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Новини Виробництво дронів
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Росія збирає дрони для війни проти України, вербуючи жінок по всьому світу, - Le Monde

Україна отримає дрони від Литви

Москва продовжує нарощувати виробництво ударних дронів і розширює вербування молодих жінок з Африки, Латинської Америки та Південної Азії під виглядом "навчальних програм".

Про це повідомляє Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінок віком 18-22 років, здебільшого з Уганди, Малі, Камеруну, Сьєрра-Леоне, Ботсвани, Зімбабве та Південного Судану, через програму Alabuga Start набирають на роботу в особливу економічну зону "Алабуга" в Татарстані, де вони збирають дрони "Герань" для ударів по Україні. Згодом географія вербування охопила Латинську Америку та Південну Азію.

За даними розслідувачів, вербування здійснюється через соцмережі, посольства РФ в Африці та місцевих посередників. Багато жінок не знали, що працюватимуть у військовій промисловості, вважали, що долучаються до виробничого стажування.

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У звітах ідеться про:

  • обманні умови вербування,

  • тривалі робочі зміни,

  • нагляд і репресивне керівництво,

  • здоров’я працівниць, що страждає від хімікатів,

  • випадки расизму і жорсткого контролю.

Повідомляється, що виробництво в "Алабузі" фінансується та координується Міністерством оборони РФ. Цей кейс ілюструє, як військова економіка Росії ґрунтується на перетині бізнесу, держави і транснаціональної злочинності.

Після публікації частина держав почала реагувати на ситуацію. Зокрема, поліція Ботсвани звернулася до Інтерполу з проханням провести розслідування за заявами про торгівлю людьми, отриманими від колишніх працівниць російської ОЕЗ.

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Автор: 

росія (66431) дрони (5006)


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Топ коментарі
+6
Наполеон сказав:
"Для війни потрібні три речи: ГРОШ, ГРОШІ і ГРОШІ!"
Якщо у Рашки відберуть гроші - війна миттєво закінчиться.
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27.06.2025 15:34 Відповісти
+1
Чоловіки з "угандів" вже просікли, що "збирання дронів" плавно перетікає у "примусову мобілізацію" та ні за які гроші не їдуть?
Нехай жінки не сподіваються - їх Рашка теж без будь яких сумнівів не вздовж почне мобілізувати...
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27.06.2025 15:32 Відповісти
+1
Імпортозаміщення мать вашу, вже навіть наташу на розу заміняють, магамед тепер дрючить розу, а не наташу, імпортозаміщення 100%!
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27.06.2025 15:32 Відповісти
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Чоловіки з "угандів" вже просікли, що "збирання дронів" плавно перетікає у "примусову мобілізацію" та ні за які гроші не їдуть?
Нехай жінки не сподіваються - їх Рашка теж без будь яких сумнівів не вздовж почне мобілізувати...
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27.06.2025 15:32 Відповісти
Імпортозаміщення мать вашу, вже навіть наташу на розу заміняють, магамед тепер дрючить розу, а не наташу, імпортозаміщення 100%!
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27.06.2025 15:32 Відповісти
Наполеон сказав:
"Для війни потрібні три речи: ГРОШ, ГРОШІ і ГРОШІ!"
Якщо у Рашки відберуть гроші - війна миттєво закінчиться.
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27.06.2025 15:34 Відповісти
На голодне брюхо особо не повоюєшь!
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27.06.2025 15:47 Відповісти
Як каже русня, есть наёмные рабочие, а есть - *******.
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27.06.2025 15:42 Відповісти
І вгадайте кого наймають, а кого найобуют!
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27.06.2025 15:48 Відповісти
Найобують того, хто не відплатить за найобку.
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27.06.2025 15:49 Відповісти
Може і нашим спецслужбам доцільно використати той самий контингент, заплативши йому трохи більше за здійснення диверсій на заводах рашистів, куди рашисти масово завозять працівників з Африки та інших країн?
Зрозуміло, що потрібно буде детально розробити відповідні спецоперації та забезпечити виконавців всім необхідним. Наші спецслужбісти, які займаються своїми справами професійно, вже неодноразово доводили свою компетентність, здійснюючи операції на рівні Моссаду.
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27.06.2025 15:44 Відповісти
Шкода що чорних жінок не можна продати китайцям. Продадуть кацапок а чорні працюватимуть в раші
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27.06.2025 15:44 Відповісти
Це вже давно й всі знають,а зараз пішов "хайп"-"Фігаро","ля Монд","Політико","Колл стріт джорнал"... головне,що б бургер десь у Альпах прочитав,а наші "баклани" всю цю маячню-передруковують,для кого, навіщо?
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27.06.2025 15:49 Відповісти
"Уілл", звичайно.
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27.06.2025 15:51 Відповісти
це що за стаття ? навіть занепокоєння не виразили опше ох..ли
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27.06.2025 16:01 Відповісти
Свою безмежну підлість та ницість кацапи називають "руская смєкалка".
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27.06.2025 16:36 Відповісти
 
 