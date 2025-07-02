Трамп заявив про укладення "чудової" торговельної угоди з В’єтнамом

Американський президент Дональд Трамп заявив, що уклав "чудову" торговельну угоду з В'єтнамом, яка передбачає нульове мито для США.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь оголосити, що я щойно уклав торговельну угоду з Соціалістичною Республікою В’єтнам після розмови з То Ламом, високоповажним генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму. Це буде чудова угода про співпрацю між нашими двома країнами", - зазначив він.

За словами американського лідера, угода передбачає, що В'єтнам сплачуватиме США 20% мита на всі товари, що надходитимуть до країни, та 40% — на будь-які транзитні постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США негайно припиняють усі торговельні перемовини з Канадою, - Трамп

Водночас В'єтнам, каже Трамп, має надати Сполученим Штатам повний доступ до своїх ринків.

"Іншими словами, вони "відкриють свій ринок для Сполучених Штатів", що означає, що ми зможемо продавати нашу продукцію у В’єтнамі за нульовим митом", - радіє він.

Трамп додав, що мати справу з генсеком То Ламом "було абсолютним задоволенням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна затримка США військової допомоги Україні коштує життів, пауза має завершитися якнайшвидше, - духовний радник Трампа Бернс