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Новости Торговые войны Трампа Влияние пошлин Трампа на мировую торговлю
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Трамп заявил о заключении "замечательного" торгового соглашения с Вьетнамом

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что заключил "замечательное" торговое соглашение с Вьетнамом, которое предусматривает нулевую пошлину для США.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам после разговора с То Ламом, достопочтенным генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама. Это будет замечательное соглашение о сотрудничестве между нашими двумя странами", - отметил он.

По словам американского лидера, соглашение предусматривает, что Вьетнам будет платить США 20% пошлины на все товары, которые будут поступать в страну, и 40% - на любые транзитные поставки.

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В то же время Вьетнам, говорит Трамп, должен предоставить Соединенным Штатам полный доступ к своим рынкам.

"Другими словами, они "откроют свой рынок для Соединенных Штатов", что означает, что мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине", - радуется он.

Трамп добавил, что иметь дело с генсеком То Ламом "было абсолютным удовольствием".

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Трамп заявил о заключении "чудової" торговельної угоди з В’єтнамом

Автор: 

США (27348) торговля (969) Вьетнам (56) Трамп Дональд (5865)


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Топ комментарии
+7
Поясніть хтось є'банату що оте мито в 20% сплатить не В'єтнам а тупорилий реднек...
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02.07.2025 20:41 Ответить
+6
У Трампа все чудово а шо рашка шматує Україну - йому пох
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02.07.2025 20:41 Ответить
+3
Пішов нахер. Ти , та твій чудовий В'єтнам.
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02.07.2025 20:45 Ответить
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У Трампа все чудово а шо рашка шматує Україну - йому пох
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02.07.2025 20:41 Ответить
Поясніть хтось є'банату що оте мито в 20% сплатить не В'єтнам а тупорилий реднек...
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02.07.2025 20:41 Ответить
Реднеки такие же идиоты как он, вот один в один, потдерживают политику пошлин и зависают когда до трампа чек был например на бытовую технику 500$ а стал 650$ и ты обьясняешь что вот эти 150$ и есть та пошлина которую заплатил китай, верят что трамп самый честный президент кстати, потдерживают борьбу с нелегалами ибо они бандосы, но когда ты доказываешь им что трамп врет, везде где может, берет взятки скратно, имеет судимость, то вконце они отвечают так: эээээ, мммммм, хммммм, ыыыыыы, ааааааэээ, ну и целуйте своих демократов в задницу, ВСЕ!
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02.07.2025 21:47 Ответить
Шоб ти здох, під@р...😡😡😡
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02.07.2025 20:44 Ответить
Пішов нахер. Ти , та твій чудовий В'єтнам.
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02.07.2025 20:45 Ответить
Та зрозуміло шо радий... Бідний В'єтнам буд платити від 20 до 40 відсотків, а багаті США ніхєра
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02.07.2025 20:47 Ответить
глава вьетнама - генсек компартии и трамп его нагнул. красава
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02.07.2025 21:14 Ответить
У нас є чудовий собачий пеніс за ресурси. Бубочка наша з цим хером в руці поведе нас на бій з москалями.
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02.07.2025 20:51 Ответить
На черзі чудові угоди з Мадагаскаром і Бурунді...
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02.07.2025 20:53 Ответить
дійсно чудово. Але 99% - бреше руда бібізяна. Скільки у В'єтмані потенційних покупівців амеріканських товарів, як що поруч є Кітай? Що і буде купавати В'єтнам то лише ******* технології
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02.07.2025 20:54 Ответить
В'єтнам експортує в США в 10 разів більше ніж імпортує.Тобто ці 20 % ляжуть на плечі рядових американців.Так шо рижий клоун знову сам себе переграв.
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02.07.2025 20:57 Ответить
Тампон пішов по рукам комуністів.
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02.07.2025 20:57 Ответить
Тампон невиліковний шизоїд. Воно тільки знає слово угода. Воно підпише що завгодно і з ким завгодно аби заявити що він охеренний бізнесмен. Хоча всі знають що воно 6-ти разовий банкрут і бізнесмен з нього як з гівна куля
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02.07.2025 21:01 Ответить
Старого ідіота не просто так висунули від республіканців , певен - за ним стоять ті , хто отримує величезний профіт від його діяльності
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02.07.2025 21:12 Ответить
Який чудовий день! Я міцний, як той пень! Який чудовий Я і пісєнька моя! )))
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02.07.2025 20:58 Ответить
Мито буде платити американський споживач , а те що амери могли б в себе виробляти для експорту у В'єтнам , вже давно , виробляєттся в самому В'єтнамі чи в Китаї ...
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02.07.2025 20:58 Ответить
Там нет смысла обьяснять, все кто голосовал за трампа потдерживают его с пеной у рта, но когда им говоришь что вот это китай и он стал на 20% дороже то вот эти +20$ для тебя и есть то мыто которое платит китай, надо просто видеть ********* этих дурачков!
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02.07.2025 21:06 Ответить
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02.07.2025 21:23 Ответить
У нього навіть з Канадою при першій каденції був підписаний самий ліпший торгівельний договір століття. Про який недавно питав, хто такий препоганющий договір підписував?
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02.07.2025 21:01 Ответить
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02.07.2025 21:01 Ответить
Не вьетнам заплатит 20%, а твои magaмеды заплатят, какой транзит они через сша делают я понятия не имею!
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02.07.2025 21:01 Ответить
У чудака з божевільні все чудово! Правда, у даному випадку може слово чудак повинно починатись з іншої літери!
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02.07.2025 21:03 Ответить
Україна і Європа могла закуповувати в сша зброї на десятки мільярдів доларів щороку. Про таку вигідну угоду мріють всі країни. Але Тампон відкинув цю угоду і підписав якийсь папірець з в'єтконгівцями про поставку в сша трусів і черевиків. Ще й назвать це чудовою угодою. Це млять невиліковний Шизоїд
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02.07.2025 21:05 Ответить
Отстаньте от Деда! Пусть живет в своих сладких мечтах! Уклал Вьетнам, молодец!
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02.07.2025 21:05 Ответить
Трамп заявив про укладення "чудової" торговельної угоди з В'єтнамом. Чергова перемога?

Лакировщик действительности. Здається так називали тих, хто прикрашаючи, представляє щось у вигляді далекому від дійсності.

Навіть т. Сталін особисто так не популяризував свою супергеніальність, як Трамп.

Про те, що "США призупинили допомогу Україні" якось скромніше і стриманіше...
https://www.graycell.ru/answer/3/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D1%91%D1%80
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02.07.2025 21:10 Ответить
Шанувальник диктаторів, бо сам таким хоче бути. Заздрить кіму і путлєру.
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02.07.2025 21:21 Ответить
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02.07.2025 21:31 Ответить
намажте його
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02.07.2025 21:49 Ответить
Во Вьетнаме заводы Самсунг, а они производят много всего, не только телефоны, и всё очень важно для США
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02.07.2025 21:55 Ответить
 
 