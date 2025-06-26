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Новости Прекращение войны
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У Трампа есть рычаги, чтобы заставить Россию к переговорам, - Науседа

Трамп может надавить на Россию. Заявление Науседы

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что США должны использовать рычаги влияния на Россию, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил перед началом саммита ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Абсолютно необходимой предпосылкой для любого мирного соглашения является прекращение огня, а сейчас этого не происходит", - сказал лидер Литвы.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы ответ ЕС был четким и решительным. В частности, Евросоюз должен ввести 18-й пакет санкций.

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Президент Литвы считает, что президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния и сможет применить имеющиеся у него инструменты для продвижения переговоров.

По его словам, если Россия не согласится на переговоры добровольно, то "будет вынуждена это сделать".

"Я надеюсь, что это, хотя это и сложно, но возможно... благодаря американскому президенту", - сказал Науседа, отметив, что лидерство американского президента проявилось, в частности, в том, что накануне в НАТО союзники были готовы принять решение о выделении 5% ВВП на оборонные цели, хотя еще пару лет назад это казалось невозможным.

"Так что, возможно, в этом процессе (мирном процессе. - Ред.) он (Трамп. - Ред.) будет действовать более решительно, и мы получим этот конечный результат", - подытожил литовский лидер.

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Автор: 

Трамп Дональд (5849) Науседа Гитанас (288)


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В нього навіть батіг є замісь пряника
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26.06.2025 14:52 Ответить
Який, "батіг"?..
Що він може такого зробити чого не робив Байден?
Трамп звичайний піз'дюк який наплів три короба вовни, прекрасно знаючи що нічого не зробить. Тепер петляє роблячи крайніми Україну...
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26.06.2025 15:06 Ответить
" Трамп має важелі, щоб змусити Росію до переговорів, - Науседа" Сто відсотків має. Але нас цікавлять не переговори, а їх результат.
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26.06.2025 16:40 Ответить
Трамп має важелі, щоб змусити Росію до переговорів

Боюся, що ті важелі ниньки перетворились на *******.
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26.06.2025 14:54 Ответить
трамп зубами стисне член путіна, що зараз у нього в роті?
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26.06.2025 14:59 Ответить
ты уже определись или ты не видишь свет в конце туннеля или все таки переговоры возможны и бункерный дед сядет за стол
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26.06.2025 14:59 Ответить
Які наприклад?
Які такі важелі "має Трамп", а не мав Байден?
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26.06.2025 15:00 Ответить
Єдиний "важіль", який у нього є і яким він користується сповна, це лагідно махати хвостиком.
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26.06.2025 15:02 Ответить
Тільки те що він їх має, до дупи. Є тільки дві людини в світі, яких він поважає. Пуйло і Сі Цзіньпін. Ні на одного, ні на другого ніколи не наїжджав, і не погрожував. На решту гонить, і принижує, як може.
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26.06.2025 15:03 Ответить
НОВЫЙ АНЕКДОТ!ПУТИНХУ ТЫ БАНДИТ ТЕРОРИСТ?НЕА ТЫ ШО!А НУ ТОГДА ПОШЛИ В САУНУ ПОПИРДИМ РТАМИ!НЕТ ТРУМП ТОЛЬКО В ПОРАШСКУЮ БАНЬКУ ОЧЬКО ПРОБИВАТЬ БУДЕМ!!!
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26.06.2025 15:08 Ответить
Забыла - как называют мужика
Который МОЖЕТ
Но не ХОЧЕТ!!!!
Вот это и есть Трамп!
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26.06.2025 16:16 Ответить
Має важелі та не має "яєць", от в чому проблема.
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26.06.2025 19:37 Ответить
 
 