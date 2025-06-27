Росія збирає дрони для війни проти України, вербуючи жінок по всьому світу, - Le Monde

Москва продовжує нарощувати виробництво ударних дронів і розширює вербування молодих жінок з Африки, Латинської Америки та Південної Азії під виглядом "навчальних програм".

Про це повідомляє Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінок віком 18-22 років, здебільшого з Уганди, Малі, Камеруну, Сьєрра-Леоне, Ботсвани, Зімбабве та Південного Судану, через програму Alabuga Start набирають на роботу в особливу економічну зону "Алабуга" в Татарстані, де вони збирають дрони "Герань" для ударів по Україні. Згодом географія вербування охопила Латинську Америку та Південну Азію.

За даними розслідувачів, вербування здійснюється через соцмережі, посольства РФ в Африці та місцевих посередників. Багато жінок не знали, що працюватимуть у військовій промисловості, вважали, що долучаються до виробничого стажування.

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У звітах ідеться про:

обманні умови вербування,

тривалі робочі зміни,

нагляд і репресивне керівництво,

здоров’я працівниць, що страждає від хімікатів,

випадки расизму і жорсткого контролю.

Повідомляється, що виробництво в "Алабузі" фінансується та координується Міністерством оборони РФ. Цей кейс ілюструє, як військова економіка Росії ґрунтується на перетині бізнесу, держави і транснаціональної злочинності.

Після публікації частина держав почала реагувати на ситуацію. Зокрема, поліція Ботсвани звернулася до Інтерполу з проханням провести розслідування за заявами про торгівлю людьми, отриманими від колишніх працівниць російської ОЕЗ.

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