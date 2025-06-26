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Новини Застосунок Резерв+
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У "Резерв+" зафіксовано технічні перебої

Збій у Резерв+. Що кажуть в Міністерстві оборони

У застосунку Резерв+ зафіксовано технічні перебої.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується", - йдеться в повідомленні.

Громадянам радять у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Також читайте: "Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7516) Резерв+ (80)


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Топ коментарі
+8
то, почекаємо в бусіку, радісно відповідають щирі чесні відкриті тцкуни.
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26.06.2025 10:00 Відповісти
+7
Мабуть, перевантажені канали зв'язку, бо зливають кацапам БД.
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26.06.2025 09:51 Відповісти
+6
зе!лідар переможно повертається з потужного відрядження?
виловлюють всіх чеченців, що могли приховатися від татарова і арєстовіча?
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26.06.2025 09:46 Відповісти
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26.06.2025 09:44 Відповісти
зе!лідар переможно повертається з потужного відрядження?
виловлюють всіх чеченців, що могли приховатися від татарова і арєстовіча?
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26.06.2025 09:46 Відповісти
До початку посту питань нема, але про арєстовича не дуже зрозумів, здіється він ще в 2023 здриснув з України і тільки гімно льє з свого рота з-за кордону.
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26.06.2025 10:00 Відповісти
ви не знаєте героїчну байку про те, як люся вицілював зі штори, з гранатомета чеченських диверсантів?
поки єрмачина не міг натягнути самий великий бронік, на свій могутній торс.
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26.06.2025 10:05 Відповісти
Давно було, забувається )
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26.06.2025 10:06 Відповісти
то, самий час полювати на посполитих!
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26.06.2025 09:44 Відповісти
Навпаки. Ідеш собі такий, підходять ТЦКуни, ти їм кажеш резерв не працює, давай до свіданія
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26.06.2025 09:58 Відповісти
то, почекаємо в бусіку, радісно відповідають щирі чесні відкриті тцкуни.
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26.06.2025 10:00 Відповісти
Сьогодні вже працює... А вчора були глюки...
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26.06.2025 09:46 Відповісти
Але перестали працювати додаток Ясно і кабінети на сайтах Ясно та ЦКС..а на тому тижні був маштабний збій у приватбанку та моно. Банкі гроші списували, але банкомати їх не видавали...

Фьодоров жжот..
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26.06.2025 10:21 Відповісти
Мабуть, перевантажені канали зв'язку, бо зливають кацапам БД.
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26.06.2025 09:51 Відповісти
Мабуть, оплату з ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, у такий спосіб вимагають його розробники??
Подібні «збої» були і у ПЗ з електронного документообігу в ЦОВВ секретаріаті КМУ, з часів дібелетівщини! Ох і ловкі ділки прийшли, гроші роблять, і з асфальту, і з ПЗ мережевого …. Все роблять, заради зміцнення України!!!!?
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26.06.2025 09:51 Відповісти
Тобі вже доповіли, що цей збій пов'язаний з вимаганням грошей розробниками ?
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26.06.2025 09:56 Відповісти
У "Резерв+" зафіксовано технічні перебої https://images.cnscdn.com/9/4/1/8/941885**************************/original.jpg https://images.cnscdn.com/9/4/1/8/941885**************************/original.jpg - від чого на вулицях різко збільшується активність ТЦК, бо можна буде запакувати тих, кого раніше не можна було. А якщо повезе, то «клієнт» щей пройде експрес-ВЛК і отримає бойову повістку на руки.

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26.06.2025 10:00 Відповісти
У кого з доками в рєзєрвє порядок, той заброньований і ВЛК у нього пройдена. На крайняк хай зайдуть в свій "талісман" і там пробивають по прізвищу
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26.06.2025 10:15 Відповісти
Обережно там по Варшаві ходи, бо ще бусифікують.
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26.06.2025 11:37 Відповісти
Зранку не працював, вже працює.
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26.06.2025 10:17 Відповісти
Коли буде створено додаток "хабарник+", буде дуже навіть популярним
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26.06.2025 10:19 Відповісти
Яким законом передбачений цей "резерв", та інші електронні документи?
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26.06.2025 10:30 Відповісти
Звична історія
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26.06.2025 10:34 Відповісти
Не переймайтесь. Це не надовго. Планове копіювання ФСБ.
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26.06.2025 12:58 Відповісти
 
 