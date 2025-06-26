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Шмигаль доручив передислокувати системи РЕБ у прифронтові регіони

Шмигаль доручив перерозподілити системи РЕБ у прифронтові регіони

Системи радіоелектронної боротьби перенаправлять у прифронтові регіони для захисту населення від атак російських дронів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він провів виїзну урядову нараду на Херсонщині.

"Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Заслухали голову Херсонської ОВА щодо виконання доручень Уряду. Робота ведеться активно. Особливу увагу приділяємо ключовим напрямам", - зазначив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив на оборону і безпеку України майже 1 трлн гривень у період з січня по травень, - Шмигаль

За словами очільника уряду, Міністерству оборони та обласним військовим адміністраціям доручено налагодити координацію з військовими для оперативного перерозподілу засобів РЕБ у найбільш уразливі регіони.

Шмигаль також наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації.

"Критична інфраструктура та енергетика. Без подробиць. Посилюємо постачання обладнання, щоб забезпечити стабільне енергопостачання. Перед відповідальними міністерствами поставлені необхідні завдання", - додав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив перші 2 млрд гривень прифронтовим громадам, - Зеленський

Автор: 

Шмигаль Денис (4674) РЕБ (165) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+29
Шмигаль фахівець з військової справи, чи спец по системам РЕБ?
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26.06.2025 16:28 Відповісти
+18
Фахівець по дірібану з бюджету України
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26.06.2025 16:34 Відповісти
+14
Шмигаль вже керує ЗСУ ?
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26.06.2025 16:32 Відповісти
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Шмигаль фахівець з військової справи, чи спец по системам РЕБ?
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26.06.2025 16:28 Відповісти
Фахівець по дірібану з бюджету України
показати весь коментар
26.06.2025 16:34 Відповісти
Стаття 42. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_55 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_426 міністр України

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_56 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_427 міністр України:

1) керує роботою Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_428 Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_429 Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_430 Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_431 Міністрів України;

2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_432 Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_433 міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_434 міністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання зазначеними органами та посадовими особами;

3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_435 Міністрів України (крім https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_436 Міністра закордонних справ України та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_437 Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України;

4) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_438 Міністрів України:

пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_439 міністрацій та щодо внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_440 міністрацій;

{Абзац другий пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1106 № 889-VIII від 10.12.2015, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n19 № 2190-VIII від 09.11.2017}

пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_441 Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема через https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_442 міністра, який не очолює міністерство;

{Пункт 4 частини першої статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n20 № 2190-VIII від 09.11.2017}

{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1107 № 889-VIII від 10.12.2015}

подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства про державну службу і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_443 Міністрів України;

{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1108 № 889-VIII від 10.12.2015}

подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

5) формує проект порядку денного засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_444 Міністрів України;

6) скликає засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_445 Міністрів України та головує на них;

7) підписує акти Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_446 Міністрів України, Генеральну угоду;

8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2125 пунктами 5, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2142 18, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2145 21 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2147 23 частини першої статті 106 Конституції України;

9) представляє Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_447 Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції України;

11) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_448 Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_449 Міністрів України;

12) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_450 міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення;

{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 12 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}

13) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників.

{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 13 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_57 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_451 міністр України може здійснювати інші повноваження, передбачені Конституцією, цим та іншими законами України.

3. Для здійснення
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26.06.2025 17:11 Відповісти
І на хіба мені ця муйня? Хочете справити на мене враження своєю обізнаністю?
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27.06.2025 08:14 Відповісти
Це чмо квартальне військовий? Щоб приймати подібні рішення. Достатньо вже кацапа сирського і зрадників смердючих з банкової.
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26.06.2025 16:29 Відповісти
1219 - й день війни...
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26.06.2025 16:30 Відповісти
4145 - й день війни...
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26.06.2025 16:33 Відповісти
де шмигаль, а де засоби РЕБ Сил оборони? Що за дичь?
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26.06.2025 16:30 Відповісти
Тобто під Київ? А закупити не пробували. Гівно
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26.06.2025 16:31 Відповісти
Київ прифронтовий регіон?
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26.06.2025 16:36 Відповісти
Що закупити? Системи РЕБ застарівають щопівроку.
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26.06.2025 17:01 Відповісти
отлично, крыша едет и у этого зе-жлоба
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26.06.2025 16:31 Відповісти
Шмигаль вже керує ЗСУ ?
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26.06.2025 16:32 Відповісти
Да ні це мабуть з серії, а по....деть
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26.06.2025 16:46 Відповісти
Нiчого дивного...шапiто в дiї....
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26.06.2025 16:34 Відповісти
Студія "КралВрал-95"
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26.06.2025 16:36 Відповісти
Згоден..)))
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26.06.2025 16:39 Відповісти
Шмыгель у нас министр обороны???..хотя тот тому тоже..только чебуреки печь....
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26.06.2025 16:34 Відповісти
На черзі "Чернишов доручив виконувати польоти F16 на західному кордоні" "Юлія Свіріденко доручила екіпажам БМП Бредлі застосовувати тактику "черепаха" римської піхоти"
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26.06.2025 16:38 Відповісти
Угу, а так вони мабуть у Львові стояли? Якщо мова йде протидію фпв, то мабуть треба у ЗСУ з нуля знять?
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26.06.2025 16:41 Відповісти
Дивно взагалі що він втручається у питання військових засобів.
Або уряд квартальна мародерня профінансувала якісь закупки , не з ресурсів МО..... Або сигналізує осінт-ворогу, що буде вироблятись ...

П.с. а я щось пам'ятаю , хтось із чиновників казав щоб громади скидались на РЕБ для захисту себе ж. Так давно було - здається ще з перших шахедів, коли це було несподіванкою і не було протидії, майже 100 % пропущених... ((((
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26.06.2025 18:30 Відповісти
Це як із малою ковдрою, з якою мерзнуть або ноги, або груди, бо на все не вистачає, і замість того аби купити нормального розміру перекладають її то доверху, то донизу. Отож може треба купити нові аби забезпечити краще прифронтові території замість того щоб оголяти тили де й так жертв наслідків атак БПЛА та крилатих ракет чимало й буде через рішення Шмигаля ще більше?!
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26.06.2025 16:42 Відповісти
Боюся що знову (яка стабільність!) якась лажа , типу не для фронту виробляти РЕБ а "для міст" по звітах - замість чесної евакуації людей від лінії фронту
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26.06.2025 18:33 Відповісти
Фахівець по всіляких заплутаних питаннях і не більше .
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26.06.2025 16:42 Відповісти
Якшо шмигло взялося за військову справу--піпєц усій прифронтовій кацапні! За тиждень буде кава на набережній у Ялті...
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26.06.2025 16:42 Відповісти
Шмигаль повинен відповідати за їх виробництво в достатній кількості. Їнше не його справа.
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26.06.2025 16:44 Відповісти
Ти би ще координати виклав. Невже обов'язково зливати ворогу інформацію.
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26.06.2025 16:44 Відповісти
Для цих -- обов'язково.
Ви ж бачите: вони все роблять "на користь України" * (-1).
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26.06.2025 16:59 Відповісти
Ви ж бачите що це їх вперта робота!! Арахами, депутатиня, берлінська, чмути-притульні - масово навідниками працюють
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26.06.2025 18:35 Відповісти
А хто він такий
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26.06.2025 16:47 Відповісти
А Шмигаль "яким хєром" має дотичність до керівництва засобами РЕБ?
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26.06.2025 16:48 Відповісти
Він бо головний міністр)))) йому зєля створить міністерство РЕБу і з питань покращеної діжиталізації
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26.06.2025 18:36 Відповісти
міністерство РЕБу і з питань покращеної діжиталізації
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26.06.2025 18:38 Відповісти

Пане Яр! Змилуйтеся! Я заледве не розляпав пиво собі на шорти!
Ну, халепа трапилася з роздачею шпаргалок для виступу. Якийсь гвинторогий олень їх переплутав (що недивно - бо ж олень!). І от же ж... Шмизі дісталась чужа шпаргалка.
...Аж лячно уявити, коли якомусь "зє!-говоруну у пікселі" дістанеться чиясь шпаргалка з текстом про "нечувану ефективність національного кешбеку"...
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26.06.2025 19:39 Відповісти
За три роки, повномасштабної війни шмигаль, який до цього немає жодного відношення, щось почав «руками водити», перед військовим командуванням?!?!?
Виконуй, як ЧлЄн Уряду, те що тобі визначено законодавством!!!
Куди ти, сам не петраючи у цьому, а ні бельмесу, щось там, нарозпорДжався??
Не давайте йому, отаких дурнуватих ТЕКСТІВ, озвучувати!!!
Вчи Регламент КМУ і закон про КМУ, зокрема, статтю 42:

Стаття 42. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_55 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_426 міністр України

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_56 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_427 міністр України:

1) керує роботою Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_428 Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_429 Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_430 Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_431 Міністрів України;

2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_432 Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_433 міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_434 міністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання зазначеними органами та посадовими особами;

3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_435 Міністрів України (крім https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_436 Міністра закордонних справ України та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_437 Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України;

4) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_438 Міністрів України:

пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_439 міністрацій та щодо внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_440 міністрацій;

{Абзац другий пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1106 № 889-VIII від 10.12.2015, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n19 № 2190-VIII від 09.11.2017}

пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_441 Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема через https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_442 міністра, який не очолює міністерство;

{Пункт 4 частини першої статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n20 № 2190-VIII від 09.11.2017}

{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1107 № 889-VIII від 10.12.2015}

подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства про державну службу і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_443 Міністрів України;

{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1108 № 889-VIII від 10.12.2015}

подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

5) формує проект порядку денного засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_444 Міністрів України;

6) скликає засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_445 Міністрів України та головує на них;

7) підписує акти Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_446 Міністрів України, Генеральну угоду;

8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2125 пунктами 5, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2142 18, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2145 21 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2147 23 частини першої статті 106 Конституції України;

9) представляє Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_447 Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції України;

11) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_448 Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_449 Міністрів України;

12) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_450 міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення;

{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 12 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}

13) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників.

{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 13 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_57 Прем'єр-
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26.06.2025 16:52 Відповісти
******! їй богу!
все що я можу написати з цього приводу.
але але але.....
улюблений прийомчік зе!шобли.
відволікати, будь якою ******, від головних подій.
а, головна подія, це абсолютно недолуге правління, необраного виконуючого обов'язки зе!гундоса.
поїздка в поля гаги виявилися повним пустопорожнім блефом, який вже неможливо приховати.
безугла, вже була, дістали шмигаля.
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26.06.2025 16:57 Відповісти
"Вангую", наступна новина- міністр охорони здоров'я Ляшко, дав наказ- перебазувати авіацію блище до Офісу Президента...
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26.06.2025 16:58 Відповісти
Вони ж всі -- таланти! Як президент. А талановита людина талоновита в усьому.
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26.06.2025 17:07 Відповісти
Ви їх принижуєте! Вони всі припізденти!
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26.06.2025 17:17 Відповісти
А от і ніт!
Бо всі вони - талановиті при3,14зденти!
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26.06.2025 19:42 Відповісти
А звідки передислокувати системи РЕБ? Це ці РЕБи? -

Серед систем РЕБ, які передавав Порошенко, згадуються:

"Ай-Петрі СВ": Загалом передано більше 100 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". Це "кіберзброя нового покоління", що здатна перекривати сотні кілометрів фронту.

"Шатро": Передано 48 комплексів окопного РЕБ "Шатро" (станом на червень 2024 року), а також 17 комплексів "Шатро" для встановлення на екскаватори та пікапи (станом на жовтень 2024 року) та ще 2 комплекси "Шатро" (станом на березень 2025 року). Комплекси "Шатро" можуть працювати як автономно, так і від зовнішнього живлення, і виготовляються українською компанією Unwave.

"Ванільний цукорок": Це детектори дронів. Передано 130 "Ванільних цукорків" (станом на жовтень 2024 року) та 20 детекторів (станом на березень 2025 року).
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26.06.2025 17:01 Відповісти
Сьогодні зранку на Радіо NV: "Вже є український комплекс ППО. Вже вироблено 3 штуки... Але Міністерство оборони просто це не фінансує" -- https://www.youtube.com/watch?v=1vk3PaWhi58&t=518s
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26.06.2025 17:05 Відповісти
Все нормально.
Де перемоги, там Володя головнокомандувач!
Коли потрібно приймати непопулярні рішення (про мобілізацію наприклад), то це все скидають на Шмигаля.
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26.06.2025 17:06 Відповісти
Ви що?!!! ВЕРХОВНИЙ (🤞)
(вірніше🖕) галавнакамандуючий!
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26.06.2025 17:20 Відповісти
Відколи це вже і Шмигаль керує військами?
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26.06.2025 17:07 Відповісти
Ми всє тєпєрь прєзідєнти © і з спіча Верховного балабола 2019 чорного року
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26.06.2025 18:40 Відповісти
Задача Шмигаля забезпечувати армію всим необхідним, а не командувати шо куди перенаправляти. Якщо це дійсно є необхідність в такому перенаправленні то треба робити тишком-нишком, а не балаболити про це.
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26.06.2025 17:16 Відповісти
Так а н@#єра тоді оте одоробло умєров? Взагалі, що відбувається? Військові повинні формувати запити до міноборони, а воно як член уряду забезпечувати виконання запиту військових.
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26.06.2025 18:05 Відповісти
Ху із іт "shmIgalj"?🤔
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26.06.2025 17:21 Відповісти
Так сирського шо, того? А казали, що шмигаля шмигнуть...
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26.06.2025 17:59 Відповісти
Хто такий Шмигаль?Там марьяна ще може команду дати
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26.06.2025 18:03 Відповісти
Страна чудесьов! Бувший головний кочегар Бурштинської котельні двигає РЕБом України!
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26.06.2025 19:01 Відповісти
 
 