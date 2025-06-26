Науседа сумнівається, що війна в Україні завершиться до 2028 року: Я не бачу світла в кінці тунелю
Росія лише імітує мирний процес. Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки через відсутність відповідної волі у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президент Литви Гітанас Науседа заявив після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі.
"Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС, який починається у 2028 році. Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю", – сказав Науседа.
За його словами, причина - у небажання Росії. Натомість переконаний президент, перемир’я є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. Тому, каже він, реакція має бути однозначною.
"Вважаю перемир’я абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. А зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чітка і сильна, ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій", – наголосив президент Литви, назвавши новий пакет сильним і достатнім, якщо не буде винятків і послаблень.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що варто посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів про припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Варіант допомагати Україні так щоб вона закінчила війну, а не просто продовжувала воювати далі - не розглядаємо, він не на часі.
Ну то ви на Заході нарешті облиште статеві зносини з Муму!
а то завжди зрада була "вдягни костюм зебіл, купи костюм зебіл"