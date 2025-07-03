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Обезврежено 40 "шахедов" из 52 выпущенных Россией, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 3 июля 2025 года. Сколько сбито

В ночь на 3 июля 2205 года российские оккупанты выпустили по Украине 52 беспилотника различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых - на 1 локации", - говорится в сообщении.

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Атака шахидов 3 июля 2025 года. Сколько сбито

Автор: 

обстрел (28298) ПВО (2905) Шахед (1249)


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