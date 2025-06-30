Враг впервые ударил по Харькову дроном "Черника". За неделю зафиксировано 16 вражеских атак, - Терехов. ИНФОГРАФИКА

На прошлой неделе российские захватчики не прекращали обстрелы Харькова, зафиксировано 16 вражеских атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Чаще всего враг бил "шахедами", но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый дрон похож по мощности боевой части на "Молнию", но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.

В течение недели в результате российских обстрелов пострадали четыре человека, среди них - ребенок.

"Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах. Разрушениям подверглись как жилые дома, так и гражданские предприятия. За этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области", - рассказал Терехов.

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