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Новини Неетична поведінка детектива НАБУ
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НАБУ звільнило детектива, який мав стосунки із жінкою-свідком і перешкоджав службовому розслідуванню

НАБУ

За результатами дисциплінарного провадження Директор НАБУ ухвалив рішення звільнити детектива Головного підрозділу детективів Станіслава Бравермана, стосовно якого надійшли скарги щодо неетичної поведінки, зокрема відносин зі свідком у кримінальному провадженні.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що працівник порушив вимоги частини першої статті 9 та частини першої статті 80 Кримінального процесуального кодексу України, частини першої статті 7 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, а також принципи етичної поведінки, визначені Кодексом професійної етики працівника НАБУ та посадовою інструкцією. Його дії суперечили вимогам доброчесності, неупередженості та професійної поведінки, що унеможливило подальше проходження служби в Бюро.

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Під час провадження зафіксовано:

  • надання суперечливих пояснень,
  • відсутність належної співпраці з дисциплінарною комісією,
  • спроби приховати порушення, а також
  • безпідставне присвоєння грифу секретності власним поясненням. 

"Це створило ризик для роботи дисциплінарної комісії, зокрема через обмеження доступу до матеріалів для одного з членів Ради громадського контролю при НАБУ", - йдеться у повідомленні.

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Зміни до Кодексу професійної етики працівника НАБУ 

У зв’язку з цим Директор НАБУ ініціює внесення змін до Кодексу професійної етики працівника НАБУ з метою чіткого регулювання відповідальності за дії, що ускладнюють або блокують внутрішні перевірки.

Усі працівники НАБУ зобов’язані дотримуватись встановлених етичних і професійних стандартів.

Як інформує Центр протидії корупції, в НАБУ надійшли скарги щодо неетичної поведінки детектива Головного підрозділу детективів Станіслава Бравермана. Його підозрювали в інтимних стосунках зі свідком в одному з проваджень щодо аеропорту "Одеса".

За даними ЗМІ, йдеться про керівницю колекторської фірми, що мала фінансовий інтерес у цій справі. І саме конфлікт інтересів детектива став предметом провадження.

Автор: 

НАБУ (5111) звільнення (2696)


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Топ коментарі
+5
неважко встановити, цим " свідком", є Ольга Гутовська, мільйонерша, керівниця та мажоритарна власниця англійської скандальної компанії WWRT, що спеціалізується на колекторській діяльності у сфері банківських активів.
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25.06.2025 16:53 Відповісти
+3
Кому і кобила нєвеста))
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25.06.2025 17:28 Відповісти
+2
ну, що ж, я його не засуджую,
коли ти юний то так і хочеться
встромити свій "юсб кабель"
в чужу "розетку".
Тим більше що власниця "розетки" таки симпотна пані.
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25.06.2025 16:58 Відповісти
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неважко встановити, цим " свідком", є Ольга Гутовська, мільйонерша, керівниця та мажоритарна власниця англійської скандальної компанії WWRT, що спеціалізується на колекторській діяльності у сфері банківських активів.
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25.06.2025 16:53 Відповісти
ну, що ж, я його не засуджую,
коли ти юний то так і хочеться
встромити свій "юсб кабель"
в чужу "розетку".
Тим більше що власниця "розетки" таки симпотна пані.
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25.06.2025 16:58 Відповісти
Кому і кобила нєвеста))
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25.06.2025 17:28 Відповісти
ну на смак і колір всі ми самі по собі
і без корегувачів типу тебе.
Знаєш чому не можна займатися сексом
на Майдані Незалежності в Київі?
--втомлять порадами присутні громадяни.
А ще відкрию мій маленький секрет, давній
Я це робив, що правда в наметі і це було
2004 рік. Був юний, помаранчева революція
і я постійний учасник активних дій просто зробив дію.
Ні, не жалкую що я там це робив.
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25.06.2025 17:53 Відповісти
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25.06.2025 18:07 Відповісти
шановний-якщо у вас не стоїть. то не обов*язково розповідати це публіці.
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25.06.2025 18:09 Відповісти
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25.06.2025 23:11 Відповісти
і це все?
Хто допустив дитя до інтернету?
Заберіть, і дайте цій дітяті соску нарешті.
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25.06.2025 23:21 Відповісти
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26.06.2025 01:05 Відповісти
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25.06.2025 18:01 Відповісти
А які це неетичні стосунки? Не в ті губи цілувались? А може у них любоФФ?
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25.06.2025 17:26 Відповісти
Створені одне для одного!
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25.06.2025 18:42 Відповісти
Тю, завжди так питання рішали. Оце новина.
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25.06.2025 18:43 Відповісти
https://368.media/2025/05/20/detektiv-nabu-potrapiv-u-seks-skandal-iz-svidkom/ Подробиці!
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25.06.2025 18:43 Відповісти
 
 