Біля зруйнованого мосту на Закарпатті облаштували тимчасову переправу

Після обвалу мосту на автошляху державного значення Нижні Ворота – Ужок, між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво там облаштували переправу.

Про це пише служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рух нею дозволено легковим автомобілям та екстреним службам.

"Ця переправа — конструкція виключно тимчасова, яка забезпечує сполучення з 8 населеними пунктами у гірській місцевості області. Наступним етапом стане облаштування конструкцій тимчасового мосту на місці зруйнованого моста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо напередодні в Мукачівському районі обвалився міст.

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