Китай натякнув на відхід США від глобального лідерства

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що деякі країни поставили власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти.

Про це він сказав на зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Тоні Блером у Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.

"Сьогодні світ вступив у період значних змін, небачених за століття, але деякі великі країни зрадили свої міжнародні обов’язки та поставили власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти", - зазначив він, ймовірно, натякаючи на США.

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За словами Ван Ї, постійні члени Ради Безпеки ООН та провідні світові держави, Китай та Велика Британія повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання, демонструвати свою відповідальність та докладати зусиль для миру та розвитку у світі.

Блер зазначив, що світ сьогодні стикається з багатьма викликами та потребує посилення координації та спільного реагування.

"Ізоляція Китаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти Китай і співпрацювати з Китаєм", - сказав він.

У МЗС додали, що Ван Ї та Блер обмінялися думками з ірано-ізраїльського конфлікту та "української кризи".

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