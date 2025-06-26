Науседа сомневается, что война в Украине закончится до 2028 года: Я не вижу света в конце туннеля

Россия лишь имитирует мирный процесс. Война в Украине вряд ли закончится в ближайшие три года из-за отсутствия соответствующей воли у России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС, который начинается в 2028 году. Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля", - сказал Науседа.

По его словам, причина - в нежелании России. Зато убежден президент, перемирие является абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. Поэтому, говорит он, реакция должна быть однозначной.

"Считаю перемирие абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. А сейчас об этом речь не идет. Поэтому наш ответ должен быть четким и сильным, мы должны ввести 18-й пакет санкций", - подчеркнул президент Литвы, назвав новый пакет сильным и достаточным, если не будет исключений и послаблений.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что стоит посадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров о прекращении огня.

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