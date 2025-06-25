НАБУ звільнило детектива, який мав стосунки із жінкою-свідком і перешкоджав службовому розслідуванню
За результатами дисциплінарного провадження Директор НАБУ ухвалив рішення звільнити детектива Головного підрозділу детективів Станіслава Бравермана, стосовно якого надійшли скарги щодо неетичної поведінки, зокрема відносин зі свідком у кримінальному провадженні.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що працівник порушив вимоги частини першої статті 9 та частини першої статті 80 Кримінального процесуального кодексу України, частини першої статті 7 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, а також принципи етичної поведінки, визначені Кодексом професійної етики працівника НАБУ та посадовою інструкцією. Його дії суперечили вимогам доброчесності, неупередженості та професійної поведінки, що унеможливило подальше проходження служби в Бюро.
Під час провадження зафіксовано:
- надання суперечливих пояснень,
- відсутність належної співпраці з дисциплінарною комісією,
- спроби приховати порушення, а також
- безпідставне присвоєння грифу секретності власним поясненням.
"Це створило ризик для роботи дисциплінарної комісії, зокрема через обмеження доступу до матеріалів для одного з членів Ради громадського контролю при НАБУ", - йдеться у повідомленні.
Зміни до Кодексу професійної етики працівника НАБУ
У зв’язку з цим Директор НАБУ ініціює внесення змін до Кодексу професійної етики працівника НАБУ з метою чіткого регулювання відповідальності за дії, що ускладнюють або блокують внутрішні перевірки.
Усі працівники НАБУ зобов’язані дотримуватись встановлених етичних і професійних стандартів.
Як інформує Центр протидії корупції, в НАБУ надійшли скарги щодо неетичної поведінки детектива Головного підрозділу детективів Станіслава Бравермана. Його підозрювали в інтимних стосунках зі свідком в одному з проваджень щодо аеропорту "Одеса".
За даними ЗМІ, йдеться про керівницю колекторської фірми, що мала фінансовий інтерес у цій справі. І саме конфлікт інтересів детектива став предметом провадження.
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коли ти юний то так і хочеться
встромити свій "юсб кабель"
в чужу "розетку".
Тим більше що власниця "розетки" таки симпотна пані.
і без корегувачів типу тебе.
Знаєш чому не можна займатися сексом
на Майдані Незалежності в Київі?
--втомлять порадами присутні громадяни.
А ще відкрию мій маленький секрет, давній
Я це робив, що правда в наметі і це було
2004 рік. Був юний, помаранчева революція
і я постійний учасник активних дій просто зробив дію.
Ні, не жалкую що я там це робив.
Хто допустив дитя до інтернету?
Заберіть, і дайте цій дітяті соску нарешті.