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Новини Відносини РФ та США
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Посол США Трейсі залишає Москву

Посол США в РФ Трейсі завершує свою роботу

Посол США в Росії Лінн Трейсі залишає Москву

Про це повідомила пресслужба посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Її діяльність відрізняли відкритість, чесність і переконаність у тому, що навіть у скрутні часи осмислений діалог важливий. Як сказала посол Трейсі: "Я пишаюся тим, що представляла свою країну в Москві у такий непростий час", - зазначили там.

У червні повідомлялось, що Трейсі завершить роботу в Росії.

Лінн Трейсі працювала послом у Росії з 2023 року. Вона стала першою жінкою на посаді посла США у Росії. 

Раніше вона працювала у дипломатичних представництвах США в Росії, Вірменії, Туркменістані, Пакистані, Казахстані, Афганістані й Киргизстані.

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Посол США в РФ Трейсі завершує свою роботу

Автор: 

посол (1110) росія (66417) США (23598)


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Топ коментарі
+14
Після "глубокого уважения к "русской культурє" нічого читати.
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27.06.2025 08:33 Відповісти
+9
Трамп втулить послом якогось "Віткоффа"
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27.06.2025 08:22 Відповісти
+7
у трампа є краща кандідатура - серхіо гор із Саратова.
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27.06.2025 08:51 Відповісти
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Трамп втулить послом якогось "Віткоффа"
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27.06.2025 08:22 Відповісти
ілона маска.
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27.06.2025 08:30 Відповісти
Хіба шо на Марс - побили горшки
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27.06.2025 08:33 Відповісти
Не Ілона Маска, а його батька Трамп назначить послом.
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27.06.2025 09:45 Відповісти
Його батько ж ніби американський паспорт не отримав. Так що після сварки з Маском для Донні це черговий мігрант))
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27.06.2025 10:26 Відповісти
у трампа є краща кандідатура - серхіо гор із Саратова.
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27.06.2025 08:51 Відповісти
Старий ідіот Віткофф у США запросив Дмитріева до себе до дому. І одразу получив у морду від контррозвідки США за непрофессіонализм
а на пости в США зараз назначає радник Трампа , рожденний в раше в російськомовній среді.
Тобто консерва ФСБ
Це ПИПЕЦ. Трамп угробит США
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27.06.2025 09:27 Відповісти
Після "глубокого уважения к "русской культурє" нічого читати.
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27.06.2025 08:33 Відповісти
Просто в Україні нема людей , щоб розповісти світу що 70% артефактів в ермитаже з України крадені . І усі ікони у третьяківкі з українських осель
А МІНКУЛЬТ ТРЕБА ГРАНТИ У ШІЮ
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27.06.2025 09:30 Відповісти
Дніще.
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27.06.2025 08:35 Відповісти
Недарма зйобує,)
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27.06.2025 08:35 Відповісти
сьорбати водку відрами та зажирати черпаками чорної ікри в компанії красивих голих мальчіков в трусіках.
кому ж не сподобається руская культура....
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27.06.2025 08:53 Відповісти
Посольство теж можна вивозити, бо, в країні-терористці, послів не має бути, тільки пристави чи поліція
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27.06.2025 08:59 Відповісти
Одна йде, друга - приїде. Але, в цілому, посол залишається?!?! То яка різниця яке прізвище?
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27.06.2025 09:52 Відповісти
 
 