Возле разрушенного моста на Закарпатье обустроили временную переправу

После обвала моста на автодороге государственного значения Нижние Ворота - Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево там обустроили переправу.

Об этом пишет служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что движение по ней разрешено легковым автомобилям и экстренным службам.

"Эта переправа - конструкция исключительно временная, которая обеспечивает сообщение с 8 населенными пунктами в горной местности области. Следующим этапом станет обустройство конструкций временного моста на месте разрушенного моста", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Мукачевском районе обвалился мост.

Читайте: На Закарпатье двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты. ФОТО