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Шмыгаль поручил передислоцировать системы РЭБ в прифронтовые регионы

Шмыгаль поручил перераспределить системы РЭБ в прифронтовые регионы

Системы радиоэлектронной борьбы перенаправят в прифронтовые регионы для защиты населения от атак российских дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он провел выездное правительственное совещание на Херсонщине.

"Очень важно защитить население от постоянных атак дронов. Заслушали председателя Херсонской ОВА по выполнению поручений правительства. Работа ведется активно. Особое внимание уделяем ключевым направлениям", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2300 беспилотников, системы РЭБ, средства связи, - столичная громада передала помощь еще двум подразделениям, - Кличко

По словам главы правительства, Министерству обороны и областным военным администрациям поручено наладить координацию с военными для оперативного перераспределения средств РЭБ в наиболее уязвимые регионы.

Шмыгаль также отметил важность безопасности путей эвакуации.

"Критическая инфраструктура и энергетика. Без подробностей. Усиливаем поставки оборудования, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение. Перед ответственными министерствами поставлены необходимые задачи", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вымогали $200 тыс. взятки у европейской компании: задержаны дельцы, которые могли сорвать поставки в Украину бесплатных средств РЭБ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Шмыгаль Денис (2736) РЭБ (138) война в Украине (4972)


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Топ комментарии
+29
Шмигаль фахівець з військової справи, чи спец по системам РЕБ?
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26.06.2025 16:28 Ответить
+18
Фахівець по дірібану з бюджету України
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26.06.2025 16:34 Ответить
+14
Шмигаль вже керує ЗСУ ?
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26.06.2025 16:32 Ответить
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Шмигаль фахівець з військової справи, чи спец по системам РЕБ?
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26.06.2025 16:28 Ответить
Фахівець по дірібану з бюджету України
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26.06.2025 16:34 Ответить
Стаття 42. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_55 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_426 міністр України

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_56 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_427 міністр України:

1) керує роботою Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_428 Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_429 Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_430 Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_431 Міністрів України;

2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_432 Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_433 міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_434 міністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання зазначеними органами та посадовими особами;

3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_435 Міністрів України (крім https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_436 Міністра закордонних справ України та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_437 Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України;

4) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_438 Міністрів України:

пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_439 міністрацій та щодо внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_440 міністрацій;

{Абзац другий пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1106 № 889-VIII від 10.12.2015, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n19 № 2190-VIII від 09.11.2017}

пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_441 Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема через https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_442 міністра, який не очолює міністерство;

{Пункт 4 частини першої статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n20 № 2190-VIII від 09.11.2017}

{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1107 № 889-VIII від 10.12.2015}

подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства про державну службу і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_443 Міністрів України;

{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1108 № 889-VIII від 10.12.2015}

подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

5) формує проект порядку денного засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_444 Міністрів України;

6) скликає засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_445 Міністрів України та головує на них;

7) підписує акти Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_446 Міністрів України, Генеральну угоду;

8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2125 пунктами 5, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2142 18, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2145 21 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2147 23 частини першої статті 106 Конституції України;

9) представляє Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_447 Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції України;

11) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_448 Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_449 Міністрів України;

12) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_450 міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення;

{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 12 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}

13) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників.

{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 13 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_57 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_451 міністр України може здійснювати інші повноваження, передбачені Конституцією, цим та іншими законами України.

3. Для здійснення
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26.06.2025 17:11 Ответить
І на хіба мені ця муйня? Хочете справити на мене враження своєю обізнаністю?
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27.06.2025 08:14 Ответить
Це чмо квартальне військовий? Щоб приймати подібні рішення. Достатньо вже кацапа сирського і зрадників смердючих з банкової.
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26.06.2025 16:29 Ответить
1219 - й день війни...
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26.06.2025 16:30 Ответить
4145 - й день війни...
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26.06.2025 16:33 Ответить
де шмигаль, а де засоби РЕБ Сил оборони? Що за дичь?
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26.06.2025 16:30 Ответить
Тобто під Київ? А закупити не пробували. Гівно
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26.06.2025 16:31 Ответить
Київ прифронтовий регіон?
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26.06.2025 16:36 Ответить
Що закупити? Системи РЕБ застарівають щопівроку.
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26.06.2025 17:01 Ответить
отлично, крыша едет и у этого зе-жлоба
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26.06.2025 16:31 Ответить
Шмигаль вже керує ЗСУ ?
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26.06.2025 16:32 Ответить
Да ні це мабуть з серії, а по....деть
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26.06.2025 16:46 Ответить
Нiчого дивного...шапiто в дiї....
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26.06.2025 16:34 Ответить
Студія "КралВрал-95"
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26.06.2025 16:36 Ответить
Згоден..)))
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26.06.2025 16:39 Ответить
Шмыгель у нас министр обороны???..хотя тот тому тоже..только чебуреки печь....
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26.06.2025 16:34 Ответить
На черзі "Чернишов доручив виконувати польоти F16 на західному кордоні" "Юлія Свіріденко доручила екіпажам БМП Бредлі застосовувати тактику "черепаха" римської піхоти"
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26.06.2025 16:38 Ответить
Угу, а так вони мабуть у Львові стояли? Якщо мова йде протидію фпв, то мабуть треба у ЗСУ з нуля знять?
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26.06.2025 16:41 Ответить
Дивно взагалі що він втручається у питання військових засобів.
Або уряд квартальна мародерня профінансувала якісь закупки , не з ресурсів МО..... Або сигналізує осінт-ворогу, що буде вироблятись ...

П.с. а я щось пам'ятаю , хтось із чиновників казав щоб громади скидались на РЕБ для захисту себе ж. Так давно було - здається ще з перших шахедів, коли це було несподіванкою і не було протидії, майже 100 % пропущених... ((((
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26.06.2025 18:30 Ответить
Це як із малою ковдрою, з якою мерзнуть або ноги, або груди, бо на все не вистачає, і замість того аби купити нормального розміру перекладають її то доверху, то донизу. Отож може треба купити нові аби забезпечити краще прифронтові території замість того щоб оголяти тили де й так жертв наслідків атак БПЛА та крилатих ракет чимало й буде через рішення Шмигаля ще більше?!
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26.06.2025 16:42 Ответить
Боюся що знову (яка стабільність!) якась лажа , типу не для фронту виробляти РЕБ а "для міст" по звітах - замість чесної евакуації людей від лінії фронту
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26.06.2025 18:33 Ответить
Фахівець по всіляких заплутаних питаннях і не більше .
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26.06.2025 16:42 Ответить
Якшо шмигло взялося за військову справу--піпєц усій прифронтовій кацапні! За тиждень буде кава на набережній у Ялті...
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26.06.2025 16:42 Ответить
Шмигаль повинен відповідати за їх виробництво в достатній кількості. Їнше не його справа.
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26.06.2025 16:44 Ответить
Ти би ще координати виклав. Невже обов'язково зливати ворогу інформацію.
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26.06.2025 16:44 Ответить
Для цих -- обов'язково.
Ви ж бачите: вони все роблять "на користь України" * (-1).
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26.06.2025 16:59 Ответить
Ви ж бачите що це їх вперта робота!! Арахами, депутатиня, берлінська, чмути-притульні - масово навідниками працюють
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26.06.2025 18:35 Ответить
А хто він такий
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26.06.2025 16:47 Ответить
А Шмигаль "яким хєром" має дотичність до керівництва засобами РЕБ?
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26.06.2025 16:48 Ответить
Він бо головний міністр)))) йому зєля створить міністерство РЕБу і з питань покращеної діжиталізації
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26.06.2025 18:36 Ответить
міністерство РЕБу і з питань покращеної діжиталізації
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26.06.2025 18:38 Ответить

Пане Яр! Змилуйтеся! Я заледве не розляпав пиво собі на шорти!
Ну, халепа трапилася з роздачею шпаргалок для виступу. Якийсь гвинторогий олень їх переплутав (що недивно - бо ж олень!). І от же ж... Шмизі дісталась чужа шпаргалка.
...Аж лячно уявити, коли якомусь "зє!-говоруну у пікселі" дістанеться чиясь шпаргалка з текстом про "нечувану ефективність національного кешбеку"...
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26.06.2025 19:39 Ответить
За три роки, повномасштабної війни шмигаль, який до цього немає жодного відношення, щось почав «руками водити», перед військовим командуванням?!?!?
Виконуй, як ЧлЄн Уряду, те що тобі визначено законодавством!!!
Куди ти, сам не петраючи у цьому, а ні бельмесу, щось там, нарозпорДжався??
Не давайте йому, отаких дурнуватих ТЕКСТІВ, озвучувати!!!
Вчи Регламент КМУ і закон про КМУ, зокрема, статтю 42:

Стаття 42. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_55 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_426 міністр України

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_56 Прем'єр-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_427 міністр України:

1) керує роботою Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_428 Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_429 Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_430 Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_431 Міністрів України;

2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_432 Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_433 міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_434 міністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання зазначеними органами та посадовими особами;

3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_435 Міністрів України (крім https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_436 Міністра закордонних справ України та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_437 Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України;

4) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_438 Міністрів України:

пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_439 міністрацій та щодо внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_440 міністрацій;

{Абзац другий пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1106 № 889-VIII від 10.12.2015, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n19 № 2190-VIII від 09.11.2017}

пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_441 Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема через https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_442 міністра, який не очолює міністерство;

{Пункт 4 частини першої статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n20 № 2190-VIII від 09.11.2017}

{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1107 № 889-VIII від 10.12.2015}

подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства про державну службу і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_443 Міністрів України;

{Абзац пункту 4 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1108 № 889-VIII від 10.12.2015}

подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

5) формує проект порядку денного засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_444 Міністрів України;

6) скликає засідання Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_445 Міністрів України та головує на них;

7) підписує акти Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_446 Міністрів України, Генеральну угоду;

8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2125 пунктами 5, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2142 18, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2145 21 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2147 23 частини першої статті 106 Конституції України;

9) представляє Кабінет https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_447 Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції України;

11) вносить на розгляд Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_448 Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_449 Міністрів України;

12) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w2_450 міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення;

{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 12 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}

13) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників.

{Частину першу статті 42 доповнено пунктом 13 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19#n23 № 2190-VIII від 09.11.2017}

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18?find=1&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#w1_57 Прем'єр-
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26.06.2025 16:52 Ответить
******! їй богу!
все що я можу написати з цього приводу.
але але але.....
улюблений прийомчік зе!шобли.
відволікати, будь якою ******, від головних подій.
а, головна подія, це абсолютно недолуге правління, необраного виконуючого обов'язки зе!гундоса.
поїздка в поля гаги виявилися повним пустопорожнім блефом, який вже неможливо приховати.
безугла, вже була, дістали шмигаля.
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26.06.2025 16:57 Ответить
"Вангую", наступна новина- міністр охорони здоров'я Ляшко, дав наказ- перебазувати авіацію блище до Офісу Президента...
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26.06.2025 16:58 Ответить
Вони ж всі -- таланти! Як президент. А талановита людина талоновита в усьому.
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26.06.2025 17:07 Ответить
Ви їх принижуєте! Вони всі припізденти!
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26.06.2025 17:17 Ответить
А от і ніт!
Бо всі вони - талановиті при3,14зденти!
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26.06.2025 19:42 Ответить
А звідки передислокувати системи РЕБ? Це ці РЕБи? -

Серед систем РЕБ, які передавав Порошенко, згадуються:

"Ай-Петрі СВ": Загалом передано більше 100 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". Це "кіберзброя нового покоління", що здатна перекривати сотні кілометрів фронту.

"Шатро": Передано 48 комплексів окопного РЕБ "Шатро" (станом на червень 2024 року), а також 17 комплексів "Шатро" для встановлення на екскаватори та пікапи (станом на жовтень 2024 року) та ще 2 комплекси "Шатро" (станом на березень 2025 року). Комплекси "Шатро" можуть працювати як автономно, так і від зовнішнього живлення, і виготовляються українською компанією Unwave.

"Ванільний цукорок": Це детектори дронів. Передано 130 "Ванільних цукорків" (станом на жовтень 2024 року) та 20 детекторів (станом на березень 2025 року).
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26.06.2025 17:01 Ответить
Сьогодні зранку на Радіо NV: "Вже є український комплекс ППО. Вже вироблено 3 штуки... Але Міністерство оборони просто це не фінансує" -- https://www.youtube.com/watch?v=1vk3PaWhi58&t=518s
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26.06.2025 17:05 Ответить
Все нормально.
Де перемоги, там Володя головнокомандувач!
Коли потрібно приймати непопулярні рішення (про мобілізацію наприклад), то це все скидають на Шмигаля.
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26.06.2025 17:06 Ответить
Ви що?!!! ВЕРХОВНИЙ (🤞)
(вірніше🖕) галавнакамандуючий!
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26.06.2025 17:20 Ответить
Відколи це вже і Шмигаль керує військами?
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26.06.2025 17:07 Ответить
Ми всє тєпєрь прєзідєнти © і з спіча Верховного балабола 2019 чорного року
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26.06.2025 18:40 Ответить
Задача Шмигаля забезпечувати армію всим необхідним, а не командувати шо куди перенаправляти. Якщо це дійсно є необхідність в такому перенаправленні то треба робити тишком-нишком, а не балаболити про це.
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26.06.2025 17:16 Ответить
Так а н@#єра тоді оте одоробло умєров? Взагалі, що відбувається? Військові повинні формувати запити до міноборони, а воно як член уряду забезпечувати виконання запиту військових.
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26.06.2025 18:05 Ответить
Ху із іт "shmIgalj"?🤔
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26.06.2025 17:21 Ответить
Так сирського шо, того? А казали, що шмигаля шмигнуть...
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26.06.2025 17:59 Ответить
Хто такий Шмигаль?Там марьяна ще може команду дати
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26.06.2025 18:03 Ответить
Страна чудесьов! Бувший головний кочегар Бурштинської котельні двигає РЕБом України!
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26.06.2025 19:01 Ответить
 
 