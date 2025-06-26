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В "Резерв+" зафиксированы технические перебои
В приложении Резерв+ зафиксированы технические перебои.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас наблюдаются технические перебои в работе приложения Резерв+. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы - ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется", - говорится в сообщении.
Гражданам советуют в случае необходимости воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа.
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+8 Begemot Pepa
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виловлюють всіх чеченців, що могли приховатися від татарова і арєстовіча?
поки єрмачина не міг натягнути самий великий бронік, на свій могутній торс.
Фьодоров жжот..
Подібні «збої» були і у ПЗ з електронного документообігу в ЦОВВ секретаріаті КМУ, з часів дібелетівщини! Ох і ловкі ділки прийшли, гроші роблять, і з асфальту, і з ПЗ мережевого …. Все роблять, заради зміцнення України!!!!?