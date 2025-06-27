Росія збирає дрони для війни проти України, вербуючи жінок по всьому світу, - Le Monde
Москва продовжує нарощувати виробництво ударних дронів і розширює вербування молодих жінок з Африки, Латинської Америки та Південної Азії під виглядом "навчальних програм".
Про це повідомляє Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, жінок віком 18-22 років, здебільшого з Уганди, Малі, Камеруну, Сьєрра-Леоне, Ботсвани, Зімбабве та Південного Судану, через програму Alabuga Start набирають на роботу в особливу економічну зону "Алабуга" в Татарстані, де вони збирають дрони "Герань" для ударів по Україні. Згодом географія вербування охопила Латинську Америку та Південну Азію.
За даними розслідувачів, вербування здійснюється через соцмережі, посольства РФ в Африці та місцевих посередників. Багато жінок не знали, що працюватимуть у військовій промисловості, вважали, що долучаються до виробничого стажування.
У звітах ідеться про:
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обманні умови вербування,
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тривалі робочі зміни,
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нагляд і репресивне керівництво,
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здоров’я працівниць, що страждає від хімікатів,
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випадки расизму і жорсткого контролю.
Повідомляється, що виробництво в "Алабузі" фінансується та координується Міністерством оборони РФ. Цей кейс ілюструє, як військова економіка Росії ґрунтується на перетині бізнесу, держави і транснаціональної злочинності.
Після публікації частина держав почала реагувати на ситуацію. Зокрема, поліція Ботсвани звернулася до Інтерполу з проханням провести розслідування за заявами про торгівлю людьми, отриманими від колишніх працівниць російської ОЕЗ.
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Нехай жінки не сподіваються - їх Рашка теж без будь яких сумнівів не вздовж почне мобілізувати...
"Для війни потрібні три речи: ГРОШ, ГРОШІ і ГРОШІ!"
Якщо у Рашки відберуть гроші - війна миттєво закінчиться.
Зрозуміло, що потрібно буде детально розробити відповідні спецоперації та забезпечити виконавців всім необхідним. Наші спецслужбісти, які займаються своїми справами професійно, вже неодноразово доводили свою компетентність, здійснюючи операції на рівні Моссаду.