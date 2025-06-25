РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3140 посетителей онлайн
Новости Обвал моста на Закарпатье
3 473 9

Возле разрушенного моста на Закарпатье обустроили временную переправу

обрушился мост в Закарпатье

После обвала моста на автодороге государственного значения Нижние Ворота - Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево там обустроили переправу.

Об этом пишет служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что движение по ней разрешено легковым автомобилям и экстренным службам.

"Эта переправа - конструкция исключительно временная, которая обеспечивает сообщение с 8 населенными пунктами в горной местности области. Следующим этапом станет обустройство конструкций временного моста на месте разрушенного моста", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Мукачевском районе обвалился мост.

Читайте: На Закарпатье двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты. ФОТО

Автор: 

мост (1034) Закарпатская область (2617) Мукачевский район (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, Портнов і приїздив, декілька разів до ОПУ, щоб ті незламні менегери, міст відремонтували??
показать весь комментарий
25.06.2025 23:45 Ответить
У найбіднішому і найбіднішому регіоні країни обвалився міст, який ще, напевно, другу світову зустрічав
показать весь комментарий
25.06.2025 23:46 Ответить
А як глянути на домівки закарпатських митників, прикордонників, лісників і циганських баронів - так ніби другий Беверлі Хіллз.
показать весь комментарий
25.06.2025 23:52 Ответить
Якби міст вів до будинку одного з місцевих злодіїв, чиновників, криміналітету або там контрабанду через нього возили, то вже бетонний би побудували б.
Тут, видно, що значення місцевого не має
показать весь комментарий
26.06.2025 00:05 Ответить
А туалет общественный тоже восстановили? Новость прям всеукраинского масштаба))))
показать весь комментарий
25.06.2025 23:57 Ответить
а тебе це яким боком колише?
показать весь комментарий
26.06.2025 00:26 Ответить
Да, как и любого украинского налогоплательщика меня беспокоит масштаб восстановления, если это максимум, о котором можно написать в СМИ.
показать весь комментарий
26.06.2025 00:53 Ответить
А тимчасова переправа діятиме до перемоги над рашкою?
показать весь комментарий
26.06.2025 01:27 Ответить
Ось чому обвалився міст. Чому Цензор про це не пише? На Закарпатті цілу полонину вбивають, а стаття нібито про чергову перемогу *************** влади.
https://zahid.espreso.tv/novyny-zakarpattya-naybilshu-poloninu-ukrainskikh-karpat-runu-perekroyuyut-desyatkami-kilometriv-dorig-dlya-infrastrukturi-pid-nezakonni-vitryaki
показать весь комментарий
26.06.2025 09:42 Ответить
 
 