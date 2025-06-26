Шмигаль доручив передислокувати системи РЕБ у прифронтові регіони
Системи радіоелектронної боротьби перенаправлять у прифронтові регіони для захисту населення від атак російських дронів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Він провів виїзну урядову нараду на Херсонщині.
"Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Заслухали голову Херсонської ОВА щодо виконання доручень Уряду. Робота ведеться активно. Особливу увагу приділяємо ключовим напрямам", - зазначив Шмигаль.
За словами очільника уряду, Міністерству оборони та обласним військовим адміністраціям доручено налагодити координацію з військовими для оперативного перерозподілу засобів РЕБ у найбільш уразливі регіони.
Шмигаль також наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації.
"Критична інфраструктура та енергетика. Без подробиць. Посилюємо постачання обладнання, щоб забезпечити стабільне енергопостачання. Перед відповідальними міністерствами поставлені необхідні завдання", - додав він.
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1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_56 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_427 міністр України:
1) керує роботою Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_428 Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_429 Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_430 Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_431 Міністрів України;
2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_432 Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_433 міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_434 міністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання зазначеними органами та посадовими особами;
3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_435 Міністрів України (крім https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_436 Міністра закордонних справ України та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_437 Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України;
4) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_438 Міністрів України:
пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_439 міністрацій та щодо внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_440 міністрацій;
{Абзац другий пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1106 № 889-VIII від 10.12.2015, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n19 № 2190-VIII від 09.11.2017}
пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_441 Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема через https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_442 міністра, який не очолює міністерство;
{Пункт 4 частини першої статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n20 № 2190-VIII від 09.11.2017}
{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1107 № 889-VIII від 10.12.2015}
подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства про державну службу і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_443 Міністрів України;
{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1108 № 889-VIII від 10.12.2015}
подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
5) формує проект порядку денного засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_444 Міністрів України;
6) скликає засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_445 Міністрів України та головує на них;
7) підписує акти Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_446 Міністрів України, Генеральну угоду;
8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2125 пунктами 5, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2142 18, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2145 21 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2147 23 частини першої статті 106 Конституції України;
9) представляє Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_447 Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції України;
11) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_448 Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_449 Міністрів України;
12) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_450 міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення;
{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 12 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}
13) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників.
{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 13 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_57 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_451 міністр України може здійснювати інші повноваження, передбачені Конституцією, цим та іншими законами України.
3. Для здійснення
Або уряд
квартальна мародерняпрофінансувала якісь закупки , не з ресурсів МО..... Або сигналізує осінт-ворогу, що буде вироблятись ...
П.с. а я щось пам'ятаю , хтось із чиновників казав щоб громади скидались на РЕБ для захисту себе ж. Так давно було - здається ще з перших шахедів, коли це було несподіванкою і не було протидії, майже 100 % пропущених... ((((
Ви ж бачите: вони все роблять "на користь України" * (-1).
міністерство РЕБу і з питань покращеної діжиталізації
Пане Яр! Змилуйтеся! Я заледве не розляпав пиво собі на шорти!
Ну, халепа трапилася з роздачею шпаргалок для виступу. Якийсь гвинторогий олень їх переплутав (що недивно - бо ж олень!). І от же ж... Шмизі дісталась чужа шпаргалка.
...Аж лячно уявити, коли якомусь "зє!-говоруну у пікселі" дістанеться чиясь шпаргалка з текстом про "нечувану ефективність національного кешбеку"...
Виконуй, як ЧлЄн Уряду, те що тобі визначено законодавством!!!
Куди ти, сам не петраючи у цьому, а ні бельмесу, щось там, нарозпорДжався??
Не давайте йому, отаких дурнуватих ТЕКСТІВ, озвучувати!!!
Вчи Регламент КМУ і закон про КМУ, зокрема, статтю 42:
Стаття 42. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_55 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_426 міністр України
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_56 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_427 міністр України:
1) керує роботою Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_428 Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_429 Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_430 Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_431 Міністрів України;
2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_432 Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_433 міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_434 міністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання зазначеними органами та посадовими особами;
3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_435 Міністрів України (крім https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_436 Міністра закордонних справ України та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_437 Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України;
4) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_438 Міністрів України:
пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_439 міністрацій та щодо внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_440 міністрацій;
{Абзац другий пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1106 № 889-VIII від 10.12.2015, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n19 № 2190-VIII від 09.11.2017}
пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_441 Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема через https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_442 міністра, який не очолює міністерство;
{Пункт 4 частини першої статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n20 № 2190-VIII від 09.11.2017}
{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1107 № 889-VIII від 10.12.2015}
подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства про державну службу і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_443 Міністрів України;
{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1108 № 889-VIII від 10.12.2015}
подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
5) формує проект порядку денного засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_444 Міністрів України;
6) скликає засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_445 Міністрів України та головує на них;
7) підписує акти Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_446 Міністрів України, Генеральну угоду;
8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2125 пунктами 5, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2142 18, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2145 21 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2147 23 частини першої статті 106 Конституції України;
9) представляє Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_447 Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції України;
11) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_448 Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_449 Міністрів України;
12) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_450 міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення;
{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 12 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}
13) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників.
{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 13 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_57 Прем'єр-
все що я можу написати з цього приводу.
але але але.....
улюблений прийомчік зе!шобли.
відволікати, будь якою ******, від головних подій.
а, головна подія, це абсолютно недолуге правління, необраного виконуючого обов'язки зе!гундоса.
поїздка в поля гаги виявилися повним пустопорожнім блефом, який вже неможливо приховати.
безугла, вже була, дістали шмигаля.
Бо всі вони - талановиті при3,14зденти!
Серед систем РЕБ, які передавав Порошенко, згадуються:
"Ай-Петрі СВ": Загалом передано більше 100 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". Це "кіберзброя нового покоління", що здатна перекривати сотні кілометрів фронту.
"Шатро": Передано 48 комплексів окопного РЕБ "Шатро" (станом на червень 2024 року), а також 17 комплексів "Шатро" для встановлення на екскаватори та пікапи (станом на жовтень 2024 року) та ще 2 комплекси "Шатро" (станом на березень 2025 року). Комплекси "Шатро" можуть працювати як автономно, так і від зовнішнього живлення, і виготовляються українською компанією Unwave.
"Ванільний цукорок": Це детектори дронів. Передано 130 "Ванільних цукорків" (станом на жовтень 2024 року) та 20 детекторів (станом на березень 2025 року).
Де перемоги, там Володя головнокомандувач!
Коли потрібно приймати непопулярні рішення (про мобілізацію наприклад), то це все скидають на Шмигаля.
(вірніше🖕) галавнакамандуючий!