крайне важно продолжать давление на РФ и параллельно усиливать военную поддержку Украины.

"В Киеве ежедневно гибнут люди, потому что Россия продолжает бомбардировки. Мы должны сохранять давление на Россию. Именно поэтому мы продвигаем 18-й пакет санкций. Также мы должны обеспечить военную поддержку для Украины", - добавила дипломат.

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