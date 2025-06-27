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Новини Торгові війни Трампа Відносини США та Канади
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США негайно припиняють усі торговельні перемовини з Канадою, - Трамп

зустріч Трампа і Карні у Білому домі

Президент США Трамп повідомив, що негайно припиняє усі переговорні процеси щодо торгівлі з Канадою та погрожує запровадити нові мита.

Про це Трамп написав на Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щойно отримали інформацію, що Канада, країна, з якою дуже складно вести торгівлю, зокрема через те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів мита в розмірі до 400% на молочні продукти, щойно оголосила про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній, що є прямою та кричущою атакою на нашу країну", - заявив він.

Так, у відповідь на намір Канади запровадити "обурливий податок", США оголошують про повне припинення всіх торговельних дискусій з країною. Рішення Трампа набирає чинності негайно. 

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Американський лідер зазначив, що Канада, очевидно, наслідує приклад Європейського Союзу, який вже запровадив подібний податок і наразі обговорює це питання зі США.

Упродовж семи днів буде оголошено мита, які Канада сплачуватиме за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами, додав Трамп.

Читайте також: Трамп зустрівся з Карні: "Канада не продається - Ніколи не кажи ніколи"

Трамп: США припиняють торговельні переговори з Канадою

Зазначимо, що податок Канади на цифрові послуги дорівнює 3% доходу від цифрових послуг, який компанія отримує від канадських користувачів понад 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на рік.

Цей податок застосовуватиметься до великих ІТ-компанії, які здебільшого мають американське походження.

Компанії, на які поширюється дія цього податку, мають перерахувати кошти до федерального бюджету до 30 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підписали торгівельну угоду з Китаєм, - Трамп

Автор: 

Канада (2233) перемовини (3026) США (23607) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+36
Чергове загострення хвороби
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27.06.2025 22:15 Відповісти
+29
та, ти, курво, вляжешся чи нє?!
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27.06.2025 22:20 Відповісти
+9
Дід прокинувся і не може зрозуміти де він? Згадав Канаду.
Та дайте йому вже спокійно дожити свій вік.
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27.06.2025 22:20 Відповісти
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27.06.2025 22:15 Відповісти
дедушка опять не с той ноги встал
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27.06.2025 22:22 Відповісти
Да Канада уже и так всю нефть в Китай продает , а не трамбону за безценок!
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27.06.2025 22:33 Відповісти
Заклейте, нарешті, рот скотчем цьому старому дебілу в червоній бейсболці!
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27.06.2025 23:13 Відповісти
Воно купалось у теплій ванні НАТівської гри типу Єрмака з Зеленстьким - а там стільки країн НАТО ( з Канадою) й плюс вова в пінжачку... А тут опаньки -в США його зустріла МАГА... 40 40%рейтінг ...І панєслааась ...
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27.06.2025 23:31 Відповісти
ТАТКОВДОМА -каже він Канаді
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27.06.2025 23:55 Відповісти
ліліпутін розпочав війну з Україною ще в 2006 році - це була перша молочна війна...
... потім війна перейшла на інші продукти, газ...
Це для тих хто вірить що війна почалася в 2014 - брехня - десь в 2012 зразу після закінчення першої чеченської
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28.06.2025 01:19 Відповісти
🤣
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27.06.2025 22:16 Відповісти
Та щоб тебе...
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27.06.2025 22:16 Відповісти
Офицер кгб красин работает...
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27.06.2025 22:17 Відповісти
КраснOff
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27.06.2025 22:26 Відповісти
Проти офіцера цру - *****
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27.06.2025 22:42 Відповісти
скажений рюрік
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27.06.2025 22:20 Відповісти
та, ти, курво, вляжешся чи нє?!
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27.06.2025 22:20 Відповісти
Геніально 😂💯👍
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27.06.2025 23:12 Відповісти
Дід прокинувся і не може зрозуміти де він? Згадав Канаду.
Та дайте йому вже спокійно дожити свій вік.
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27.06.2025 22:20 Відповісти
Різкий як понос...
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27.06.2025 22:21 Відповісти
не ту таблетку з ранку зжерло їбагуте створіння
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27.06.2025 22:22 Відповісти
Магнітні бурі. 😞
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27.06.2025 22:23 Відповісти
Канада вже хвалились шо вона замирилась зі США і тут все вернулось на круги своя
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27.06.2025 22:24 Відповісти
блд, може ][уйло розслабиться та здуру теж запровадить якийсь податок проти США

щоб Трампушка хоч раз побикував туди куди треба
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27.06.2025 22:26 Відповісти
Маразматик
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27.06.2025 22:28 Відповісти
Навіщо руйнувати то, що працює? Але пігулки дятел приймати відказується, бо не віре в їх дію, віре шо само мине, ********!
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27.06.2025 22:33 Відповісти
Шизоїд невиліковний. З Іраном воно помирилося, з Китаєм помирилося, з Бульбофюрером вже веде якісь договорняки. Зате Європа і Канада для нього вороги
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27.06.2025 22:37 Відповісти
Дивно, чому цього не помічають пересічні бургероїди.
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28.06.2025 00:54 Відповісти
Швидку і санітарів вже викликали?
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27.06.2025 22:37 Відповісти
вони відмовились і рекомендували домовлятись із стрільцями з луку...
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27.06.2025 22:43 Відповісти
Хоче залишити американців без харчів. Їм це не сподобається і вони винесуть нахій цю скажену бєлку з Карткового будинку.
Скоріше б.
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27.06.2025 22:38 Відповісти
Дональд,
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27.06.2025 22:39 Відповісти
Наш ДоННі?
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27.06.2025 23:49 Відповісти
«Зазначимо, що податок Канади на цифрові послуги дорівнює 3% доходу від цифрових послуг, який компанія отримує від канадських користувачів понад 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на рік.

$14,6 мільйона, - цікаво, а в Україні така сума, чи це лише всьго не вартість застави уважаємого чєловєка?
А у них -міждержавний срач.
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27.06.2025 22:40 Відповісти
ставлю 100 грн, на два тижні!
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27.06.2025 22:42 Відповісти
Йому терміново, треба якусь ядерну країну побомбити, вроде Трампа після цього попускає
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27.06.2025 22:50 Відповісти
Американці називають Трампа TACO(Tramp allweys chickens out), що означає, що Трамп завжди дає задню. Ну, якщо тільки його Конгрес не копне коліном
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27.06.2025 22:54 Відповісти
It's just Daddy scolding one of his mischievous kids. Rutte knows.
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27.06.2025 22:56 Відповісти
"Це татко посварив свою бешкетливу дитинку. Рютте знає"(здається так)
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27.06.2025 23:09 Відповісти
У дєдушкі загострення, і він не пам'ятає, що і з ким домовився.
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27.06.2025 23:05 Відповісти
Канадські мита в розмірі до 400% на молочні продукти були лише на перевищення квоти США (на практиці майже ніколи не використовувались).

Канада - США торгівля на 99% була без мит.
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27.06.2025 23:10 Відповісти
Канада є найбільшим покупцем американських товарів, імпортуючи на суму 349 мільярдів доларів минулого року, згідно з даними Міністерства торгівлі.
Тим часом, Канада відправила товари на суму 413 мільярдів доларів до США минулого року, що є третім за величиною джерелом іноземних товарів.
Запровадження вищих тарифів на Канaду може призвести до того, що країна відповість, запровадивши вищі тарифи на американські товари.
Це матиме негативний вплив на економіки обох країн.
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27.06.2025 23:15 Відповісти
Напевно Меланія недогледіла і це пришелепкувате знову переплутав пігулки з М&Dенсом...
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27.06.2025 23:14 Відповісти
мудак пропустив прийом пігулок
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27.06.2025 23:16 Відповісти
Треба щось робити. Давайте про всяк випадок писати дональд трамп з маленької літери доти, доки він не забуде про цю Канаду.
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27.06.2025 23:28 Відповісти
https://youtu.be/aBLTfggn1B8
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27.06.2025 23:31 Відповісти
Здається - Дональду подобається, коли його чпокають - з такими він одразу підписує домовленості!
"США підписали торгівельну угоду з Китаєм"
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27.06.2025 23:38 Відповісти
А що сі стало ???
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27.06.2025 23:52 Відповісти
Е, не вірте рудій бестії! Його возили у клітці у Європу людям поважним показати. Тепер він вдома і розуміє, що треба щось робити по темі «пуйло і санкції». І ось щоб ніц не робити воно заварило домашню кашу з Канадою. Тепер йому знову буде довго не до нас. А пуйло тим часом просуватиметься вглиб країни.
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28.06.2025 01:12 Відповісти
Ну и что ожидает тампон? Канаду поддержит как раз тот самый ЕС. Как там налог у ЕС? Есть хоть один, который бы ЕС отменила из-за требований Америки? Ответ - нет, ибо все налоги ЕС происходят исключительно в рамках норм ВТО.
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28.06.2025 01:22 Відповісти
 
 