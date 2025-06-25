Возле разрушенного моста на Закарпатье обустроили временную переправу
После обвала моста на автодороге государственного значения Нижние Ворота - Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево там обустроили переправу.
Об этом пишет служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что движение по ней разрешено легковым автомобилям и экстренным службам.
"Эта переправа - конструкция исключительно временная, которая обеспечивает сообщение с 8 населенными пунктами в горной местности области. Следующим этапом станет обустройство конструкций временного моста на месте разрушенного моста", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Мукачевском районе обвалился мост.
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https://zahid.espreso.tv/novyny-zakarpattya-naybilshu-poloninu-ukrainskikh-karpat-runu-perekroyuyut-desyatkami-kilometriv-dorig-dlya-infrastrukturi-pid-nezakonni-vitryaki