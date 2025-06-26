У Трампа есть рычаги, чтобы заставить Россию к переговорам, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что США должны использовать рычаги влияния на Россию, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил перед началом саммита ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Абсолютно необходимой предпосылкой для любого мирного соглашения является прекращение огня, а сейчас этого не происходит", - сказал лидер Литвы.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы ответ ЕС был четким и решительным. В частности, Евросоюз должен ввести 18-й пакет санкций.

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Президент Литвы считает, что президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния и сможет применить имеющиеся у него инструменты для продвижения переговоров.

По его словам, если Россия не согласится на переговоры добровольно, то "будет вынуждена это сделать".

"Я надеюсь, что это, хотя это и сложно, но возможно... благодаря американскому президенту", - сказал Науседа, отметив, что лидерство американского президента проявилось, в частности, в том, что накануне в НАТО союзники были готовы принять решение о выделении 5% ВВП на оборонные цели, хотя еще пару лет назад это казалось невозможным.

"Так что, возможно, в этом процессе (мирном процессе. - Ред.) он (Трамп. - Ред.) будет действовать более решительно, и мы получим этот конечный результат", - подытожил литовский лидер.

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