Науседа сомневается, что война в Украине закончится до 2028 года: Я не вижу света в конце туннеля
Россия лишь имитирует мирный процесс. Война в Украине вряд ли закончится в ближайшие три года из-за отсутствия соответствующей воли у России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
"Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС, который начинается в 2028 году. Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля", - сказал Науседа.
По его словам, причина - в нежелании России. Зато убежден президент, перемирие является абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. Поэтому, говорит он, реакция должна быть однозначной.
"Считаю перемирие абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. А сейчас об этом речь не идет. Поэтому наш ответ должен быть четким и сильным, мы должны ввести 18-й пакет санкций", - подчеркнул президент Литвы, назвав новый пакет сильным и достаточным, если не будет исключений и послаблений.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что стоит посадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров о прекращении огня.
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Варіант допомагати Україні так щоб вона закінчила війну, а не просто продовжувала воювати далі - не розглядаємо, він не на часі.
Ну то ви на Заході нарешті облиште статеві зносини з Муму!
а то завжди зрада була "вдягни костюм зебіл, купи костюм зебіл"