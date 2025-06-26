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Новости Прекращение войны
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Науседа сомневается, что война в Украине закончится до 2028 года: Я не вижу света в конце туннеля

Президент Литвы Гитанас Науседа не видит оснований для завершения войны в Украине в ближайшее время.

Россия лишь имитирует мирный процесс. Война в Украине вряд ли закончится в ближайшие три года из-за отсутствия соответствующей воли у России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС, который начинается в 2028 году. Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля", - сказал Науседа.

По его словам, причина - в нежелании России. Зато убежден президент, перемирие является абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. Поэтому, говорит он, реакция должна быть однозначной.

"Считаю перемирие абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. А сейчас об этом речь не идет. Поэтому наш ответ должен быть четким и сильным, мы должны ввести 18-й пакет санкций", - подчеркнул президент Литвы, назвав новый пакет сильным и достаточным, если не будет исключений и послаблений.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что стоит посадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров о прекращении огня.

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Автор: 

Науседа Гитанас (288) война в Украине (4972)


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Топ комментарии
+10
Якби Україні надали усю необхідну зброю, то війна закінчилась би за кілька місяців, максимум до кінця року!
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26.06.2025 13:45 Ответить
+5
А якщо зібрати ще один самміт? Може якийсь трибунал створити, чи там коаліцію? Як варіант, розробити спільну стратегію розвитку.
Варіант допомагати Україні так щоб вона закінчила війну, а не просто продовжувала воювати далі - не розглядаємо, він не на часі.
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26.06.2025 13:49 Ответить
+4
Скажену собаку потрібно не вмовляти, а приспати
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26.06.2025 13:49 Ответить
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путлєр розклав війну до 2028 р - може й не закінчиться
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26.06.2025 13:44 Ответить
Якби Україні надали усю необхідну зброю, то війна закінчилась би за кілька місяців, максимум до кінця року!
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26.06.2025 13:45 Ответить
Або прутіна «здохнуть», або орки з вдовицями на болотах, роздупляться??
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26.06.2025 13:45 Ответить
А як на вас нападе, засвітиться? Такі ідіотські думки вживають, коли хотять лизнути рудому і відокремитись від війни.
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26.06.2025 13:46 Ответить
А якщо зібрати ще один самміт? Може якийсь трибунал створити, чи там коаліцію? Як варіант, розробити спільну стратегію розвитку.
Варіант допомагати Україні так щоб вона закінчила війну, а не просто продовжувала воювати далі - не розглядаємо, він не на часі.
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26.06.2025 13:49 Ответить
Скажену собаку потрібно не вмовляти, а приспати
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26.06.2025 13:49 Ответить
Науседа сумнівається, що війна в Україні завершиться до 2028 року

Ну то ви на Заході нарешті облиште статеві зносини з Муму!
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26.06.2025 13:51 Ответить
Трамп зробить усе щоб війна закінчилась до кінця року і щоб Україна в ній перемогла так само як переміг Іран...
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26.06.2025 13:52 Ответить
Ну вам прибалтам то що... Поки війна йде в Україні, у вас все буде добре. Хоча вас і так ніхто не зачіпатиме...
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26.06.2025 13:57 Ответить
прибалты? Это по руцки?
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26.06.2025 14:23 Ответить
Тут треба не світло у кінці тунелю бачити, а пуцина, як мішень у коліматорному прицілі.
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26.06.2025 13:58 Ответить
Усе нато те і робить, що підбадьорує ***** до безкарних дій в Україні.Ваші розмови можемо,не можемо, не схоже на дію проти кацапської війни в Україні.
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26.06.2025 14:06 Ответить
Та можна і до 2032 року поки не закінчиться переозброєння НАТо і дієздатне чоловіче населення України . План ж перемогти Московію НАТО не ставить. а зброю та грошей будуть потрохи давати ,щоб українці не здохли раніше чим вони проведуть реформи ..
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26.06.2025 14:06 Ответить
Кляті ухилянти і сзчшники псують натівським "неусєдам" плани, а проводити мобілізацію дітей та жінок наша патріотична влада поки що боїться. Гадаю, що вже в кінці цього року прийдеться таки західним партнерам заганяти бункерного пацюка назад в стійло.
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26.06.2025 14:36 Ответить
західні стурбованці в кінці року все більше стурбуються
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26.06.2025 15:07 Ответить
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26.06.2025 14:30 Ответить
Роззуй очі! Зеленскій обіцяв, що буде носити свою фліску до кінця війни. Бо "воює" разом з військами на передку. Після вчора в Гаазі зняв, і одів моднячий костюм.
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26.06.2025 15:10 Ответить
о, нарешті прочитав що "одяг костюм" теж зрада
а то завжди зрада була "вдягни костюм зебіл, купи костюм зебіл"
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26.06.2025 15:49 Ответить
"Томагавки"принесли би нам надійний мир,але є ньюанси...
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27.06.2025 12:19 Ответить
 
 