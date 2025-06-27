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Новости Торговые войны Трампа Отношения США и Канады
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США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой, - Трамп

встреча Трампа и Карни в Белом доме

Президент США Трамп сообщил, что немедленно прекращает все переговорные процессы по торговле с Канадой и угрожает ввести новые пошлины.

Об этом Трамп написал на Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в частности из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний, что является прямой и вопиющей атакой на нашу страну", - заявил он.

В частности, в ответ на намерение Канады ввести "возмутительный налог", США объявляют о полном прекращении всех торговых дискуссий со страной. Решение Трампа вступает в силу немедленно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США больше не будут говорить об аннексии Канады, - посол Хоэкстера

Американский лидер отметил, что Канада, очевидно, следует примеру Европейского Союза, который уже ввел подобный налог и сейчас обсуждает этот вопрос с США.

В течение семи дней будут объявлены пошлины, которые Канада будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами, добавил Трамп.

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Трамп: США прекращают торговые переговоры с Канадой

Отметим, что налог Канады на цифровые услуги равен 3% дохода от цифровых услуг, который компания получает от канадских пользователей, и составляет свыше 20 миллионов канадских долларов ($14,6 миллиона) в год.

Этот налог будет применяться к крупным IТ-компаниям, которые в основном имеют американское происхождение.

Компании, на которые распространяется действие этого налога, должны перечислить средства в федеральный бюджет до 30 июня.

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Автор: 

Канада (2112) переговоры (5090) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+36
Чергове загострення хвороби
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27.06.2025 22:15 Ответить
+29
та, ти, курво, вляжешся чи нє?!
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27.06.2025 22:20 Ответить
+10
Шизоїд невиліковний. З Іраном воно помирилося, з Китаєм помирилося, з Бульбофюрером вже веде якісь договорняки. Зате Європа і Канада для нього вороги
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27.06.2025 22:37 Ответить
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Чергове загострення хвороби
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27.06.2025 22:15 Ответить
дедушка опять не с той ноги встал
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27.06.2025 22:22 Ответить
Да Канада уже и так всю нефть в Китай продает , а не трамбону за безценок!
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27.06.2025 22:33 Ответить
Заклейте, нарешті, рот скотчем цьому старому дебілу в червоній бейсболці!
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27.06.2025 23:13 Ответить
Воно купалось у теплій ванні НАТівської гри типу Єрмака з Зеленстьким - а там стільки країн НАТО ( з Канадою) й плюс вова в пінжачку... А тут опаньки -в США його зустріла МАГА... 40 40%рейтінг ...І панєслааась ...
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27.06.2025 23:31 Ответить
ТАТКОВДОМА -каже він Канаді
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27.06.2025 23:55 Ответить
ліліпутін розпочав війну з Україною ще в 2006 році - це була перша молочна війна...
... потім війна перейшла на інші продукти, газ...
Це для тих хто вірить що війна почалася в 2014 - брехня - десь в 2012 зразу після закінчення першої чеченської
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28.06.2025 01:19 Ответить
🤣
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27.06.2025 22:16 Ответить
Та щоб тебе...
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27.06.2025 22:16 Ответить
Офицер кгб красин работает...
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27.06.2025 22:17 Ответить
КраснOff
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27.06.2025 22:26 Ответить
Проти офіцера цру - *****
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27.06.2025 22:42 Ответить
скажений рюрік
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27.06.2025 22:20 Ответить
та, ти, курво, вляжешся чи нє?!
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27.06.2025 22:20 Ответить
Геніально 😂💯👍
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27.06.2025 23:12 Ответить
Дід прокинувся і не може зрозуміти де він? Згадав Канаду.
Та дайте йому вже спокійно дожити свій вік.
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27.06.2025 22:20 Ответить
Різкий як понос...
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27.06.2025 22:21 Ответить
не ту таблетку з ранку зжерло їбагуте створіння
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27.06.2025 22:22 Ответить
Магнітні бурі. 😞
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27.06.2025 22:23 Ответить
Канада вже хвалились шо вона замирилась зі США і тут все вернулось на круги своя
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27.06.2025 22:24 Ответить
блд, може ][уйло розслабиться та здуру теж запровадить якийсь податок проти США

щоб Трампушка хоч раз побикував туди куди треба
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27.06.2025 22:26 Ответить
Маразматик
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27.06.2025 22:28 Ответить
Навіщо руйнувати то, що працює? Але пігулки дятел приймати відказується, бо не віре в їх дію, віре шо само мине, ********!
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27.06.2025 22:33 Ответить
Шизоїд невиліковний. З Іраном воно помирилося, з Китаєм помирилося, з Бульбофюрером вже веде якісь договорняки. Зате Європа і Канада для нього вороги
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27.06.2025 22:37 Ответить
Дивно, чому цього не помічають пересічні бургероїди.
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28.06.2025 00:54 Ответить
Швидку і санітарів вже викликали?
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27.06.2025 22:37 Ответить
вони відмовились і рекомендували домовлятись із стрільцями з луку...
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27.06.2025 22:43 Ответить
Хоче залишити американців без харчів. Їм це не сподобається і вони винесуть нахій цю скажену бєлку з Карткового будинку.
Скоріше б.
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27.06.2025 22:38 Ответить
Ну не знаю, в магазинах повно їжі з США. А власної дуже мало- в основному м'ясо і молоко. Своїх фермерів задавили регулюваннями. Я розмовляв з багатьма місцевими чиї ферми заростають лісом- вони казали що в їх молодість їх батьки вирощували гречку (якої зараз майже нема в місцевих магазинах- або китайська або молдова або рашка (тобто крадена українська гречка посуті). Але потім пошла якась хвороба на гречку але уряд заборонив ліки якими оприскували. Тепер ніхто нічого не вирощує. Крім картоплі, чорниці, і яблук. Всюди корпорації і монополії типу Irving які тримають уряди на короткому повідку, і регулюють закони під себе.
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28.06.2025 02:39 Ответить
Дональд,
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27.06.2025 22:39 Ответить
Наш ДоННі?
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27.06.2025 23:49 Ответить
«Зазначимо, що податок Канади на цифрові послуги дорівнює 3% доходу від цифрових послуг, який компанія отримує від канадських користувачів понад 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на рік.

$14,6 мільйона, - цікаво, а в Україні така сума, чи це лише всьго не вартість застави уважаємого чєловєка?
А у них -міждержавний срач.
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27.06.2025 22:40 Ответить
ставлю 100 грн, на два тижні!
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27.06.2025 22:42 Ответить
Йому терміново, треба якусь ядерну країну побомбити, вроде Трампа після цього попускає
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27.06.2025 22:50 Ответить
Американці називають Трампа TACO(Tramp allweys chickens out), що означає, що Трамп завжди дає задню. Ну, якщо тільки його Конгрес не копне коліном
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27.06.2025 22:54 Ответить
It's just Daddy scolding one of his mischievous kids. Rutte knows.
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27.06.2025 22:56 Ответить
"Це татко посварив свою бешкетливу дитинку. Рютте знає"(здається так)
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27.06.2025 23:09 Ответить
У дєдушкі загострення, і він не пам'ятає, що і з ким домовився.
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27.06.2025 23:05 Ответить
Канадські мита в розмірі до 400% на молочні продукти були лише на перевищення квоти США (на практиці майже ніколи не використовувались).

Канада - США торгівля на 99% була без мит.
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27.06.2025 23:10 Ответить
Канада є найбільшим покупцем американських товарів, імпортуючи на суму 349 мільярдів доларів минулого року, згідно з даними Міністерства торгівлі.
Тим часом, Канада відправила товари на суму 413 мільярдів доларів до США минулого року, що є третім за величиною джерелом іноземних товарів.
Запровадження вищих тарифів на Канaду може призвести до того, що країна відповість, запровадивши вищі тарифи на американські товари.
Це матиме негативний вплив на економіки обох країн.
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27.06.2025 23:15 Ответить
Напевно Меланія недогледіла і це пришелепкувате знову переплутав пігулки з М&Dенсом...
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27.06.2025 23:14 Ответить
мудак пропустив прийом пігулок
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27.06.2025 23:16 Ответить
Треба щось робити. Давайте про всяк випадок писати дональд трамп з маленької літери доти, доки він не забуде про цю Канаду.
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27.06.2025 23:28 Ответить
https://youtu.be/aBLTfggn1B8
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27.06.2025 23:31 Ответить
Здається - Дональду подобається, коли його чпокають - з такими він одразу підписує домовленості!
"США підписали торгівельну угоду з Китаєм"
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27.06.2025 23:38 Ответить
А що сі стало ???
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27.06.2025 23:52 Ответить
Е, не вірте рудій бестії! Його возили у клітці у Європу людям поважним показати. Тепер він вдома і розуміє, що треба щось робити по темі «пуйло і санкції». І ось щоб ніц не робити воно заварило домашню кашу з Канадою. Тепер йому знову буде довго не до нас. А пуйло тим часом просуватиметься вглиб країни.
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28.06.2025 01:12 Ответить
Ну и что ожидает тампон? Канаду поддержит как раз тот самый ЕС. Как там налог у ЕС? Есть хоть один, который бы ЕС отменила из-за требований Америки? Ответ - нет, ибо все налоги ЕС происходят исключительно в рамках норм ВТО.
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28.06.2025 01:22 Ответить
Канаді треба не податки на айті індустрію робити, а доплачувати щоб тут хтось щось робив мізками а не руками. Бо освіта тут дорога (а мала б бути за такі податки доступною) і крім лікарів найбагатші люди- трак драйвери (бо працюють по 13+ годин) тому місцеві вчитись йдуть на електриків і сантехніків. А в універах одна франкомовна чорнота і мусліми- по спеціальних урядових програмах і грантах, але зарплатня умовного айтішника це 26 cad/hour, а електрика - від 45.
Але електриками і водіями економіку не піднімеш, тому про багатство Канади можна хіба що почитати у вікіпедії, а по факту- всі економлять і рахують зароблені на двох роботах копійки, всюди кеш щоб не світити в податковій...
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28.06.2025 02:49 Ответить
 
 