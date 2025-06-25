НАБУ звільнило детектива, який мав стосунки із жінкою-свідком і перешкоджав службовому розслідуванню

За результатами дисциплінарного провадження Директор НАБУ ухвалив рішення звільнити детектива Головного підрозділу детективів Станіслава Бравермана, стосовно якого надійшли скарги щодо неетичної поведінки, зокрема відносин зі свідком у кримінальному провадженні.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що працівник порушив вимоги частини першої статті 9 та частини першої статті 80 Кримінального процесуального кодексу України, частини першої статті 7 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, а також принципи етичної поведінки, визначені Кодексом професійної етики працівника НАБУ та посадовою інструкцією. Його дії суперечили вимогам доброчесності, неупередженості та професійної поведінки, що унеможливило подальше проходження служби в Бюро.

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Під час провадження зафіксовано:

надання суперечливих пояснень,

відсутність належної співпраці з дисциплінарною комісією,

спроби приховати порушення, а також

безпідставне присвоєння грифу секретності власним поясненням.

"Це створило ризик для роботи дисциплінарної комісії, зокрема через обмеження доступу до матеріалів для одного з членів Ради громадського контролю при НАБУ", - йдеться у повідомленні.

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Зміни до Кодексу професійної етики працівника НАБУ

У зв’язку з цим Директор НАБУ ініціює внесення змін до Кодексу професійної етики працівника НАБУ з метою чіткого регулювання відповідальності за дії, що ускладнюють або блокують внутрішні перевірки.

Усі працівники НАБУ зобов’язані дотримуватись встановлених етичних і професійних стандартів.

Як інформує Центр протидії корупції, в НАБУ надійшли скарги щодо неетичної поведінки детектива Головного підрозділу детективів Станіслава Бравермана. Його підозрювали в інтимних стосунках зі свідком в одному з проваджень щодо аеропорту "Одеса".

За даними ЗМІ, йдеться про керівницю колекторської фірми, що мала фінансовий інтерес у цій справі. І саме конфлікт інтересів детектива став предметом провадження.