Науседа сумнівається, що війна в Україні завершиться до 2028 року: Я не бачу світла в кінці тунелю

Росія лише імітує мирний процес. Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки через відсутність відповідної волі у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президент Литви Гітанас Науседа заявив після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі.

"Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС, який починається у 2028 році. Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю", – сказав Науседа.

За його словами, причина - у небажання Росії. Натомість переконаний президент, перемир’я є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. Тому, каже він, реакція має бути однозначною.

"Вважаю перемир’я абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. А зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чітка і сильна, ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій", – наголосив президент Литви, назвавши новий пакет сильним і достатнім, якщо не буде винятків і послаблень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що варто посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів про припинення вогню.

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