Россия собирает дроны для войны против Украины, вербуя женщин по всему миру, - Le Monde

Москва продолжает наращивать производство ударных дронов и расширяет вербовку молодых женщин из Африки, Латинской Америки и Южной Азии под видом "учебных программ".

Об этом сообщает Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщин в возрасте 18-22 лет, в основном из Уганды, Мали, Камеруна, Сьерра-Леоне, Ботсваны, Зимбабве и Южного Судана, через программу Alabuga Start набирают на работу в особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане, где они собирают дроны "Герань" для ударов по Украине. Впоследствии география вербовки охватила Латинскую Америку и Южную Азию.

По данным расследователей, вербовка осуществляется через соцсети, посольства РФ в Африке и местных посредников. Многие женщины не знали, что будут работать в военной промышленности, считали, что приобщаются к производственной стажировке.

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В отчетах говорится о:

обманные условия вербовки,

длительные рабочие смены,

надзор и репрессивное руководство,

здоровье работниц, страдающее от химикатов,

случаи расизма и жесткого контроля.

Сообщается, что производство в "Алабуге" финансируется и координируется Министерством обороны РФ. Этот кейс иллюстрирует, как военная экономика России основывается на пересечении бизнеса, государства и транснациональной преступности.

После публикации часть государств начала реагировать на ситуацию. В частности, полиция Ботсваны обратилась в Интерпол с просьбой провести расследование по заявлениям о торговле людьми, полученным от бывших работниц российской ОЭЗ.

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