Трамп має важелі, щоб змусити Росію до переговорів, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що США мають використати важелі впливу на Росію, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив перед початком саміту ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно необхідною передумовою для будь-якої мирної угоди є припинення вогню, а наразі цього не відбувається", - сказав лідер Литви.

Він наголосив, що необхідно, щоб відповідь ЄС була чіткою та рішучою. Зокрема, Євросоюз повинен запровадити 18-й пакет санкцій.

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Президент Литви вважає, що президент США Дональд Трамп має достатньо важелів впливу та зможе застосувати наявні в нього інструменти для просування переговорів.

За його словами, якщо Росія не погодиться на переговори добровільно, то "буде змушена це зробити".

"Я сподіваюся, що це, хоча це й складно, але можливо… завдяки американському президенту", - сказав Науседа, зауваживши, що лідерство американського президента проявилося, зокрема, в тому, що напередодні в НАТО союзники були готові прийняти рішення про виділення 5% ВВП на оборонні цілі, хоча ще пару років тому це здавалося неможливим.

"Тож, можливо, в цьому процесі (мирному процесі. - Ред.) він (Трамп. - Ред.) буде діяти більш рішуче, і ми отримаємо цей кінцевий результат", - підсумував литовський лідер.

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