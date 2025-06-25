НАБУ уволило детектива, имевшего отношения с женщиной-свидетелем и препятствовавшего служебному расследованию

По результатам дисциплинарного производства Директор НАБУ принял решение уволить детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана, в отношении которого поступили жалобы относительно неэтичного поведения, в частности - отношений со свидетелем в уголовном производстве.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что работник нарушил требования части первой статьи 9 и части первой статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса Украины, части первой статьи 7 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Украины, а также принципы этического поведения, определенные Кодексом профессиональной этики работника НАБУ и должностной инструкцией. Его действия противоречили требованиям добропорядочности, беспристрастности и профессионального поведения, что сделало невозможным дальнейшее прохождение службы в Бюро.

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Во время производства зафиксировано:

предоставление противоречивых объяснений,

отсутствие надлежащего сотрудничества с дисциплинарной комиссией,

попытки скрыть нарушения, а также -

безосновательное присвоение грифа секретности собственным объяснениям.

"Это создало риск для работы дисциплинарной комиссии, в частности из-за ограничения доступа к материалам для одного из членов Совета общественного контроля при НАБУ", - говорится в сообщении.

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Изменения в Кодекс профессиональной этики работника НАБУ

В связи с этим Директор НАБУ инициирует внесение изменений в Кодекс профессиональной этики работника НАБУ с целью четкого регулирования ответственности за действия, которые затрудняют или блокируют внутренние проверки.

Все работники НАБУ обязаны придерживаться установленных этических и профессиональных стандартов.

Как информирует Центр противодействия коррупции, в НАБУ поступили жалобы относительно неэтичного поведения детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана. Его подозревали в интимных отношениях со свидетелем в одном из производств по аэропорту "Одеса".

По данным СМИ, речь идет о руководителе коллекторской фирмы, которая имела финансовый интерес в этом деле. И именно конфликт интересов детектива стал предметом производства.