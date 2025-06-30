Вадефуль передал подразделениям МВД пакет помощи

В рамках визита в Украину Федеральный министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль встретился с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, чтобы передать очередной пакет помощи подразделениям системы МВД.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Я очень рад встречать вас в Украине и хотел бы выразить слова благодарности народу и правительству Федеративной Республики Германия за ту поддержку, которую вы оказываете нам в течение этой широкомасштабной войны. Почти 3,5 года Украина борется за свободу, и мы всегда чувствуем крепкое плечо немецкого народа. И когда мы говорим о помощи, мы не только имеем в виду материальную или техническую, в первую очередь мы говорим о сохранении жизни наших людей", - отметил Клименко.

И добавил, что благодаря всеобъемлющей поддержке официального Берлина подразделения МВД получили помощь, которая способствует быстрому реагированию на угрозы, защите критической инфраструктуры, противодействию вражеским БпЛА, разминированию, обеспечению общественного порядка и документированию военных преступлений. Отдельно Игорь Клименко поблагодарил за содействие в области радиационной, химической и биологической защиты, ведь эти средства являются жизненно необходимыми, особенно при ликвидации последствий атак на промышленные объекты.

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Также министр отметил помощь Германии в спецтехнике, которая позволяет оперативно расчищать завалы и спасать людей на местах российских атак.

В свою очередь, Вадефуль заверил, что его страна непоколебима в своей позиции и будет и в дальнейшем поддерживать Украину и оказывать необходимую помощь.

"Уже более трех лет Украина защищается от захватнической войны РФ, которая ведется вопреки международному праву, и Германия и свободная Европа поддерживают Украину в этой борьбе. Приехав сюда, мы хотим показать, что мы непоколебимо стоим на вашей стороне и будем оказывать поддержку и в дальнейшем. Кроме слов, конечно, нужна конкретная помощь, и мы поддерживаем вас соответствующей техникой и оснащением. Эта передача является символическим актом и должна еще раз засвидетельствовать, что Германия стоит на стороне Украины", - сказал он.

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