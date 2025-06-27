США негайно припиняють усі торговельні перемовини з Канадою, - Трамп
Президент США Трамп повідомив, що негайно припиняє усі переговорні процеси щодо торгівлі з Канадою та погрожує запровадити нові мита.
Про це Трамп написав на Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми щойно отримали інформацію, що Канада, країна, з якою дуже складно вести торгівлю, зокрема через те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів мита в розмірі до 400% на молочні продукти, щойно оголосила про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній, що є прямою та кричущою атакою на нашу країну", - заявив він.
Так, у відповідь на намір Канади запровадити "обурливий податок", США оголошують про повне припинення всіх торговельних дискусій з країною. Рішення Трампа набирає чинності негайно.
Американський лідер зазначив, що Канада, очевидно, наслідує приклад Європейського Союзу, який вже запровадив подібний податок і наразі обговорює це питання зі США.
Упродовж семи днів буде оголошено мита, які Канада сплачуватиме за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами, додав Трамп.
Зазначимо, що податок Канади на цифрові послуги дорівнює 3% доходу від цифрових послуг, який компанія отримує від канадських користувачів понад 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на рік.
Цей податок застосовуватиметься до великих ІТ-компанії, які здебільшого мають американське походження.
Компанії, на які поширюється дія цього податку, мають перерахувати кошти до федерального бюджету до 30 червня.
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... потім війна перейшла на інші продукти, газ...
Це для тих хто вірить що війна почалася в 2014 - брехня - десь в 2012 зразу після закінчення першої чеченської
Та дайте йому вже спокійно дожити свій вік.
щоб Трампушка хоч раз побикував туди куди треба
Скоріше б.
$14,6 мільйона, - цікаво, а в Україні така сума, чи це лише всьго не вартість застави уважаємого чєловєка?
А у них -міждержавний срач.
Канада - США торгівля на 99% була без мит.
Тим часом, Канада відправила товари на суму 413 мільярдів доларів до США минулого року, що є третім за величиною джерелом іноземних товарів.
Запровадження вищих тарифів на Канaду може призвести до того, що країна відповість, запровадивши вищі тарифи на американські товари.
Це матиме негативний вплив на економіки обох країн.
"США підписали торгівельну угоду з Китаєм"