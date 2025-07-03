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Знешкоджено 40 "шахедів" із 52 випущених Росією, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 3 липня 2025 року. Скільки збито

У ніч на 3 липня 2205 року російські окупанти випустили по Україні 52 безпілотники різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих – на 1 локації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Атака шахедів 3 липня 2025 року. Скільки збито

Автор: 

обстріл (29707) ППО (3361) Шахед (1271)


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