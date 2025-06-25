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Біля зруйнованого мосту на Закарпатті облаштували тимчасову переправу
Після обвалу мосту на автошляху державного значення Нижні Ворота – Ужок, між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво там облаштували переправу.
Про це пише служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що рух нею дозволено легковим автомобілям та екстреним службам.
"Ця переправа — конструкція виключно тимчасова, яка забезпечує сполучення з 8 населеними пунктами у гірській місцевості області. Наступним етапом стане облаштування конструкцій тимчасового мосту на місці зруйнованого моста", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо напередодні в Мукачівському районі обвалився міст.
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https://zahid.espreso.tv/novyny-zakarpattya-naybilshu-poloninu-ukrainskikh-karpat-runu-perekroyuyut-desyatkami-kilometriv-dorig-dlya-infrastrukturi-pid-nezakonni-vitryaki