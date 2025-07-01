ППО знешкодила 47 ворожих безпілотників з 52, - Повітряні сили

У ніч проти 1 липня Росія атакувала Україну 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Пуски зафіксовані з Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 - збито вогневими засобами ураження, 33 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

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