НАБУ уволило детектива, имевшего отношения с женщиной-свидетелем и препятствовавшего служебному расследованию
По результатам дисциплинарного производства Директор НАБУ принял решение уволить детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана, в отношении которого поступили жалобы относительно неэтичного поведения, в частности - отношений со свидетелем в уголовном производстве.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что работник нарушил требования части первой статьи 9 и части первой статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса Украины, части первой статьи 7 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Украины, а также принципы этического поведения, определенные Кодексом профессиональной этики работника НАБУ и должностной инструкцией. Его действия противоречили требованиям добропорядочности, беспристрастности и профессионального поведения, что сделало невозможным дальнейшее прохождение службы в Бюро.
Во время производства зафиксировано:
- предоставление противоречивых объяснений,
- отсутствие надлежащего сотрудничества с дисциплинарной комиссией,
- попытки скрыть нарушения, а также -
- безосновательное присвоение грифа секретности собственным объяснениям.
"Это создало риск для работы дисциплинарной комиссии, в частности из-за ограничения доступа к материалам для одного из членов Совета общественного контроля при НАБУ", - говорится в сообщении.
Изменения в Кодекс профессиональной этики работника НАБУ
В связи с этим Директор НАБУ инициирует внесение изменений в Кодекс профессиональной этики работника НАБУ с целью четкого регулирования ответственности за действия, которые затрудняют или блокируют внутренние проверки.
Все работники НАБУ обязаны придерживаться установленных этических и профессиональных стандартов.
Как информирует Центр противодействия коррупции, в НАБУ поступили жалобы относительно неэтичного поведения детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана. Его подозревали в интимных отношениях со свидетелем в одном из производств по аэропорту "Одеса".
По данным СМИ, речь идет о руководителе коллекторской фирмы, которая имела финансовый интерес в этом деле. И именно конфликт интересов детектива стал предметом производства.
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коли ти юний то так і хочеться
встромити свій "юсб кабель"
в чужу "розетку".
Тим більше що власниця "розетки" таки симпотна пані.
і без корегувачів типу тебе.
Знаєш чому не можна займатися сексом
на Майдані Незалежності в Київі?
--втомлять порадами присутні громадяни.
А ще відкрию мій маленький секрет, давній
Я це робив, що правда в наметі і це було
2004 рік. Був юний, помаранчева революція
і я постійний учасник активних дій просто зробив дію.
Ні, не жалкую що я там це робив.
Хто допустив дитя до інтернету?
Заберіть, і дайте цій дітяті соску нарешті.