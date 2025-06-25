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Новини Обвал мосту на Закарпатті
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Біля зруйнованого мосту на Закарпатті облаштували тимчасову переправу

обвалився міст на Закарпатті

Після обвалу мосту на автошляху державного значення Нижні Ворота – Ужок, між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво там облаштували переправу.

Про це пише служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рух нею дозволено легковим автомобілям та екстреним службам.

"Ця переправа — конструкція виключно тимчасова, яка забезпечує сполучення з 8 населеними пунктами у гірській місцевості області. Наступним етапом стане облаштування конструкцій тимчасового мосту на місці зруйнованого моста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо напередодні в Мукачівському районі обвалився міст.

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Автор: 

міст (1247) Закарпатська область (2088) Мукачівський район (6)


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Мабуть, Портнов і приїздив, декілька разів до ОПУ, щоб ті незламні менегери, міст відремонтували??
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25.06.2025 23:45 Відповісти
У найбіднішому і найбіднішому регіоні країни обвалився міст, який ще, напевно, другу світову зустрічав
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25.06.2025 23:46 Відповісти
А як глянути на домівки закарпатських митників, прикордонників, лісників і циганських баронів - так ніби другий Беверлі Хіллз.
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25.06.2025 23:52 Відповісти
Якби міст вів до будинку одного з місцевих злодіїв, чиновників, криміналітету або там контрабанду через нього возили, то вже бетонний би побудували б.
Тут, видно, що значення місцевого не має
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26.06.2025 00:05 Відповісти
А туалет общественный тоже восстановили? Новость прям всеукраинского масштаба))))
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25.06.2025 23:57 Відповісти
а тебе це яким боком колише?
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26.06.2025 00:26 Відповісти
Да, как и любого украинского налогоплательщика меня беспокоит масштаб восстановления, если это максимум, о котором можно написать в СМИ.
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26.06.2025 00:53 Відповісти
А тимчасова переправа діятиме до перемоги над рашкою?
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26.06.2025 01:27 Відповісти
Ось чому обвалився міст. Чому Цензор про це не пише? На Закарпатті цілу полонину вбивають, а стаття нібито про чергову перемогу *************** влади.
https://zahid.espreso.tv/novyny-zakarpattya-naybilshu-poloninu-ukrainskikh-karpat-runu-perekroyuyut-desyatkami-kilometriv-dorig-dlya-infrastrukturi-pid-nezakonni-vitryaki
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26.06.2025 09:42 Відповісти
 
 