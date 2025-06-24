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Новости Китай о политике Трампа
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Китай намекнул на отход США от глобального лидерства

Пекин намекнул на уход США от глобального лидерства

Глава МИД Китая Ван И заявил, что некоторые страны поставили собственные интересы выше общих интересов мирового сообщества.

Об этом он сказал на встрече с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в Пекине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

"Сегодня мир вступил в период значительных изменений, невиданных за столетия, но некоторые крупные страны предали свои международные обязанности и поставили собственные интересы выше общих интересов мирового сообщества", - отметил он, вероятно, намекая на США.

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По словам Ван И, постоянные члены Совета Безопасности ООН и ведущие мировые державы, Китай и Великобритания должны выполнять свои международные обязательства, демонстрировать свою ответственность и прилагать усилия для мира и развития в мире.

Блэр отметил, что мир сегодня сталкивается со многими вызовами и требует усиления координации и совместного реагирования.

"Изоляция Китая обречена на провал. Мир должен лучше понять Китай и сотрудничать с Китаем", - сказал он.

В МИД добавили, что Ван И и Блэр обменялись мнениями по ирано-израильскому конфликту и "украинскому кризису".

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Автор: 

Блэр Тони (24) Китай (3067) Ван И (75)


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Топ комментарии
+12
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24.06.2025 09:23 Ответить
+10
Як тобі, Іло... Дональде? Вжекитай тебе носом тицяє.
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24.06.2025 09:19 Ответить
+9
Тут і натякати нічого. Винен тут Трамп, чи може США дійсно згнили з середини - але на глобального лідера США вже не тягнуть від слова зовсім. Заплили жиром, розм'якли і стали звичайними слизняками. А святе місце пустим не буває - місце глобального лідера займуть тоталітарні режими - і буде планетарний срач....
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24.06.2025 09:26 Ответить
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Як тобі, Іло... Дональде? Вжекитай тебе носом тицяє.
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24.06.2025 09:19 Ответить
Новый СССрэ? " Добровольное соединение "республик" КНДР,РФ, Тайвань и других? И опять туфлей по трибуне стукать, но уже про китайскую мать?
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24.06.2025 09:20 Ответить
Китай сплутав. Як завжди. Своїх баранів з державними. Мир повинен бути стабільним. Чи не так ? Проте коли у світі зростає кількість негідників у владі в розпорядженні яких всі засоби масового ЗНИЩЕННЯ, то СВІТ має реагувати негайно, а не вирішувати хто тут, на планеті Земля, кращий і розумний. Догрались китайці, що КНДР має все, щоб шантажувати Південну Корею. Та й Китай не з країн добра. У нього чешуться руки на Тайвань. Ну, а кацапам сам "бог" велів воювати за руцькоговорящіх в світі ? Іран треба відкинути у середньовіччя. Наступна - кацапія. Має бути !
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24.06.2025 09:23 Ответить
шо значить догрались китайці? та китайці самі і створили ядерну бімбу тим пухляшам.
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24.06.2025 12:37 Ответить
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24.06.2025 09:23 Ответить
китайозам хочеться стати лідерами, не вийде.
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24.06.2025 09:23 Ответить
Вийде адже в ФША тепер агент кремля який нищить його зсередини
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24.06.2025 09:27 Ответить
ти но трохи почекай з висновками своїми. бо шось воно зараз іде так, шо ті лапті втрачають свій вплив у світі і їм рубають щупальця. спочатку Сирія, тепер Іран. не ху йла взяли за посередника у розрулюванні Ірано-ізраїльсої війни, а взяли Катар. а ху йлу Чуб сказав бути посередником у себе на сосії. агент кремля навряд чи так зробив би. подивимось як далі буде. вже ходить інформація в мережі, що далі від лаптів будуть вичищати Африку. можуть почати з Лівії. тож буде видно далі. слідкуй за подіями і перестань ліпити тут свою ху йню про "фашистські" Штати Америки. прийди до тями вже..
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24.06.2025 12:44 Ответить
Поки руде чмо стендапить, китайці все прибирають до рук
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24.06.2025 09:24 Ответить
Цинічніхитрожовтомордіуїбани.
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24.06.2025 09:24 Ответить
Відходе від лідерства - слабо вдарив? - Китай не впечатлився? а те шо літаки Ізраїля вільно літають над Іраном - їх /російське/ ППО безсиле
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24.06.2025 09:25 Ответить
Когда начнут валить спутники РТР, тогда можно будет говорить про наземные ПВО.
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24.06.2025 09:42 Ответить
"Світ має краще зрозуміти Китай і співпрацювати з Китаєм". Джерело: https://censor.net/ua/n3559588

До "путінферштейнів" додаються "сі, сєньор, сі".
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24.06.2025 09:25 Ответить
Тут і натякати нічого. Винен тут Трамп, чи може США дійсно згнили з середини - але на глобального лідера США вже не тягнуть від слова зовсім. Заплили жиром, розм'якли і стали звичайними слизняками. А святе місце пустим не буває - місце глобального лідера займуть тоталітарні режими - і буде планетарний срач....
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24.06.2025 09:26 Ответить
Це іллюзіях в яку вірять автократи. Іран недавно переконався що це не так.
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24.06.2025 09:45 Ответить
До кінця каденції рудого лайна ще і не таке буде.
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24.06.2025 09:27 Ответить
Ніколи не вважайте, ніколи. Свої інтереси ( китай, кацапія, кореяки чи іранці ) за інтереси світу. Бо палац будують не для народів, а для одного Негідника, який свої амбіції називає світовими інтересами. Люди стали розумними. Ось тільки ще навчились ДІЯТИ РОЗУМНО. А не запливати жиром у безпечних місцях планети.
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24.06.2025 09:31 Ответить
"Ізоляція Московії Китаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти Московію Китай і співпрацювати з Московією Китаєм". Це ж було вже (с)
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24.06.2025 09:44 Ответить
Це він про росію, що зрадила свої міжнародні обов'язки та поставила власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти? Джерело: https://censor.net/ua/n3559588
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24.06.2025 09:45 Ответить
Не, США просто на 4 роки ідуть у відпустку. Через 4 роки відпочивши і з новими силами знову повернуться.
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24.06.2025 09:46 Ответить
Так не бывает! Потом, свое место отвоевывать нужно! Или будешь сидеть в "наливайке", пить гавняную водку и втирать лохам про былые заслуги.
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24.06.2025 09:51 Ответить
А случае с США, возможно. Потом что это США.
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24.06.2025 10:03 Ответить
А как давно США стало таким? И при каких обстоятельствах?
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24.06.2025 10:09 Ответить
Святе місце пустим не буває.
Європа гуртується. Кооперується у виготовлені зброї. Тому ...
https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html Португалія, Канада відмовилася від купівлі F-35 через Трампа

Рудий не даремно називає владіміра другом. Таке ж тупе та самозакохане, як ***** з газом.

https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html

https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html
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24.06.2025 09:57 Ответить
Европа гуртуються в очередь до Трампа, щоб лизнути.
Канада, зараз відмовляється, згодом може передумати.
Це геополітика, а не дитячі казочки де світ чорно-білий.
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24.06.2025 10:05 Ответить
Що Європі завадило за ці місяці вилизати трампу все, до чого дотягунться?
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24.06.2025 10:08 Ответить
та це зовсім не значить, що вони будуть купувати замість американських літаків китайські. свої будуть будувати. так, Чуба буде жаба душити, шо не в них купляти будуть, проте він буде тільки за, якщо військова міць НАТО буде тільки міцнішати із збільшенням видатків на оборону.
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24.06.2025 12:51 Ответить
Себе не бачать)
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24.06.2025 09:49 Ответить
Коли Трамп говорив про "Велику Америку", він мав на увазі саме це? 😲 Відкрию любителю бізнес-угод одну таємницю: угоди зочуть укладати зі справді сильними країнами, лідери яких тримабть слово. З лузерами угод не укладають - їх виштовхують з бізнесу. Заробітки Трампа були великими тому, що він представляв велику країну. Тепер цього не буде.
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24.06.2025 09:53 Ответить
Змінять "придурка на троні" - і США відновить своє місце в світі (хоча для цього і треба буде прикласти не мало зусиль...). Тут питання в іншому: Путін добивався для Росії "дастойнава места в мире"... Він його отримує... Місце Росії - "возле параши"... Як у військовому плані, так і в економічному... І ядерна зброя не допоможе...
Тепер питання світового "порядку" будуть вирішуваться між Китаєм та західним світом (включаючи й США, якщо "схаменуться" і приберуть придурків з Білого дому)
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24.06.2025 10:05 Ответить
Не надо свои фантазии выдавать за миропорядок! Это как ЖЭК для пенсионеров! Привыкните нет уже ЖЕКов! И ваше говно это только ваши проблемы!
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24.06.2025 10:12 Ответить
Синку... Про своє неуцтво ти на форумі вже повідомив... Це форумчани помітили та зафіксували... Не погіршуй свого становища - посидь мовчки, і почитай, що пишуть розумніші за тебе... Може й сам порозумнішаєш...
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24.06.2025 10:16 Ответить
Мне, лейтенанту, это в 1988 сраные замполиты рассказывали! Они себя то же умными считали!
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24.06.2025 10:27 Ответить
Ой, боже... Стільки прожить - та так і не порозумнішать... Це вже невиправне...
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24.06.2025 10:32 Ответить
Что ви такое говорите, жах какой. Божечки мои.
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24.06.2025 10:34 Ответить
Не мог удержаться) "Здаеться мне, мил человек, что ты стукачек!"
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24.06.2025 10:45 Ответить
Ну, що ж поробиш... Нетримання калу і сечі - одна з характерних ознак настання деменції... Щось ранувато вона до тебе прийшла... Якщо ти був "лейтенантом" у 1988-му - тобі зараз не більше 60-ти... Це, за сьогоднішніми мірками - лише "стадія зрілості", а не старості...
Хоча, здається мені, що ніякий ти не "лейтенант", і ніякий не 60-літній... А просто "сопливий брехун", що прийшов сюди повипендрюваться... Я суджу за рівнем твого "лексикону"... Людина у зрілому віці ТАК не пише...Подібна поведінка притаманна неповнолітньому салабону, який хоче, будь-яким способом, заявить про себе, оточуючим ... Про таких, як ти, вже тут сказали: "До винайдення Інтернет лише твої близькі знали, який ти недоумок... Тепер ти заявляєш про це сам, на весь світ...".
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24.06.2025 11:01 Ответить
Ізоляція Китаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти Китай і співпрацювати з Китаєм Джерело: https://censor.net/ua/n3559588
Ммм. Щось подібне я вже чув з країни 404...
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24.06.2025 10:08 Ответить
Так і без китайських натяків зрозуміло, що із 20.01.2025 США вже не є глобальним лідером.
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24.06.2025 10:10 Ответить
А де взяти непридурка? Дві традиційні партії не знайшли альтернативи Трампові й Вансові…
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24.06.2025 10:10 Ответить
Вся ця "китайська" промисловість , економічні досягнення - створени штучно в основному за рахунок виведенняя виробництва зі Штатів, Європи ,та інвестування в Китай.
Яка в цьому мета глобалістов? Ясна річ - знищення всіх держав в світі.
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24.06.2025 10:14 Ответить
Пыждец
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24.06.2025 10:25 Ответить
Дивлячись на любов трампа переіменовувати усе на свій лад, доцільно булоб (суто для ясності) переіменувати США (на час президенства психічно-хворого блазня) у "Трам-пам-памію"...
І назва для країни більш підходяща і схоже на назву якоїсь розумової болячки...
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24.06.2025 11:13 Ответить
 
 