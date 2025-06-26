Шмигаль доручив передислокувати системи РЕБ у прифронтові регіони

Системи радіоелектронної боротьби перенаправлять у прифронтові регіони для захисту населення від атак російських дронів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він провів виїзну урядову нараду на Херсонщині.

"Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Заслухали голову Херсонської ОВА щодо виконання доручень Уряду. Робота ведеться активно. Особливу увагу приділяємо ключовим напрямам", - зазначив Шмигаль.

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За словами очільника уряду, Міністерству оборони та обласним військовим адміністраціям доручено налагодити координацію з військовими для оперативного перерозподілу засобів РЕБ у найбільш уразливі регіони.

Шмигаль також наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації.

"Критична інфраструктура та енергетика. Без подробиць. Посилюємо постачання обладнання, щоб забезпечити стабільне енергопостачання. Перед відповідальними міністерствами поставлені необхідні завдання", - додав він.

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