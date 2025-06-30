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Новини Обстріли Харкова
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Ворог вперше вдарив по Харкову дроном "Черніка". За тиждень зафіксовано 16 ворожих атак, - Терехов. ІНФОГРАФІКА

Минулого тижня російські загарбники не припиняли обстрілів Харкова, зафіксовано 16 ворожих атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 

"Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий дрон схожий за потужністю бойової частини на "Молнію", але має іншу конструкцію. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Протягом тижня внаслідок російських обстрілів  постраждали чотири особи, серед них - дитина.

"Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства. За цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області.", - розповів Терехов.

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Інфографіка

Автор: 

обстріл (29575) Харків (5747) Харківська область (1203) Харківський район (405)


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А на ньому шо, назва написана?! Хтось знає як працює ідентифікація?
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30.06.2025 11:59 Відповісти
А ми у відповідь АСФАЛЬТОМ! І потужним відосиком найдосвідченішого!
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30.06.2025 12:05 Відповісти
СЛАВА МІСТУ-ГЕРОЮ ХАРКІВ та ЙОГО ХОРОБРИМ ЖИТЕЛЯМ.
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30.06.2025 12:56 Відповісти
 
 