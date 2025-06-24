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Новини Китай про політику Трампа
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Китай натякнув на відхід США від глобального лідерства

Пекін натякнув на відхід США від глобального лідерства

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що деякі країни поставили власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти.

Про це він сказав на зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Тоні Блером у Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.

"Сьогодні світ вступив у період значних змін, небачених за століття, але деякі великі країни зрадили свої міжнародні обов’язки та поставили власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти", - зазначив він, ймовірно, натякаючи на США.

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За словами Ван Ї, постійні члени Ради Безпеки ООН та провідні світові держави, Китай та Велика Британія повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання, демонструвати свою відповідальність та докладати зусиль для миру та розвитку у світі.

Блер зазначив, що світ сьогодні стикається з багатьма викликами та потребує посилення координації та спільного реагування.

"Ізоляція Китаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти Китай і співпрацювати з Китаєм", - сказав він.

У МЗС додали, що Ван Ї та Блер обмінялися думками з ірано-ізраїльського конфлікту та "української кризи".

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Автор: 

Блер Тоні (7) Китай (4739) Ван Ї (81)


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Топ коментарі
+12
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24.06.2025 09:23 Відповісти
+10
Як тобі, Іло... Дональде? Вжекитай тебе носом тицяє.
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24.06.2025 09:19 Відповісти
+9
Тут і натякати нічого. Винен тут Трамп, чи може США дійсно згнили з середини - але на глобального лідера США вже не тягнуть від слова зовсім. Заплили жиром, розм'якли і стали звичайними слизняками. А святе місце пустим не буває - місце глобального лідера займуть тоталітарні режими - і буде планетарний срач....
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24.06.2025 09:26 Відповісти
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Як тобі, Іло... Дональде? Вжекитай тебе носом тицяє.
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24.06.2025 09:19 Відповісти
Новый СССрэ? " Добровольное соединение "республик" КНДР,РФ, Тайвань и других? И опять туфлей по трибуне стукать, но уже про китайскую мать?
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24.06.2025 09:20 Відповісти
Китай сплутав. Як завжди. Своїх баранів з державними. Мир повинен бути стабільним. Чи не так ? Проте коли у світі зростає кількість негідників у владі в розпорядженні яких всі засоби масового ЗНИЩЕННЯ, то СВІТ має реагувати негайно, а не вирішувати хто тут, на планеті Земля, кращий і розумний. Догрались китайці, що КНДР має все, щоб шантажувати Південну Корею. Та й Китай не з країн добра. У нього чешуться руки на Тайвань. Ну, а кацапам сам "бог" велів воювати за руцькоговорящіх в світі ? Іран треба відкинути у середньовіччя. Наступна - кацапія. Має бути !
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24.06.2025 09:23 Відповісти
шо значить догрались китайці? та китайці самі і створили ядерну бімбу тим пухляшам.
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24.06.2025 12:37 Відповісти
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24.06.2025 09:23 Відповісти
китайозам хочеться стати лідерами, не вийде.
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24.06.2025 09:23 Відповісти
Вийде адже в ФША тепер агент кремля який нищить його зсередини
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24.06.2025 09:27 Відповісти
ти но трохи почекай з висновками своїми. бо шось воно зараз іде так, шо ті лапті втрачають свій вплив у світі і їм рубають щупальця. спочатку Сирія, тепер Іран. не ху йла взяли за посередника у розрулюванні Ірано-ізраїльсої війни, а взяли Катар. а ху йлу Чуб сказав бути посередником у себе на сосії. агент кремля навряд чи так зробив би. подивимось як далі буде. вже ходить інформація в мережі, що далі від лаптів будуть вичищати Африку. можуть почати з Лівії. тож буде видно далі. слідкуй за подіями і перестань ліпити тут свою ху йню про "фашистські" Штати Америки. прийди до тями вже..
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24.06.2025 12:44 Відповісти
Поки руде чмо стендапить, китайці все прибирають до рук
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24.06.2025 09:24 Відповісти
Цинічніхитрожовтомордіуїбани.
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24.06.2025 09:24 Відповісти
Відходе від лідерства - слабо вдарив? - Китай не впечатлився? а те шо літаки Ізраїля вільно літають над Іраном - їх /російське/ ППО безсиле
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24.06.2025 09:25 Відповісти
Когда начнут валить спутники РТР, тогда можно будет говорить про наземные ПВО.
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24.06.2025 09:42 Відповісти
"Світ має краще зрозуміти Китай і співпрацювати з Китаєм". Джерело: https://censor.net/ua/n3559588

До "путінферштейнів" додаються "сі, сєньор, сі".
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24.06.2025 09:25 Відповісти
Тут і натякати нічого. Винен тут Трамп, чи може США дійсно згнили з середини - але на глобального лідера США вже не тягнуть від слова зовсім. Заплили жиром, розм'якли і стали звичайними слизняками. А святе місце пустим не буває - місце глобального лідера займуть тоталітарні режими - і буде планетарний срач....
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24.06.2025 09:26 Відповісти
Це іллюзіях в яку вірять автократи. Іран недавно переконався що це не так.
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24.06.2025 09:45 Відповісти
До кінця каденції рудого лайна ще і не таке буде.
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24.06.2025 09:27 Відповісти
Ніколи не вважайте, ніколи. Свої інтереси ( китай, кацапія, кореяки чи іранці ) за інтереси світу. Бо палац будують не для народів, а для одного Негідника, який свої амбіції називає світовими інтересами. Люди стали розумними. Ось тільки ще навчились ДІЯТИ РОЗУМНО. А не запливати жиром у безпечних місцях планети.
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24.06.2025 09:31 Відповісти
"Ізоляція Московії Китаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти Московію Китай і співпрацювати з Московією Китаєм". Це ж було вже (с)
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24.06.2025 09:44 Відповісти
Це він про росію, що зрадила свої міжнародні обов'язки та поставила власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти? Джерело: https://censor.net/ua/n3559588
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24.06.2025 09:45 Відповісти
Не, США просто на 4 роки ідуть у відпустку. Через 4 роки відпочивши і з новими силами знову повернуться.
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24.06.2025 09:46 Відповісти
Так не бывает! Потом, свое место отвоевывать нужно! Или будешь сидеть в "наливайке", пить гавняную водку и втирать лохам про былые заслуги.
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24.06.2025 09:51 Відповісти
А случае с США, возможно. Потом что это США.
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24.06.2025 10:03 Відповісти
А как давно США стало таким? И при каких обстоятельствах?
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24.06.2025 10:09 Відповісти
Святе місце пустим не буває.
Європа гуртується. Кооперується у виготовлені зброї. Тому ...
https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html Португалія, Канада відмовилася від купівлі F-35 через Трампа

Рудий не даремно називає владіміра другом. Таке ж тупе та самозакохане, як ***** з газом.

https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html

https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html
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24.06.2025 09:57 Відповісти
Европа гуртуються в очередь до Трампа, щоб лизнути.
Канада, зараз відмовляється, згодом може передумати.
Це геополітика, а не дитячі казочки де світ чорно-білий.
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24.06.2025 10:05 Відповісти
Що Європі завадило за ці місяці вилизати трампу все, до чого дотягунться?
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24.06.2025 10:08 Відповісти
та це зовсім не значить, що вони будуть купувати замість американських літаків китайські. свої будуть будувати. так, Чуба буде жаба душити, шо не в них купляти будуть, проте він буде тільки за, якщо військова міць НАТО буде тільки міцнішати із збільшенням видатків на оборону.
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24.06.2025 12:51 Відповісти
Себе не бачать)
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24.06.2025 09:49 Відповісти
Коли Трамп говорив про "Велику Америку", він мав на увазі саме це? 😲 Відкрию любителю бізнес-угод одну таємницю: угоди зочуть укладати зі справді сильними країнами, лідери яких тримабть слово. З лузерами угод не укладають - їх виштовхують з бізнесу. Заробітки Трампа були великими тому, що він представляв велику країну. Тепер цього не буде.
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24.06.2025 09:53 Відповісти
Змінять "придурка на троні" - і США відновить своє місце в світі (хоча для цього і треба буде прикласти не мало зусиль...). Тут питання в іншому: Путін добивався для Росії "дастойнава места в мире"... Він його отримує... Місце Росії - "возле параши"... Як у військовому плані, так і в економічному... І ядерна зброя не допоможе...
Тепер питання світового "порядку" будуть вирішуваться між Китаєм та західним світом (включаючи й США, якщо "схаменуться" і приберуть придурків з Білого дому)
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24.06.2025 10:05 Відповісти
Не надо свои фантазии выдавать за миропорядок! Это как ЖЭК для пенсионеров! Привыкните нет уже ЖЕКов! И ваше говно это только ваши проблемы!
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24.06.2025 10:12 Відповісти
Синку... Про своє неуцтво ти на форумі вже повідомив... Це форумчани помітили та зафіксували... Не погіршуй свого становища - посидь мовчки, і почитай, що пишуть розумніші за тебе... Може й сам порозумнішаєш...
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24.06.2025 10:16 Відповісти
Мне, лейтенанту, это в 1988 сраные замполиты рассказывали! Они себя то же умными считали!
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24.06.2025 10:27 Відповісти
Ой, боже... Стільки прожить - та так і не порозумнішать... Це вже невиправне...
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24.06.2025 10:32 Відповісти
Что ви такое говорите, жах какой. Божечки мои.
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24.06.2025 10:34 Відповісти
Не мог удержаться) "Здаеться мне, мил человек, что ты стукачек!"
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24.06.2025 10:45 Відповісти
Ну, що ж поробиш... Нетримання калу і сечі - одна з характерних ознак настання деменції... Щось ранувато вона до тебе прийшла... Якщо ти був "лейтенантом" у 1988-му - тобі зараз не більше 60-ти... Це, за сьогоднішніми мірками - лише "стадія зрілості", а не старості...
Хоча, здається мені, що ніякий ти не "лейтенант", і ніякий не 60-літній... А просто "сопливий брехун", що прийшов сюди повипендрюваться... Я суджу за рівнем твого "лексикону"... Людина у зрілому віці ТАК не пише...Подібна поведінка притаманна неповнолітньому салабону, який хоче, будь-яким способом, заявить про себе, оточуючим ... Про таких, як ти, вже тут сказали: "До винайдення Інтернет лише твої близькі знали, який ти недоумок... Тепер ти заявляєш про це сам, на весь світ...".
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24.06.2025 11:01 Відповісти
Ізоляція Китаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти Китай і співпрацювати з Китаєм Джерело: https://censor.net/ua/n3559588
Ммм. Щось подібне я вже чув з країни 404...
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24.06.2025 10:08 Відповісти
Так і без китайських натяків зрозуміло, що із 20.01.2025 США вже не є глобальним лідером.
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24.06.2025 10:10 Відповісти
А де взяти непридурка? Дві традиційні партії не знайшли альтернативи Трампові й Вансові…
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24.06.2025 10:10 Відповісти
Вся ця "китайська" промисловість , економічні досягнення - створени штучно в основному за рахунок виведенняя виробництва зі Штатів, Європи ,та інвестування в Китай.
Яка в цьому мета глобалістов? Ясна річ - знищення всіх держав в світі.
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24.06.2025 10:14 Відповісти
Пыждец
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24.06.2025 10:25 Відповісти
Дивлячись на любов трампа переіменовувати усе на свій лад, доцільно булоб (суто для ясності) переіменувати США (на час президенства психічно-хворого блазня) у "Трам-пам-памію"...
І назва для країни більш підходяща і схоже на назву якоїсь розумової болячки...
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24.06.2025 11:13 Відповісти
 
 