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Посол США Трейсі залишає Москву
Посол США в Росії Лінн Трейсі залишає Москву
Про це повідомила пресслужба посольства США, інформує Цензор.НЕТ.
"Її діяльність відрізняли відкритість, чесність і переконаність у тому, що навіть у скрутні часи осмислений діалог важливий. Як сказала посол Трейсі: "Я пишаюся тим, що представляла свою країну в Москві у такий непростий час", - зазначили там.
У червні повідомлялось, що Трейсі завершить роботу в Росії.
Лінн Трейсі працювала послом у Росії з 2023 року. Вона стала першою жінкою на посаді посла США у Росії.
Раніше вона працювала у дипломатичних представництвах США в Росії, Вірменії, Туркменістані, Пакистані, Казахстані, Афганістані й Киргизстані.
Топ коментарі
+14 Володимир Д
показати весь коментар27.06.2025 08:33 Відповісти Посилання
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар27.06.2025 08:22 Відповісти Посилання
+7 Urs
показати весь коментар27.06.2025 08:51 Відповісти Посилання
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а на пости в США зараз назначає радник Трампа , рожденний в раше в російськомовній среді.
Тобто консерва ФСБ
Це ПИПЕЦ. Трамп угробит США
А МІНКУЛЬТ ТРЕБА ГРАНТИ У ШІЮ
кому ж не сподобається руская культура....