Трамп заявил о заключении "замечательного" торгового соглашения с Вьетнамом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что заключил "замечательное" торговое соглашение с Вьетнамом, которое предусматривает нулевую пошлину для США.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам после разговора с То Ламом, достопочтенным генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама. Это будет замечательное соглашение о сотрудничестве между нашими двумя странами", - отметил он.

По словам американского лидера, соглашение предусматривает, что Вьетнам будет платить США 20% пошлины на все товары, которые будут поступать в страну, и 40% - на любые транзитные поставки.

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В то же время Вьетнам, говорит Трамп, должен предоставить Соединенным Штатам полный доступ к своим рынкам.

"Другими словами, они "откроют свой рынок для Соединенных Штатов", что означает, что мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине", - радуется он.

Трамп добавил, что иметь дело с генсеком То Ламом "было абсолютным удовольствием".

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