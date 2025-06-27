Посол США Трейси покидает Москву

Посол США в России Линн Трейси покидает Москву

Об этом сообщила пресс-служба посольства США, информирует Цензор.НЕТ.

"Ее деятельность отличали открытость, честность и убежденность в том, что даже в трудные времена осмысленный диалог важен. Как сказала посол Трейси: "Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время", - отметили там.

В июне сообщалось, что Трейси завершит работу в России.

Линн Трейси работала послом в России с 2023 года. Она стала первой женщиной на посту посла США в России.

Ранее она работала в дипломатических представительствах США в России, Армении, Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане.

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