Китай намекнул на отход США от глобального лидерства

Глава МИД Китая Ван И заявил, что некоторые страны поставили собственные интересы выше общих интересов мирового сообщества.

Об этом он сказал на встрече с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в Пекине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

"Сегодня мир вступил в период значительных изменений, невиданных за столетия, но некоторые крупные страны предали свои международные обязанности и поставили собственные интересы выше общих интересов мирового сообщества", - отметил он, вероятно, намекая на США.

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По словам Ван И, постоянные члены Совета Безопасности ООН и ведущие мировые державы, Китай и Великобритания должны выполнять свои международные обязательства, демонстрировать свою ответственность и прилагать усилия для мира и развития в мире.

Блэр отметил, что мир сегодня сталкивается со многими вызовами и требует усиления координации и совместного реагирования.

"Изоляция Китая обречена на провал. Мир должен лучше понять Китай и сотрудничать с Китаем", - сказал он.

В МИД добавили, что Ван И и Блэр обменялись мнениями по ирано-израильскому конфликту и "украинскому кризису".

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