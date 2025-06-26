Шмыгаль поручил передислоцировать системы РЭБ в прифронтовые регионы

Системы радиоэлектронной борьбы перенаправят в прифронтовые регионы для защиты населения от атак российских дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он провел выездное правительственное совещание на Херсонщине.

"Очень важно защитить население от постоянных атак дронов. Заслушали председателя Херсонской ОВА по выполнению поручений правительства. Работа ведется активно. Особое внимание уделяем ключевым направлениям", - отметил Шмыгаль.

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По словам главы правительства, Министерству обороны и областным военным администрациям поручено наладить координацию с военными для оперативного перераспределения средств РЭБ в наиболее уязвимые регионы.

Шмыгаль также отметил важность безопасности путей эвакуации.

"Критическая инфраструктура и энергетика. Без подробностей. Усиливаем поставки оборудования, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение. Перед ответственными министерствами поставлены необходимые задачи", - добавил он.

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