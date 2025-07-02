УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11536 відвідувачів онлайн
Новини Торгові війни Трампа Вплив мит Трампа на світову торгівлю
1 508 36

Трамп заявив про укладення "чудової" торговельної угоди з В’єтнамом

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що уклав "чудову" торговельну угоду з В'єтнамом, яка передбачає нульове мито для США.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь оголосити, що я щойно уклав торговельну угоду з Соціалістичною Республікою В’єтнам після розмови з То Ламом, високоповажним генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму. Це буде чудова угода про співпрацю між нашими двома країнами", - зазначив він.

За словами американського лідера, угода передбачає, що В'єтнам сплачуватиме США 20% мита на всі товари, що надходитимуть до країни, та 40% — на будь-які транзитні постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США негайно припиняють усі торговельні перемовини з Канадою, - Трамп

Водночас В'єтнам, каже Трамп, має надати Сполученим Штатам повний доступ до своїх ринків.

"Іншими словами, вони "відкриють свій ринок для Сполучених Штатів", що означає, що ми зможемо продавати нашу продукцію у В’єтнамі за нульовим митом", - радіє він.

Трамп додав, що мати справу з генсеком То Ламом "було абсолютним задоволенням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна затримка США військової допомоги Україні коштує життів, пауза має завершитися якнайшвидше, - духовний радник Трампа Бернс

Трамп заявив про укладення "чудової" торговельної угоди з В’єтнамом

Автор: 

США (23632) торгівля (1360) В’єтнам (63) Трамп Дональд (6333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Поясніть хтось є'банату що оте мито в 20% сплатить не В'єтнам а тупорилий реднек...
показати весь коментар
02.07.2025 20:41 Відповісти
+9
У Трампа все чудово а шо рашка шматує Україну - йому пох
показати весь коментар
02.07.2025 20:41 Відповісти
+7
Шоб ти здох, під@р...😡😡😡
показати весь коментар
02.07.2025 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Трампа все чудово а шо рашка шматує Україну - йому пох
показати весь коментар
02.07.2025 20:41 Відповісти
Поясніть хтось є'банату що оте мито в 20% сплатить не В'єтнам а тупорилий реднек...
показати весь коментар
02.07.2025 20:41 Відповісти
Реднеки такие же идиоты как он, вот один в один, потдерживают политику пошлин и зависают когда до трампа чек был например на бытовую технику 500$ а стал 650$ и ты обьясняешь что вот эти 150$ и есть та пошлина которую заплатил китай, верят что трамп самый честный президент кстати, потдерживают борьбу с нелегалами ибо они бандосы, но когда ты доказываешь им что трамп врет, везде где может, берет взятки скратно, имеет судимость, то вконце они отвечают так: эээээ, мммммм, хммммм, ыыыыыы, ааааааэээ, ну и целуйте своих демократов в задницу, ВСЕ!
показати весь коментар
02.07.2025 21:47 Відповісти
Шоб ти здох, під@р...😡😡😡
показати весь коментар
02.07.2025 20:44 Відповісти
Пішов нахер. Ти , та твій чудовий В'єтнам.
показати весь коментар
02.07.2025 20:45 Відповісти
Та зрозуміло шо радий... Бідний В'єтнам буд платити від 20 до 40 відсотків, а багаті США ніхєра
показати весь коментар
02.07.2025 20:47 Відповісти
глава вьетнама - генсек компартии и трамп его нагнул. красава
показати весь коментар
02.07.2025 21:14 Відповісти
У нас є чудовий собачий пеніс за ресурси. Бубочка наша з цим хером в руці поведе нас на бій з москалями.
показати весь коментар
02.07.2025 20:51 Відповісти
На черзі чудові угоди з Мадагаскаром і Бурунді...
показати весь коментар
02.07.2025 20:53 Відповісти
дійсно чудово. Але 99% - бреше руда бібізяна. Скільки у В'єтмані потенційних покупівців амеріканських товарів, як що поруч є Кітай? Що і буде купавати В'єтнам то лише ******* технології
показати весь коментар
02.07.2025 20:54 Відповісти
В'єтнам експортує в США в 10 разів більше ніж імпортує.Тобто ці 20 % ляжуть на плечі рядових американців.Так шо рижий клоун знову сам себе переграв.
показати весь коментар
02.07.2025 20:57 Відповісти
Тампон пішов по рукам комуністів.
показати весь коментар
02.07.2025 20:57 Відповісти
Тампон невиліковний шизоїд. Воно тільки знає слово угода. Воно підпише що завгодно і з ким завгодно аби заявити що він охеренний бізнесмен. Хоча всі знають що воно 6-ти разовий банкрут і бізнесмен з нього як з гівна куля
показати весь коментар
02.07.2025 21:01 Відповісти
Старого ідіота не просто так висунули від республіканців , певен - за ним стоять ті , хто отримує величезний профіт від його діяльності
показати весь коментар
02.07.2025 21:12 Відповісти
Який чудовий день! Я міцний, як той пень! Який чудовий Я і пісєнька моя! )))
показати весь коментар
02.07.2025 20:58 Відповісти
Мито буде платити американський споживач , а те що амери могли б в себе виробляти для експорту у В'єтнам , вже давно , виробляєттся в самому В'єтнамі чи в Китаї ...
показати весь коментар
02.07.2025 20:58 Відповісти
Там нет смысла обьяснять, все кто голосовал за трампа потдерживают его с пеной у рта, но когда им говоришь что вот это китай и он стал на 20% дороже то вот эти +20$ для тебя и есть то мыто которое платит китай, надо просто видеть ********* этих дурачков!
показати весь коментар
02.07.2025 21:06 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2025 21:23 Відповісти
У нього навіть з Канадою при першій каденції був підписаний самий ліпший торгівельний договір століття. Про який недавно питав, хто такий препоганющий договір підписував?
показати весь коментар
02.07.2025 21:01 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2025 21:01 Відповісти
Не вьетнам заплатит 20%, а твои magaмеды заплатят, какой транзит они через сша делают я понятия не имею!
показати весь коментар
02.07.2025 21:01 Відповісти
У чудака з божевільні все чудово! Правда, у даному випадку може слово чудак повинно починатись з іншої літери!
показати весь коментар
02.07.2025 21:03 Відповісти
Україна і Європа могла закуповувати в сша зброї на десятки мільярдів доларів щороку. Про таку вигідну угоду мріють всі країни. Але Тампон відкинув цю угоду і підписав якийсь папірець з в'єтконгівцями про поставку в сша трусів і черевиків. Ще й назвать це чудовою угодою. Це млять невиліковний Шизоїд
показати весь коментар
02.07.2025 21:05 Відповісти
Отстаньте от Деда! Пусть живет в своих сладких мечтах! Уклал Вьетнам, молодец!
показати весь коментар
02.07.2025 21:05 Відповісти
Трамп заявив про укладення "чудової" торговельної угоди з В'єтнамом. Чергова перемога?

Лакировщик действительности. Здається так називали тих, хто прикрашаючи, представляє щось у вигляді далекому від дійсності.

Навіть т. Сталін особисто так не популяризував свою супергеніальність, як Трамп.

Про те, що "США призупинили допомогу Україні" якось скромніше і стриманіше...
https://www.graycell.ru/answer/3/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D1%91%D1%80
показати весь коментар
02.07.2025 21:10 Відповісти
Шанувальник диктаторів, бо сам таким хоче бути. Заздрить кіму і путлєру.
показати весь коментар
02.07.2025 21:21 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2025 21:31 Відповісти
намажте його
показати весь коментар
02.07.2025 21:49 Відповісти
Нет КОКА ВЪЕТНАМСКАЯ РИСОВАЯ С ПРИМЕСЬЮ ЭГО ДУХОВ!!!!
показати весь коментар
02.07.2025 22:01 Відповісти
Прошу уточнити місце мазання.
показати весь коментар
02.07.2025 22:01 Відповісти
Во Вьетнаме заводы Самсунг, а они производят много всего, не только телефоны, и всё очень важно для США
показати весь коментар
02.07.2025 21:55 Відповісти
Чудесно, расчудесно
Вращается Земля
У всех свои слова
Ку-ку поёт кукушка
А я пою ква-ква
показати весь коментар
02.07.2025 22:00 Відповісти
Дед бесит больше чем ху.ло мацковское! Быстрее бы оно сдохло.
показати весь коментар
02.07.2025 22:12 Відповісти
Як вже ж ти за....бав....
показати весь коментар
02.07.2025 22:53 Відповісти
Прорив по-трампівськи.
показати весь коментар
02.07.2025 22:54 Відповісти
 
 