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У "Резерв+" зафіксовано технічні перебої
У застосунку Резерв+ зафіксовано технічні перебої.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується", - йдеться в повідомленні.
Громадянам радять у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.
Топ коментарі
+8 Begemot Pepa
показати весь коментар26.06.2025 10:00 Відповісти Посилання
+7 Антип61
показати весь коментар26.06.2025 09:51 Відповісти Посилання
+6 Begemot Pepa
показати весь коментар26.06.2025 09:46 Відповісти Посилання
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виловлюють всіх чеченців, що могли приховатися від татарова і арєстовіча?
поки єрмачина не міг натягнути самий великий бронік, на свій могутній торс.
Фьодоров жжот..
Подібні «збої» були і у ПЗ з електронного документообігу в ЦОВВ секретаріаті КМУ, з часів дібелетівщини! Ох і ловкі ділки прийшли, гроші роблять, і з асфальту, і з ПЗ мережевого …. Все роблять, заради зміцнення України!!!!?