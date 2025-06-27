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Посол США Трейси покидает Москву
Посол США в России Линн Трейси покидает Москву
Об этом сообщила пресс-служба посольства США, информирует Цензор.НЕТ.
"Ее деятельность отличали открытость, честность и убежденность в том, что даже в трудные времена осмысленный диалог важен. Как сказала посол Трейси: "Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время", - отметили там.
В июне сообщалось, что Трейси завершит работу в России.
Линн Трейси работала послом в России с 2023 года. Она стала первой женщиной на посту посла США в России.
Ранее она работала в дипломатических представительствах США в России, Армении, Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане.
Топ комментарии
+15 Володимир Д
показать весь комментарий27.06.2025 08:33 Ответить Ссылка
+9 Валентин Коваль #587289
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+7 Urs
показать весь комментарий27.06.2025 08:51 Ответить Ссылка
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а на пости в США зараз назначає радник Трампа , рожденний в раше в російськомовній среді.
Тобто консерва ФСБ
Це ПИПЕЦ. Трамп угробит США
А МІНКУЛЬТ ТРЕБА ГРАНТИ У ШІЮ
кому ж не сподобається руская культура....