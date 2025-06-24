Китай намекнул на отход США от глобального лидерства
Глава МИД Китая Ван И заявил, что некоторые страны поставили собственные интересы выше общих интересов мирового сообщества.
Об этом он сказал на встрече с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в Пекине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.
"Сегодня мир вступил в период значительных изменений, невиданных за столетия, но некоторые крупные страны предали свои международные обязанности и поставили собственные интересы выше общих интересов мирового сообщества", - отметил он, вероятно, намекая на США.
По словам Ван И, постоянные члены Совета Безопасности ООН и ведущие мировые державы, Китай и Великобритания должны выполнять свои международные обязательства, демонстрировать свою ответственность и прилагать усилия для мира и развития в мире.
Блэр отметил, что мир сегодня сталкивается со многими вызовами и требует усиления координации и совместного реагирования.
"Изоляция Китая обречена на провал. Мир должен лучше понять Китай и сотрудничать с Китаем", - сказал он.
В МИД добавили, что Ван И и Блэр обменялись мнениями по ирано-израильскому конфликту и "украинскому кризису".
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До "путінферштейнів" додаються "сі, сєньор, сі".
МосковіїКитаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти МосковіюКитай і співпрацювати з МосковієюКитаєм". Це ж було вже (с)
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https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html Португалія, Канада відмовилася від купівлі F-35 через Трампа
Рудий не даремно називає владіміра другом. Таке ж тупе та самозакохане, як ***** з газом.
https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html
https://www.ukr.net/ru/news/details/world/110144741.html
Канада, зараз відмовляється, згодом може передумати.
Це геополітика, а не дитячі казочки де світ чорно-білий.
Тепер питання світового "порядку" будуть вирішуваться між Китаєм та західним світом (включаючи й США, якщо "схаменуться" і приберуть придурків з Білого дому)
Хоча, здається мені, що ніякий ти не "лейтенант", і ніякий не 60-літній... А просто "сопливий брехун", що прийшов сюди повипендрюваться... Я суджу за рівнем твого "лексикону"... Людина у зрілому віці ТАК не пише...Подібна поведінка притаманна неповнолітньому салабону, який хоче, будь-яким способом, заявить про себе, оточуючим ... Про таких, як ти, вже тут сказали: "До винайдення Інтернет лише твої близькі знали, який ти недоумок... Тепер ти заявляєш про це сам, на весь світ...".
Ммм. Щось подібне я вже чув з країни 404...
Яка в цьому мета глобалістов? Ясна річ - знищення всіх держав в світі.
І назва для країни більш підходяща і схоже на назву якоїсь розумової болячки...