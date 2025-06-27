США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой, - Трамп

Президент США Трамп сообщил, что немедленно прекращает все переговорные процессы по торговле с Канадой и угрожает ввести новые пошлины.

Об этом Трамп написал на Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в частности из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний, что является прямой и вопиющей атакой на нашу страну", - заявил он.

В частности, в ответ на намерение Канады ввести "возмутительный налог", США объявляют о полном прекращении всех торговых дискуссий со страной. Решение Трампа вступает в силу немедленно.

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Американский лидер отметил, что Канада, очевидно, следует примеру Европейского Союза, который уже ввел подобный налог и сейчас обсуждает этот вопрос с США.

В течение семи дней будут объявлены пошлины, которые Канада будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами, добавил Трамп.

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Отметим, что налог Канады на цифровые услуги равен 3% дохода от цифровых услуг, который компания получает от канадских пользователей, и составляет свыше 20 миллионов канадских долларов ($14,6 миллиона) в год.

Этот налог будет применяться к крупным IТ-компаниям, которые в основном имеют американское происхождение.

Компании, на которые распространяется действие этого налога, должны перечислить средства в федеральный бюджет до 30 июня.

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