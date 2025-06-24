Китай натякнув на відхід США від глобального лідерства
Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що деякі країни поставили власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти.
Про це він сказав на зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Тоні Блером у Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.
"Сьогодні світ вступив у період значних змін, небачених за століття, але деякі великі країни зрадили свої міжнародні обов’язки та поставили власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти", - зазначив він, ймовірно, натякаючи на США.
За словами Ван Ї, постійні члени Ради Безпеки ООН та провідні світові держави, Китай та Велика Британія повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання, демонструвати свою відповідальність та докладати зусиль для миру та розвитку у світі.
Блер зазначив, що світ сьогодні стикається з багатьма викликами та потребує посилення координації та спільного реагування.
"Ізоляція Китаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти Китай і співпрацювати з Китаєм", - сказав він.
У МЗС додали, що Ван Ї та Блер обмінялися думками з ірано-ізраїльського конфлікту та "української кризи".
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До "путінферштейнів" додаються "сі, сєньор, сі".
МосковіїКитаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти МосковіюКитай і співпрацювати з МосковієюКитаєм". Це ж було вже (с)
Європа гуртується. Кооперується у виготовлені зброї. Тому ...
https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html Португалія, Канада відмовилася від купівлі F-35 через Трампа
Рудий не даремно називає владіміра другом. Таке ж тупе та самозакохане, як ***** з газом.
https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html
https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html
Канада, зараз відмовляється, згодом може передумати.
Це геополітика, а не дитячі казочки де світ чорно-білий.
Тепер питання світового "порядку" будуть вирішуваться між Китаєм та західним світом (включаючи й США, якщо "схаменуться" і приберуть придурків з Білого дому)
Хоча, здається мені, що ніякий ти не "лейтенант", і ніякий не 60-літній... А просто "сопливий брехун", що прийшов сюди повипендрюваться... Я суджу за рівнем твого "лексикону"... Людина у зрілому віці ТАК не пише...Подібна поведінка притаманна неповнолітньому салабону, який хоче, будь-яким способом, заявить про себе, оточуючим ... Про таких, як ти, вже тут сказали: "До винайдення Інтернет лише твої близькі знали, який ти недоумок... Тепер ти заявляєш про це сам, на весь світ...".
Ммм. Щось подібне я вже чув з країни 404...
Яка в цьому мета глобалістов? Ясна річ - знищення всіх держав в світі.
І назва для країни більш підходяща і схоже на назву якоїсь розумової болячки...