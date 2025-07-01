ПВО обезвредила 47 вражеских беспилотников из 52, - Воздушные силы
В ночь на 1 июля Россия атаковала Украину 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Пуски зафиксированы из Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска.
Как информирует . об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 14 - сбиты огневыми средствами поражения, 33 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.
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