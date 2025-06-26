В "Резерв+" зафиксированы технические перебои

В приложении Резерв+ зафиксированы технические перебои.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас наблюдаются технические перебои в работе приложения Резерв+. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы - ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется", - говорится в сообщении.

Гражданам советуют в случае необходимости воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа.

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