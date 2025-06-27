США негайно припиняють усі торговельні перемовини з Канадою, - Трамп

Президент США Трамп повідомив, що негайно припиняє усі переговорні процеси щодо торгівлі з Канадою та погрожує запровадити нові мита.

Про це Трамп написав на Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щойно отримали інформацію, що Канада, країна, з якою дуже складно вести торгівлю, зокрема через те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів мита в розмірі до 400% на молочні продукти, щойно оголосила про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній, що є прямою та кричущою атакою на нашу країну", - заявив він.

Так, у відповідь на намір Канади запровадити "обурливий податок", США оголошують про повне припинення всіх торговельних дискусій з країною. Рішення Трампа набирає чинності негайно.

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Американський лідер зазначив, що Канада, очевидно, наслідує приклад Європейського Союзу, який вже запровадив подібний податок і наразі обговорює це питання зі США.

Упродовж семи днів буде оголошено мита, які Канада сплачуватиме за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами, додав Трамп.

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Зазначимо, що податок Канади на цифрові послуги дорівнює 3% доходу від цифрових послуг, який компанія отримує від канадських користувачів понад 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на рік.

Цей податок застосовуватиметься до великих ІТ-компанії, які здебільшого мають американське походження.

Компанії, на які поширюється дія цього податку, мають перерахувати кошти до федерального бюджету до 30 червня.

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