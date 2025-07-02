Трамп заявил о заключении "замечательного" торгового соглашения с Вьетнамом
Американский президент Дональд Трамп заявил, что заключил "замечательное" торговое соглашение с Вьетнамом, которое предусматривает нулевую пошлину для США.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам после разговора с То Ламом, достопочтенным генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама. Это будет замечательное соглашение о сотрудничестве между нашими двумя странами", - отметил он.
По словам американского лидера, соглашение предусматривает, что Вьетнам будет платить США 20% пошлины на все товары, которые будут поступать в страну, и 40% - на любые транзитные поставки.
В то же время Вьетнам, говорит Трамп, должен предоставить Соединенным Штатам полный доступ к своим рынкам.
"Другими словами, они "откроют свой рынок для Соединенных Штатов", что означает, что мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине", - радуется он.
Трамп добавил, что иметь дело с генсеком То Ламом "было абсолютным удовольствием".
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Лакировщик действительности. Здається так називали тих, хто прикрашаючи, представляє щось у вигляді далекому від дійсності.
Навіть т. Сталін особисто так не популяризував свою супергеніальність, як Трамп.
Про те, що "США призупинили допомогу Україні" якось скромніше і стриманіше...
https://www.graycell.ru/answer/3/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D1%91%D1%80