Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: постраждало шестеро людей, серед них – двоє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі проти 2 липня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Кіпер та міський голова Геннадій Труханов.
"Через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих", - повідомили у ДСНС.
Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. В квартирах одеситів виникли пожежі. 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені.
"Пʼятеро людей постраждали, двоє з них – хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння, шпиталізовані. Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
В Одесі рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки, повідомили у ДСНС України.
"У результаті ворожих ударів постраждали 6 людей, 11 – врятовані", - йдеться в повідомленні.
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