США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой, - Трамп
Президент США Трамп сообщил, что немедленно прекращает все переговорные процессы по торговле с Канадой и угрожает ввести новые пошлины.
Об этом Трамп написал на Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в частности из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний, что является прямой и вопиющей атакой на нашу страну", - заявил он.
В частности, в ответ на намерение Канады ввести "возмутительный налог", США объявляют о полном прекращении всех торговых дискуссий со страной. Решение Трампа вступает в силу немедленно.
Американский лидер отметил, что Канада, очевидно, следует примеру Европейского Союза, который уже ввел подобный налог и сейчас обсуждает этот вопрос с США.
В течение семи дней будут объявлены пошлины, которые Канада будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами, добавил Трамп.
Отметим, что налог Канады на цифровые услуги равен 3% дохода от цифровых услуг, который компания получает от канадских пользователей, и составляет свыше 20 миллионов канадских долларов ($14,6 миллиона) в год.
Этот налог будет применяться к крупным IТ-компаниям, которые в основном имеют американское происхождение.
Компании, на которые распространяется действие этого налога, должны перечислить средства в федеральный бюджет до 30 июня.
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... потім війна перейшла на інші продукти, газ...
Це для тих хто вірить що війна почалася в 2014 - брехня - десь в 2012 зразу після закінчення першої чеченської
Та дайте йому вже спокійно дожити свій вік.
щоб Трампушка хоч раз побикував туди куди треба
Скоріше б.
$14,6 мільйона, - цікаво, а в Україні така сума, чи це лише всьго не вартість застави уважаємого чєловєка?
А у них -міждержавний срач.
Канада - США торгівля на 99% була без мит.
Тим часом, Канада відправила товари на суму 413 мільярдів доларів до США минулого року, що є третім за величиною джерелом іноземних товарів.
Запровадження вищих тарифів на Канaду може призвести до того, що країна відповість, запровадивши вищі тарифи на американські товари.
Це матиме негативний вплив на економіки обох країн.
"США підписали торгівельну угоду з Китаєм"
Але електриками і водіями економіку не піднімеш, тому про багатство Канади можна хіба що почитати у вікіпедії, а по факту- всі економлять і рахують зароблені на двох роботах копійки, всюди кеш щоб не світити в податковій...