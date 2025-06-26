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Новини Припинення війни
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Трамп має важелі, щоб змусити Росію до переговорів, - Науседа

Трамп може натиснути на Росію. Заява Науседи

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що США мають використати важелі впливу на Росію, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив перед початком саміту ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно необхідною передумовою для будь-якої мирної угоди є припинення вогню, а наразі цього не відбувається", - сказав лідер Литви.

Він наголосив, що необхідно, щоб відповідь ЄС була чіткою та рішучою. Зокрема, Євросоюз повинен запровадити 18-й пакет санкцій.

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Президент Литви вважає, що президент США Дональд Трамп має достатньо важелів впливу та зможе застосувати наявні в нього інструменти для просування переговорів.

За його словами, якщо Росія не погодиться на переговори добровільно, то "буде змушена це зробити".

"Я сподіваюся, що це, хоча це й складно, але можливо… завдяки американському президенту", - сказав Науседа, зауваживши, що лідерство американського президента проявилося, зокрема, в тому, що напередодні в НАТО союзники були готові прийняти рішення про виділення 5% ВВП на оборонні цілі, хоча ще пару років тому це здавалося неможливим.

"Тож, можливо, в цьому процесі (мирному процесі. - Ред.) він (Трамп. - Ред.) буде діяти більш рішуче, і ми отримаємо цей кінцевий результат", - підсумував литовський лідер.

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Автор: 

Трамп Дональд (6314) Науседа Гітанас (359)


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В нього навіть батіг є замісь пряника
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26.06.2025 14:52 Відповісти
Який, "батіг"?..
Що він може такого зробити чого не робив Байден?
Трамп звичайний піз'дюк який наплів три короба вовни, прекрасно знаючи що нічого не зробить. Тепер петляє роблячи крайніми Україну...
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26.06.2025 15:06 Відповісти
" Трамп має важелі, щоб змусити Росію до переговорів, - Науседа" Сто відсотків має. Але нас цікавлять не переговори, а їх результат.
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26.06.2025 16:40 Відповісти
Трамп має важелі, щоб змусити Росію до переговорів

Боюся, що ті важелі ниньки перетворились на *******.
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26.06.2025 14:54 Відповісти
трамп зубами стисне член путіна, що зараз у нього в роті?
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26.06.2025 14:59 Відповісти
ты уже определись или ты не видишь свет в конце туннеля или все таки переговоры возможны и бункерный дед сядет за стол
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26.06.2025 14:59 Відповісти
Які наприклад?
Які такі важелі "має Трамп", а не мав Байден?
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26.06.2025 15:00 Відповісти
Єдиний "важіль", який у нього є і яким він користується сповна, це лагідно махати хвостиком.
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26.06.2025 15:02 Відповісти
Тільки те що він їх має, до дупи. Є тільки дві людини в світі, яких він поважає. Пуйло і Сі Цзіньпін. Ні на одного, ні на другого ніколи не наїжджав, і не погрожував. На решту гонить, і принижує, як може.
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26.06.2025 15:03 Відповісти
НОВЫЙ АНЕКДОТ!ПУТИНХУ ТЫ БАНДИТ ТЕРОРИСТ?НЕА ТЫ ШО!А НУ ТОГДА ПОШЛИ В САУНУ ПОПИРДИМ РТАМИ!НЕТ ТРУМП ТОЛЬКО В ПОРАШСКУЮ БАНЬКУ ОЧЬКО ПРОБИВАТЬ БУДЕМ!!!
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26.06.2025 15:08 Відповісти
Забыла - как называют мужика
Который МОЖЕТ
Но не ХОЧЕТ!!!!
Вот это и есть Трамп!
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26.06.2025 16:16 Відповісти
Має важелі та не має "яєць", от в чому проблема.
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26.06.2025 19:37 Відповісти
 
 