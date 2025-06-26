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Новини Припинення війни
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Науседа сумнівається, що війна в Україні завершиться до 2028 року: Я не бачу світла в кінці тунелю

Президент Литви Гітанас Науседа не бачить підстав щодо завершення війни в Україні найближчим часом.

Росія лише імітує мирний процес. Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки через відсутність відповідної волі у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президент Литви Гітанас Науседа заявив  після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі.

"Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС, який починається у 2028 році. Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю", – сказав Науседа.

За його словами, причина - у небажання Росії. Натомість переконаний президент, перемир’я є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. Тому, каже він, реакція має бути однозначною.

"Вважаю перемир’я абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. А зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чітка і сильна, ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій", – наголосив президент Литви, назвавши новий пакет сильним і достатнім, якщо не буде винятків і послаблень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що варто посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів про припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має чітке розуміння, що наразі потрібно зосередитися на підтримці України, - Науседа

Автор: 

Науседа Гітанас (359) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+10
Якби Україні надали усю необхідну зброю, то війна закінчилась би за кілька місяців, максимум до кінця року!
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26.06.2025 13:45 Відповісти
+5
А якщо зібрати ще один самміт? Може якийсь трибунал створити, чи там коаліцію? Як варіант, розробити спільну стратегію розвитку.
Варіант допомагати Україні так щоб вона закінчила війну, а не просто продовжувала воювати далі - не розглядаємо, він не на часі.
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26.06.2025 13:49 Відповісти
+4
Скажену собаку потрібно не вмовляти, а приспати
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26.06.2025 13:49 Відповісти
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путлєр розклав війну до 2028 р - може й не закінчиться
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26.06.2025 13:44 Відповісти
Якби Україні надали усю необхідну зброю, то війна закінчилась би за кілька місяців, максимум до кінця року!
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26.06.2025 13:45 Відповісти
Або прутіна «здохнуть», або орки з вдовицями на болотах, роздупляться??
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26.06.2025 13:45 Відповісти
А як на вас нападе, засвітиться? Такі ідіотські думки вживають, коли хотять лизнути рудому і відокремитись від війни.
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26.06.2025 13:46 Відповісти
А якщо зібрати ще один самміт? Може якийсь трибунал створити, чи там коаліцію? Як варіант, розробити спільну стратегію розвитку.
Варіант допомагати Україні так щоб вона закінчила війну, а не просто продовжувала воювати далі - не розглядаємо, він не на часі.
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26.06.2025 13:49 Відповісти
Скажену собаку потрібно не вмовляти, а приспати
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26.06.2025 13:49 Відповісти
Науседа сумнівається, що війна в Україні завершиться до 2028 року

Ну то ви на Заході нарешті облиште статеві зносини з Муму!
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26.06.2025 13:51 Відповісти
Трамп зробить усе щоб війна закінчилась до кінця року і щоб Україна в ній перемогла так само як переміг Іран...
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26.06.2025 13:52 Відповісти
Ну вам прибалтам то що... Поки війна йде в Україні, у вас все буде добре. Хоча вас і так ніхто не зачіпатиме...
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26.06.2025 13:57 Відповісти
прибалты? Это по руцки?
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26.06.2025 14:23 Відповісти
Тут треба не світло у кінці тунелю бачити, а пуцина, як мішень у коліматорному прицілі.
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26.06.2025 13:58 Відповісти
Усе нато те і робить, що підбадьорує ***** до безкарних дій в Україні.Ваші розмови можемо,не можемо, не схоже на дію проти кацапської війни в Україні.
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26.06.2025 14:06 Відповісти
Та можна і до 2032 року поки не закінчиться переозброєння НАТо і дієздатне чоловіче населення України . План ж перемогти Московію НАТО не ставить. а зброю та грошей будуть потрохи давати ,щоб українці не здохли раніше чим вони проведуть реформи ..
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26.06.2025 14:06 Відповісти
Кляті ухилянти і сзчшники псують натівським "неусєдам" плани, а проводити мобілізацію дітей та жінок наша патріотична влада поки що боїться. Гадаю, що вже в кінці цього року прийдеться таки західним партнерам заганяти бункерного пацюка назад в стійло.
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26.06.2025 14:36 Відповісти
західні стурбованці в кінці року все більше стурбуються
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26.06.2025 15:07 Відповісти
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26.06.2025 14:30 Відповісти
Роззуй очі! Зеленскій обіцяв, що буде носити свою фліску до кінця війни. Бо "воює" разом з військами на передку. Після вчора в Гаазі зняв, і одів моднячий костюм.
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26.06.2025 15:10 Відповісти
о, нарешті прочитав що "одяг костюм" теж зрада
а то завжди зрада була "вдягни костюм зебіл, купи костюм зебіл"
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26.06.2025 15:49 Відповісти
"Томагавки"принесли би нам надійний мир,але є ньюанси...
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27.06.2025 12:19 Відповісти
 
 