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Новости Отношения РФ и США
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Посол США Трейси покидает Москву

Посол США в РФ Трейси завершает свою работу

Посол США в России Линн Трейси покидает Москву

Об этом сообщила пресс-служба посольства США, информирует Цензор.НЕТ.

"Ее деятельность отличали открытость, честность и убежденность в том, что даже в трудные времена осмысленный диалог важен. Как сказала посол Трейси: "Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время", - отметили там.

В июне сообщалось, что Трейси завершит работу в России.

Линн Трейси работала послом в России с 2023 года. Она стала первой женщиной на посту посла США в России.

Ранее она работала в дипломатических представительствах США в России, Армении, Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане.

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Посол США в РФ Трейси завершает свою работу

Автор: 

посол (1809) россия (96413) США (27316)


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Топ комментарии
+15
Після "глубокого уважения к "русской культурє" нічого читати.
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27.06.2025 08:33 Ответить
+9
Трамп втулить послом якогось "Віткоффа"
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27.06.2025 08:22 Ответить
+7
у трампа є краща кандідатура - серхіо гор із Саратова.
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27.06.2025 08:51 Ответить
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Трамп втулить послом якогось "Віткоффа"
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27.06.2025 08:22 Ответить
ілона маска.
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27.06.2025 08:30 Ответить
Хіба шо на Марс - побили горшки
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27.06.2025 08:33 Ответить
Не Ілона Маска, а його батька Трамп назначить послом.
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27.06.2025 09:45 Ответить
Його батько ж ніби американський паспорт не отримав. Так що після сварки з Маском для Донні це черговий мігрант))
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27.06.2025 10:26 Ответить
у трампа є краща кандідатура - серхіо гор із Саратова.
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27.06.2025 08:51 Ответить
Старий ідіот Віткофф у США запросив Дмитріева до себе до дому. І одразу получив у морду від контррозвідки США за непрофессіонализм
а на пости в США зараз назначає радник Трампа , рожденний в раше в російськомовній среді.
Тобто консерва ФСБ
Це ПИПЕЦ. Трамп угробит США
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27.06.2025 09:27 Ответить
Після "глубокого уважения к "русской культурє" нічого читати.
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27.06.2025 08:33 Ответить
Просто в Україні нема людей , щоб розповісти світу що 70% артефактів в ермитаже з України крадені . І усі ікони у третьяківкі з українських осель
А МІНКУЛЬТ ТРЕБА ГРАНТИ У ШІЮ
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27.06.2025 09:30 Ответить
Дніще.
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27.06.2025 08:35 Ответить
Недарма зйобує,)
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27.06.2025 08:35 Ответить
сьорбати водку відрами та зажирати черпаками чорної ікри в компанії красивих голих мальчіков в трусіках.
кому ж не сподобається руская культура....
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27.06.2025 08:53 Ответить
Посольство теж можна вивозити, бо, в країні-терористці, послів не має бути, тільки пристави чи поліція
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27.06.2025 08:59 Ответить
Одна йде, друга - приїде. Але, в цілому, посол залишається?!?! То яка різниця яке прізвище?
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27.06.2025 09:52 Ответить
 
 