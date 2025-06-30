Вадефуль передав підрозділам МВС пакет допомоги

У межах візиту до України Федеральний міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль зустрівся із Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, аби передати черговий пакет допомоги підрозділам системи МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Я дуже радий зустрічати вас в Україні і хотів би виразити слова вдячності народу та уряду Федеративної Республіки Німеччина за ту підтримку, яку ви надаєте нам протягом цієї широкомасштабної війни. Майже 3,5 роки Україна виборює свободу і ми завжди відчуваємо міцне плече німецького народу. І коли ми говоримо про допомогу, ми не тільки маємо на увазі матеріальну чи технічну, в першу чергу ми говоримо про збереження життя наших людей", - зазначив Клименко.

Та додав, що завдяки всеосяжній підтримці офіційного Берліну підрозділи МВС отримали допомогу, яка сприяє швидкому реагуванню на загрози, захисту критичної інфраструктури, протидії ворожим БпЛА, розмінуванню, забезпеченню громадського порядку і документуванню воєнних злочинів. Окремо Ігор Клименко подякував за сприяння в галузі радіаційного, хімічного та біологічного захисту, адже ці засоби є життєво необхідними, особливо під час ліквідації наслідків атак на промислові об’єкти.

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Також міністр відзначив допомогу Німеччини у спецтехніці, яка дозволяє оперативно розчищати завали та рятувати людей на місцях російських атак.

Своєю чергою, Вадефуль запевнив, що його країна непохитна у своїй позиції і буде й надалі підтримувати Україну та надавати необхідну допомогу.

"Вже більше трьох років Україна борониться від загарбницької війни РФ, яка ведеться всупереч міжнародному праву і Німеччина та вільна Європа підтримують Україну у цій боротьбі. Приїхавши сюди ми хочемо показати, що ми непохитно стоїмо на вашому боці і надаватимемо підтримку й надалі. Окрім слів, звичайно, потрібна конкретна допомога, і ми підтримуємо вас відповідною технікою і оснащенням. Ця передача є символічним актом і має ще раз засвідчити, що Німеччина стоїть на боці України", - сказав він.

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