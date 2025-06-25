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Новости Неэтическое поведение детектива НАБУ
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НАБУ уволило детектива, имевшего отношения с женщиной-свидетелем и препятствовавшего служебному расследованию

НАБУ

По результатам дисциплинарного производства Директор НАБУ принял решение уволить детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана, в отношении которого поступили жалобы относительно неэтичного поведения, в частности - отношений со свидетелем в уголовном производстве.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что работник нарушил требования части первой статьи 9 и части первой статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса Украины, части первой статьи 7 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Украины, а также принципы этического поведения, определенные Кодексом профессиональной этики работника НАБУ и должностной инструкцией. Его действия противоречили требованиям добропорядочности, беспристрастности и профессионального поведения, что сделало невозможным дальнейшее прохождение службы в Бюро.

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Во время производства зафиксировано:

  • предоставление противоречивых объяснений,
  • отсутствие надлежащего сотрудничества с дисциплинарной комиссией,
  • попытки скрыть нарушения, а также -
  • безосновательное присвоение грифа секретности собственным объяснениям.

"Это создало риск для работы дисциплинарной комиссии, в частности из-за ограничения доступа к материалам для одного из членов Совета общественного контроля при НАБУ", - говорится в сообщении.

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Изменения в Кодекс профессиональной этики работника НАБУ

В связи с этим Директор НАБУ инициирует внесение изменений в Кодекс профессиональной этики работника НАБУ с целью четкого регулирования ответственности за действия, которые затрудняют или блокируют внутренние проверки.

Все работники НАБУ обязаны придерживаться установленных этических и профессиональных стандартов.

Как информирует Центр противодействия коррупции, в НАБУ поступили жалобы относительно неэтичного поведения детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана. Его подозревали в интимных отношениях со свидетелем в одном из производств по аэропорту "Одеса".

По данным СМИ, речь идет о руководителе коллекторской фирмы, которая имела финансовый интерес в этом деле. И именно конфликт интересов детектива стал предметом производства.

Автор: 

НАБУ (4240) увольнение (2689)


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Топ комментарии
+5
неважко встановити, цим " свідком", є Ольга Гутовська, мільйонерша, керівниця та мажоритарна власниця англійської скандальної компанії WWRT, що спеціалізується на колекторській діяльності у сфері банківських активів.
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25.06.2025 16:53 Ответить
+3
Кому і кобила нєвеста))
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25.06.2025 17:28 Ответить
+2
ну, що ж, я його не засуджую,
коли ти юний то так і хочеться
встромити свій "юсб кабель"
в чужу "розетку".
Тим більше що власниця "розетки" таки симпотна пані.
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25.06.2025 16:58 Ответить
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неважко встановити, цим " свідком", є Ольга Гутовська, мільйонерша, керівниця та мажоритарна власниця англійської скандальної компанії WWRT, що спеціалізується на колекторській діяльності у сфері банківських активів.
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25.06.2025 16:53 Ответить
ну, що ж, я його не засуджую,
коли ти юний то так і хочеться
встромити свій "юсб кабель"
в чужу "розетку".
Тим більше що власниця "розетки" таки симпотна пані.
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25.06.2025 16:58 Ответить
Кому і кобила нєвеста))
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25.06.2025 17:28 Ответить
ну на смак і колір всі ми самі по собі
і без корегувачів типу тебе.
Знаєш чому не можна займатися сексом
на Майдані Незалежності в Київі?
--втомлять порадами присутні громадяни.
А ще відкрию мій маленький секрет, давній
Я це робив, що правда в наметі і це було
2004 рік. Був юний, помаранчева революція
і я постійний учасник активних дій просто зробив дію.
Ні, не жалкую що я там це робив.
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25.06.2025 17:53 Ответить
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25.06.2025 18:07 Ответить
шановний-якщо у вас не стоїть. то не обов*язково розповідати це публіці.
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25.06.2025 18:09 Ответить
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25.06.2025 23:11 Ответить
і це все?
Хто допустив дитя до інтернету?
Заберіть, і дайте цій дітяті соску нарешті.
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25.06.2025 23:21 Ответить
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26.06.2025 01:05 Ответить
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25.06.2025 18:01 Ответить
А які це неетичні стосунки? Не в ті губи цілувались? А може у них любоФФ?
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25.06.2025 17:26 Ответить
Створені одне для одного!
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25.06.2025 18:42 Ответить
Тю, завжди так питання рішали. Оце новина.
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25.06.2025 18:43 Ответить
https://368.media/2025/05/20/detektiv-nabu-potrapiv-u-seks-skandal-iz-svidkom/ Подробиці!
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25.06.2025 18:43 Ответить
 
 