Посол США Трейсі залишає Москву

Посол США в Росії Лінн Трейсі залишає Москву

Про це повідомила пресслужба посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Її діяльність відрізняли відкритість, чесність і переконаність у тому, що навіть у скрутні часи осмислений діалог важливий. Як сказала посол Трейсі: "Я пишаюся тим, що представляла свою країну в Москві у такий непростий час", - зазначили там.

У червні повідомлялось, що Трейсі завершить роботу в Росії.

Лінн Трейсі працювала послом у Росії з 2023 року. Вона стала першою жінкою на посаді посла США у Росії.

Раніше вона працювала у дипломатичних представництвах США в Росії, Вірменії, Туркменістані, Пакистані, Казахстані, Афганістані й Киргизстані.

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