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Новости Производство дронов
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Россия собирает дроны для войны против Украины, вербуя женщин по всему миру, - Le Monde

Украина получит дроны от Литвы

Москва продолжает наращивать производство ударных дронов и расширяет вербовку молодых женщин из Африки, Латинской Америки и Южной Азии под видом "учебных программ".

Об этом сообщает Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщин в возрасте 18-22 лет, в основном из Уганды, Мали, Камеруна, Сьерра-Леоне, Ботсваны, Зимбабве и Южного Судана, через программу Alabuga Start набирают на работу в особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане, где они собирают дроны "Герань" для ударов по Украине. Впоследствии география вербовки охватила Латинскую Америку и Южную Азию.

По данным расследователей, вербовка осуществляется через соцсети, посольства РФ в Африке и местных посредников. Многие женщины не знали, что будут работать в военной промышленности, считали, что приобщаются к производственной стажировке.

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В отчетах говорится о:

  • обманные условия вербовки,

  • длительные рабочие смены,

  • надзор и репрессивное руководство,

  • здоровье работниц, страдающее от химикатов,

  • случаи расизма и жесткого контроля.

Сообщается, что производство в "Алабуге" финансируется и координируется Министерством обороны РФ. Этот кейс иллюстрирует, как военная экономика России основывается на пересечении бизнеса, государства и транснациональной преступности.

После публикации часть государств начала реагировать на ситуацию. В частности, полиция Ботсваны обратилась в Интерпол с просьбой провести расследование по заявлениям о торговле людьми, полученным от бывших работниц российской ОЭЗ.

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Автор: 

россия (96420) дроны (4201)


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Топ комментарии
+5
Наполеон сказав:
"Для війни потрібні три речи: ГРОШ, ГРОШІ і ГРОШІ!"
Якщо у Рашки відберуть гроші - війна миттєво закінчиться.
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27.06.2025 15:34 Ответить
+1
Чоловіки з "угандів" вже просікли, що "збирання дронів" плавно перетікає у "примусову мобілізацію" та ні за які гроші не їдуть?
Нехай жінки не сподіваються - їх Рашка теж без будь яких сумнівів не вздовж почне мобілізувати...
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27.06.2025 15:32 Ответить
+1
Імпортозаміщення мать вашу, вже навіть наташу на розу заміняють, магамед тепер дрючить розу, а не наташу, імпортозаміщення 100%!
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27.06.2025 15:32 Ответить
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Чоловіки з "угандів" вже просікли, що "збирання дронів" плавно перетікає у "примусову мобілізацію" та ні за які гроші не їдуть?
Нехай жінки не сподіваються - їх Рашка теж без будь яких сумнівів не вздовж почне мобілізувати...
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27.06.2025 15:32 Ответить
Імпортозаміщення мать вашу, вже навіть наташу на розу заміняють, магамед тепер дрючить розу, а не наташу, імпортозаміщення 100%!
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27.06.2025 15:32 Ответить
Наполеон сказав:
"Для війни потрібні три речи: ГРОШ, ГРОШІ і ГРОШІ!"
Якщо у Рашки відберуть гроші - війна миттєво закінчиться.
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27.06.2025 15:34 Ответить
На голодне брюхо особо не повоюєшь!
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27.06.2025 15:47 Ответить
Як каже русня, есть наёмные рабочие, а есть - *******.
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27.06.2025 15:42 Ответить
І вгадайте кого наймають, а кого найобуют!
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27.06.2025 15:48 Ответить
Найобують того, хто не відплатить за найобку.
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27.06.2025 15:49 Ответить
Може і нашим спецслужбам доцільно використати той самий контингент, заплативши йому трохи більше за здійснення диверсій на заводах рашистів, куди рашисти масово завозять працівників з Африки та інших країн?
Зрозуміло, що потрібно буде детально розробити відповідні спецоперації та забезпечити виконавців всім необхідним. Наші спецслужбісти, які займаються своїми справами професійно, вже неодноразово доводили свою компетентність, здійснюючи операції на рівні Моссаду.
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27.06.2025 15:44 Ответить
Шкода що чорних жінок не можна продати китайцям. Продадуть кацапок а чорні працюватимуть в раші
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27.06.2025 15:44 Ответить
Це вже давно й всі знають,а зараз пішов "хайп"-"Фігаро","ля Монд","Політико","Колл стріт джорнал"... головне,що б бургер десь у Альпах прочитав,а наші "баклани" всю цю маячню-передруковують,для кого, навіщо?
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27.06.2025 15:49 Ответить
"Уілл", звичайно.
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27.06.2025 15:51 Ответить
це що за стаття ? навіть занепокоєння не виразили опше ох..ли
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27.06.2025 16:01 Ответить
Свою безмежну підлість та ницість кацапи називають "руская смєкалка".
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27.06.2025 16:36 Ответить
 
 